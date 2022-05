La Fondation Nature annonce la nomination de Mark Dockstator, Ph. D., à la présidence de son conseil d’administration

English French

OTTAWA, 12 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’érudit autochtone, administrateur et chef d’entreprise Mark S. Dockstator, Ph. D., membre de la Nation Oneida of the Thames, a été nommé président du conseil de la Fondation Nature, un organisme de bienfaisance qui appuie les initiatives nationales de recherche et d’éducation du Musée canadien de la nature. M. Dockstator apporte un accent spécial sur les enjeux autochtones, en plus de ses décennies d’expérience dans les secteurs public et privé, ainsi que le milieu universitaire, avec un accent particulier sur les questions autochtones.



Mark Dockstator est professeur agrégé à l’École d’études autochtones Chanie Wenjack de l’Université Trent et ancien président de l’Université des Premières Nations du Canada à Regina, en Saskatchewan. Membre de la nation Oneida of the Thames, il a reçu son doctorat en droit de l’école Osgoode Hall de l’Université York en 1994.

« Nous sommes reconnaissants de pouvoir compter sur les compétences de leadership démontrées par Mark, sa pensée critique et son profond respect d’un monde régi par le développement durable », déclare Laura Evans, directrice générale de la Fondation Nature. « En tant que l’un des premiers autochtones à diriger une fondation caritative nationale de ce calibre, Mark apporte une perspective critique pour intégrer les efforts de rapprochement dans les initiatives de la Fondation, en particulier celles axées sur les collectivités du Nord. »

M. Dockstator, qui habite à Oakville (Ontario), siège à d’autres conseils, dont ceux de la Fondation Rideau Hall, des Instituts de recherche en santé du Canada et du Collège militaire royal.

« Je suis honoré d’accepter cette nomination et je me réjouis à la perspective des discussions avec la Fondation sur l’importance de voir la nature comme un tout, déclare M. Dockstator. Comment pouvons-nous, en tant que membres de la nature, réunir nos compétences et nos intérêts pour construire un monde durable ? En mettant l’accent sur la nature, notre fondation peut guider et intéresser les autres à la façon dont ils peuvent faire partie d’un avenir durable. »

La mission globale de la Fondation est d’inspirer des investissements dans des projets qui mènent le changement, renforcent notre compréhension collective d’un monde naturel sain et contribuent à un avenir durable. En mettant un accent particulier sur l’Arctique et les enjeux environnementaux comme le changement climatique et la perte de biodiversité, la Fondation obtient d’importants dons philanthropiques pour financer la recherche sur la découverte et l’évolution des espèces, le partage des connaissances mondiales, la formation scientifique et l’éducation du public.

M. Dockstator s’appuie sur son expérience personnelle pour guider son engagement envers la Fondation Nature. « Pour nous des Premières Nations, il y a un lien naturel entre la nature, le monde naturel et les enjeux de durabilité, explique-t-il. Cette préoccupation est enracinée dans nos enseignements traditionnels. Ma famille est très impliquée dans l’apprentissage auprès des aînés. Selon cette philosophie, nous avons tous une responsabilité en tant que gardiens de la terre. Cela devrait être un facteur déterminant, pour l’humanité, d’être les intendants de l’environnement naturel. »

À ce jour, la Fondation Nature a recueilli plus de 6 millions de dollars en dons philanthropiques. Parmi les faits saillants :

Dotation d’un million de dollars de Hatch pour le Fonds Hatch de recherche en minéralogie, fournissant du financement pour la formation scientifique pour la prochaine génération de scientifiques de la Terre et les expéditions de recherche.

Dotation de 500 000 $ de Brookfield pour appuyer le mentorat d’étudiants de premier cycle en recherche sur les collections et pour faire progresser la recherche sur le terrain dans l’Arctique

Plus d’un million de dollars de soutien de Gilles Haineault pour aider à l’acquisition de la célèbre Collection de minéraux Haineault de Mont-Saint-Hilaire, un trésor national.

Un don en héritage de Stewart et Jarmila Peck pour un fonds de chercheur invité et le soutien à la recherche sur la biodiversité basée sur les collections au Musée canadien de la nature.

Parmi les plus récents dons philanthropiques remis par l’entremise de la Fondation, mentionnons une nouvelle bourse postdoctorale MITACS à l’Université Carleton, à compter de l’automne 2022. Le chercheur étudiera la façon dont le Musée canadien de la nature et ses prédécesseurs ont marginalisé des savoirs, des peuples et des lieux par leurs pratiques de recherche et de collection, en mettant l’accent sur le nord du Canada. La Fondation Nature a également obtenu 75 000 $ d’une fondation familiale privée pour des programmes qui soutiendront le Musée en tant que destination accueillante et accessible pour les peuples autochtones.

Profil de Mark Dockstator

Mark Dockstator a acquis une expertise particulière dans les questions autochtones. Il a servi de chercheur principal pour des projets de recherche nationaux et régionaux sur la santé des Autochtones, les traités, les langues, la culture, l’éducation et le développement économique.

Il a été président fondateur de l’Institut de la statistique des Premières Nations, négociateur principal et chercheur pour l’Assemblée des chefs du Manitoba, président et chef de la direction de la Société de développement économique Rama, conseiller spécial à la Commission royale sur les peuples autochtones et conseiller spécial au président de la Commission sur les revendications territoriales des Indiens.

Profil de la Fondation Nature

La Fondation Nature est un organisme de bienfaisance indépendant qui soutient le Musée canadien de la nature en inspirant les investissements philanthropiques dans la nature pour la découverte, la recherche et l’éducation afin de favoriser des solutions pour notre avenir. La Fondation et ses bienfaiteurs font progresser la recherche objective grâce à un financement essentiel qui habilite la recherche, les collections et les initiatives éducatives du Musée.

Le Conseil d’administration de la Fondation est composé de chefs d’entreprise et d’agents de changement de tout le Canada qui partagent un engagement à l’égard des investissements inspirants dans la nature et un désir de soutenir un avenir durable.

Pour en savoir plus sur la Fondation Nature, visitez fondation.nature.ca .ou contactez Laura Evans, directrice générale et chef de l’avancement ( levans@nature.ca ).

La Fondation comprend les administrateurs suivants :

Mark S. Dockstator, Ph.D., Oakville, Ont., Président

Rob Crosbie, C.M., St. John’s, T.-N.-L., Ancien président

Glenn Ives, FCPA, Vancouver, C.-B., Président, Comité des finances

Shilpa Tiwari, Ph.D., Chair, Ont., Comité de gouvernance

Don Bubar, M.Sc., P.Geo, Toronto, Ont.

Matt Creager, Halifax, N.-É.

Sean Finn, Montreal, Qc

Alexandria Marcotte, P. Geo, Toronto, Ont.

Joy Romero, P. Eng., MBA, Calgary, Alb.

Robyn Seetal, CPA, Calgary, Alb.

Hon. Monte Solberg, P.C., Calgary, Alb.

Michelle Valberg, Ottawa, Ont.

