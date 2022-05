EQUASENS (PHARMAGEST INTERACTIVE) : CA T1 2022 : +9,03% à 49,36 M€

English French

Villers-lès-Nancy, le 12 mai 2022 - 18h00 (CET)

CA T1 2022 : +9,03% à 49,36 M€



Changement de nom effectif :





le Groupe Pharmagest devient le Groupe Equasens

L’Assemblée Générale Extraordinaire du 6 mai 2022 a adopté la résolution portant sur le changement de nom du Groupe Pharmagest qui devient le Groupe E quasens .





Le CA du T1 2022 du Groupe est en progression de +9,03% à 49,36 M€ (+7% à 48,44 M€ à périmètre comparable) .





Le Groupe confirme sa dynamique de développement et ses ambitions de croissance en 2022.





En millions d’euros T1 2021 T1 2022 * Variation Chiffre d’affaires 45,27 49,36 + 9,03 %

* non audité

****

Point sur l’activité

A compter du 1er janvier 2022 :

de nouvelles dénominations sont attribuées aux Divisions : la Division Solutions Pharmacie Europe conserve la marque PHARMAGEST la Division Solutions Etablissements Sanitaires et Médico-Sociaux devient AXIGATE LINK les appareils de santé sont regroupés sous la Division E-CONNECT la branche financement demeure la Division FINTECH une nouvelle Division est créée pour les logiciels médicaux : MEDICAL SOFT ;

le Pôle Communication Digitale est intégré à la Division PHARMAGEST ;

l’activité Télémédecine est rattachée à la Division AXIGATE LINK.

Toutes ces évolutions ont été prises en N-1 pour permettre des comparaisons à périmètre identique.

La Division PHARMAGEST (anciennement Solutions Pharmacie Europe) enregistre un chiffre d’affaires de 36,02 M€ en progression de 6,62% par rapport au T1 2021.





Tous les Pôles de cette Division progressent :

En France : +5,32% vs T1 2021.





Ce Pôle a dévoilé la nouvelle identité de son logiciel phare (le LGPI devient id.), une nouvelle génération de logiciel marquée par des évolutions majeures (fiche patient 360°, vente en mobilité, nouveaux tableaux de bord, échanges interprofessionnels sécurisés…). A noter également le renforcement de l’activité des Etiquettes Electroniques avec le regroupement des offres OFFITAG et ASCAETIQ.

En Italie : +19,98% vs T1 2021.





Ce Pôle bénéficie d’un très bon niveau d’activités tant sur le marché des grossistes-répartiteurs (ventes de Hardware et contribution significative des clients d’ATHESIA intégrés depuis le 1er juillet 2021) que sur le marché des pharmacies porté par le lancement des solutions européennes id. (notamment premières installations id.TAG, développement d’id.DESK nouveau tableau de bord interactif et informatif ou d’id.EASYQ pour la gestion des files d’attente). Par ailleurs, le déploiement de MultiMeds (pilulier manuel) pourrait prochainement s’accélérer avec la publication par le gouvernement italien de la généralisation de la prise en charge par l’Etat du maintien à domicile des patients chroniques en milieu rural.

En Belgique : +22,72% vs T1 2021.





On note un redressement de l’activité commerciale en complément du Récurrent qui doit se confirmer sur les prochains trimestres avec le lancement de l’offre Etiquette.

Pôle Communication Digitale : +8,87% vs T1 2021.





Cette activité maintient la tendance de ces derniers mois et confirme une croissance régulière.

La Division PHARMAGEST représente 72,98% du chiffre d’affaires total du Groupe Equasens (contre 74,63% en 2021).

La Division AXIGATE LINK (anciennement Solutions ESMS) enregistre un chiffre d’affaires de

7,26 M€ en progression de 2,78% par rapport au T1 2021. Secteur de l’Hospitalisation à Domicile (HAD) : -12,44% vs T1 2021.

(anciennement Solutions ESMS) enregistre un chiffre d’affaires de 7,26 M€ en progression de 2,78% par rapport au T1 2021.

En comparaison avec le T1 2021, cette activité de l’HAD marque le pas du fait notamment d’une opération de régularisation de contrats de licences. Toutefois, le secteur profite d’une dynamique commerciale forte, laquelle doit s’accentuer avec les premiers contrats du Ségur du Numérique en Santé ; la progression du chiffre d’affaires est attendue pour les prochains mois.

Activité des EHPAD : +1,77% vs T1 2021.





Après le ralentissement observé fin 2021, l’activité des EHPAD retrouve une dynamique commerciale soutenue, tant en France qu’en Belgique. La progression du CA T1 2022 (+1,77%) reste modérée ; le très bon carnet de commandes enregistré à ce jour et les premiers engagements du Ségur du Numérique en Santé devraient permettre une amélioration significative de la croissance de cette activité sur les prochains trimestres.

Tous les autres secteurs sont en progression : les Hôpitaux (+24,99%), les Etablissements et Professions Libérales (+7,39%) et le Pôle Télémédecine (+6,69%). Pour mémoire, le Pôle Télémédecine regroupe les programmes ETPLINK, eNephro et CARELIB EHPAD. Ces activités restent marginales au regard du Groupe : elles représentent 0,23% du chiffre d’affaires total.





La Division AXIGATE LINK représente 14,70% du chiffre d’affaires total du Groupe Equasens (contre 15,59% en 2021).

La Division E-CONNECT (anciennement Solutions e-Santé) enregistre un chiffre d’affaires de

4,64 M€ en progression de 23,02% par rapport au T1 2021. Malgré l’accélération de la prospection (France et Europe), la participation régulière aux salons professionnels, le renforcement des actions Communication / Marketing, l’activité Personnes Fragiles peine à se stabiliser. Toutes les autres activités de la Division progressent : +11,69% pour l’ Observance et +26,03% pour le Pôle e-C onnect qui profite d’ailleurs d’un début d’année favorable (les anticipations d’achats que ses clients avaient réalisées fin 2020 en pleine crise sanitaire pour disposer de stocks suffisants au T1 2021 ne se sont pas renouvelées fin 2021).





(anciennement Solutions e-Santé) enregistre un chiffre d’affaires de 4,64 M€ en progression de 23,02% par rapport au T1 2021.

La Division E-CONNECT représente 9,40% du chiffre d’affaires total du Groupe Equasens (contre 8,33% en 2021).

La Division F INTECH enregistre un chiffre d’affaires de 0,52 M€ en retrait de 20,12% par rapport au T1 2021. Les investissements engagés fin 2021 ont abouti au renforcement du réseau commercial de la Division par la conclusion de nouveaux partenariats. Les effets de ces engagements sont attendus pour les prochains mois.





La Division FINTECH représente 1,06% du chiffre d’affaires total du Groupe Equasens (contre 1,45% en 2021).

La nouvelle Division MEDICAL SOFT (qui se compose actuellement de la seule société PROKOV EDITIONS) enregistre un chiffre d’affaires de 0,92 M€. Les prochains mois, avec le lancement de l’offre Ségur doivent permettre à cette nouvelle Division de remplir les objectifs de croissance que le Groupe attend.





La Division MEDICAL SOFT représente 1,86% du chiffre d’affaires total du Groupe Equasens.

Evénements significatifs survenus depuis le 31 mars 2022

Nouvelle Gouvernance





Sur la proposition du Président du Conseil d’Administration Thierry CHAPUSOT, le Conseil d’Administration réuni en mars dernier a voté et adopté les changements suivants au sein de la Direction Générale :

Dominique PAUTRAT a quitté ses fonctions de Directeur Général du Groupe Equasens, pour prendre la Présidence du Directoire de La Coopérative WELCOOP, maison-mère du Groupe Equasens ;

a quitté ses fonctions de Directeur Général du Groupe Equasens, pour prendre la Présidence du Directoire de La Coopérative WELCOOP, maison-mère du Groupe Equasens ; Denis SUPPLISSON a quitté ses fonctions de Directeur Général Délégué et Directeur de la Division PHARMAGEST pour être nommé Directeur Général du Groupe Equasens en remplacement de Dominique PAUTRAT, à compter du 23 avril 2022 ;

a quitté ses fonctions de Directeur Général Délégué et Directeur de la Division PHARMAGEST pour être nommé Directeur Général du Groupe Equasens en remplacement de Dominique PAUTRAT, à compter du 23 avril 2022 ; Grégoire de ROTALIER, nommé en juillet 2020, conserve son mandat de Directeur Général Délégué. Il poursuit le développement de la Division AXIGATE LINK qu’il dirige ainsi que son implication sur les dossiers transversaux du Groupe.





Changement de nom effectif





L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires qui s’est tenue le 6 mai au Siège Social de la société a adopté la résolution portant sur le changement de nom en EQUASENS.

Cette nouvelle identité consacre l’interopérabilité des solutions proposées entre les patients et les professionnels et établissements de santé et renforce le positionnement du Groupe autour de sa stratégie « Patient Centré » initiée depuis plus de 10 ans :

EQUA renvoie à équation, les racines scientifiques du Groupe, à technologie ;

renvoie à équation, les racines scientifiques du Groupe, à technologie ; SENS fait échos au sens de sa mission et donne de la perspective à ses travaux : apporter la bonne information, au bon soignant, au bon moment pour le bon patient.

Cette nouvelle dénomination se trouve ainsi en parfaite harmonie avec la baseline du Groupe « Plus de technologie pour plus d’humain ».

« Le passage de Pharmagest à Equasens permet de mieux refléter l’identité du Groupe dans la diversité de ses activités et des nouveaux marchés qu’il adresse. Nous ne sommes plus seulement éditeur de logiciels pour la pharmacie. Le Groupe est aujourd’hui leader de solutions informatiques de Santé en Europe. Nous dépassons depuis plus de 10 ans maintenant la sphère de la pharmacie et nous équipons en solutions informatiques l’ensemble des professionnels de santé en France et demain en Europe. Le nouveau nom et sa nouvelle identité visuelle incarnent la dynamique dans laquelle le Groupe est résolument entré : celle d’un Groupe multi-métiers en Santé qui met en œuvre sa mission d’analyse permanente des évolutions des métiers, d’anticipation, et de développement de solutions en Santé à forte valeur ajoutée et toujours plus interopérables» déclare Thierry CHAPUSOT, Président du Conseil d’Administration du Groupe Equasens.

Perspectives 2022

Le Groupe entend maintenir sa dynamique de croissance, dans la continuité des trimestres précédents, et confirme ses ambitions pour les prochains mois.

Le référencement de ses solutions logicielles et la mise en œuvre des financements (Vague 1) du programme gouvernemental du Ségur du Numérique en Santé vont venir consolider cette progression sur les prochains trimestres et permettre au Groupe de conforter son positionnement d’acteur clé dans le monde de la Santé.

Calendrier financier

Assemblée Générale Annuelle le 28 juin 2022. Le Groupe Equasens rappelle qu’il proposera à l’Assemblée Générale Annuelle le versement aux actionnaires d’un dividende de 1,05€ par action au titre de l’exercice 2021.

le 28 juin 2022.

L’Assemblée Générale se tiendra au Siège Social à Villers-lès-Nancy. Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l’Assemblée Générale sur le site www.equasens.com - Rubrique Investisseurs / Assemblée Générale pour connaître les modalités de participation.

Publication du CA 1er semestre 2022 le 3 août 2022 (après la clôture de Bourse).

Publication des résultats semestriels 2022 le 23 septembre 2022 (après la clôture de Bourse).





A propos du Groupe Equasens :

Avec plus de 1.200 collaborateurs « Citoyens de la santé et du bien-être », le Groupe Equasens est aujourd’hui un acteur structurant du monde de la Santé en Europe qui adresse ses solutions logicielles à l’ensemble des professionnels de santé (les pharmaciens, les médecins libéraux, les hôpitaux, les structures de HAD, les maisons de retraite, les maisons de santé) à la ville comme à l’hôpital.

Présent en France, en Italie, en Belgique, au Luxembourg et en Grande-Bretagne, le Groupe Equasens développe aujourd’hui la première plateforme de santé, écosystème unique en France et en Europe, qui met le meilleur de la technologie au service de l’humain.

Coté sur Euronext Paris™ - Compartiment A

Indices : MSCI GLOBAL SMALL CAP - GAÏA Index 2020 - CAC® SMALL et CAC® All-Tradable par inclusion

Intégré au label European Rising Tech

Eligible au Service de Règlement Différé (SRD) et au dispositif PEA-PME

ISIN : FR0012882389 – Code Mnémonique à confirmer

Retrouvez toute l’actualité du Groupe Equasens sur www.equasens.com

