Synchronoss schließt Vereinbarung mit iQmetrix zur Veräußerung der Digital Experience Platform und von Aktivierungslösungen ab

BRIDGEWATER, N.J., May 12, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Synchronoss Technologies, Inc. („Synchronoss“ oder das „Unternehmen“) (Nasdaq: SNCR), ein weltweit führender und innovativer Anbieter von Cloud-, Messaging- und Digital-Produkten und -Plattformen, hat heute den erfolgreichen Abschluss des Verkaufs seiner Digital Experience Platform („DXP“) und seiner Aktivierungslösungen („Activation“) an iQmetrix , einen führenden Anbieter von Retail-Management-Software für die Telekommunikation, bekannt gegeben. Die Veräußerung wurde am 8. März 2022 offiziell angekündigt.



„Der Verkauf von DXP und Activation ist Teil unseres strategischen Plans, ein schlankeres Geschäftsmodell zu schaffen, das sich auf unsere Kernwachstumsbereiche für die Zukunft konzentriert“, so Jeff Miller, President und Chief Executive Officer von Synchronoss. „Der Abschluss dieser Transaktion ist günstig für die langfristigen Produktschwerpunkte von Synchronoss. Er bietet uns operative Flexibilität, um unsere Kapitalstruktur zu verbessern und die Entwicklung neuer Produktangebote in unseren Schlüsselbereichen wie unserem Cloud-Portfolio zu beschleunigen.“

„Als vertrauenswürdiger Anbieter von intelligenter Einzelhandelsverwaltungssoftware ist iQmetrix der natürliche Käufer der Wahl für die Digital Experience Platform und die Aktivierungslösungen“, so Ryan Volberg, President und Chief Executive Officer von iQmetrix. „Wir freuen uns sehr, da dies unsere Pläne unterstützt, weltweit die Nummer eins unter den Wegbereitern für persönliche vernetzte Geräte zu sein. In einer sich so unerbittlich verändernden Branche ist dies der nächste große Schritt von vielen, auf den wir uns freuen, um uns dabei zu helfen, großartige Erfahrungen im Telekommunikationsbereich zu schaffen.“

Die DXP- und Activation-Angebote ermöglichen Telekommunikationsbetreibern und -einzelhändlern auf der ganzen Welt, digitale Erlebnisse über alle Kanäle hinweg zu erstellen, zu orchestrieren und zu verwalten. Nach dem Verkauf umfasst das digitale Geschäftsportfolio von Synchronoss seine Financial Analytics- und SpatialSUITE-Produkte sowie die iNow-Plattform.

Über Synchronoss

Synchronoss Technologies (Nasdaq: SNCR) entwickelt Software, die es Unternehmen auf der ganzen Welt ermöglicht, auf vertrauenswürdige und sinnvolle Weise mit ihren Abonnenten in Kontakt zu treten. Die Produktsammlung des Unternehmens hilft dabei, Netzwerke zu rationalisieren, das Onboarding zu vereinfachen und Abonnenten zu motivieren, neue Einnahmequellen zu erschließen, Kosten zu senken und die Markteinführung zu beschleunigen. Hunderte Millionen Abonnenten vertrauen darauf, dass die Produkte von Synchronoss mit den Menschen, Diensten und Inhalten, die sie lieben, synchron bleiben. Aus diesem Grund bemühen sich weltweit mehr als 1.500 talentierte Synchronoss-Mitarbeiter jeden Tag, eine synchrone Welt neu zu gestalten. Erfahren Sie mehr unter www.synchronoss.com

Medienkontakt:

Domenick Cilea

Springboard

dcilea@springboardpr.com