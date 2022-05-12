Synchronoss与iQmetrix达成剥离数字体验平台和激活解决方案相关协议

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新泽西州布里奇沃特, May 13, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 云技术、消息推送和数字产品及平台的全球领导者与创新者 辛克罗斯技术公司（Synchronoss Technologies, Inc.， 以下简称为“辛克罗斯”或“公司”，纳斯达克股票代码：SNCR）今日宣布，已成功将其数字体验平台（简称为“DXP”）和激活解决方案（简称为“激活产品”）出售给电信零售管理软件领先提供商 iQmetrix 。此次剥离已于2022年3月8日正式宣布。



辛克罗斯总裁兼首席执行官Jeff Miller表示：“出售DXP和激活产品是我们战略计划的一部分，旨在创建一个更精简的商业模式，专注于我们未来的核心增长领域。完成此项交易有利于辛克罗斯的长期重点产品发展领域。这使我们具有运营灵活性，以改善我们的资本结构和加速开发云投资组合等关键领域内的众多新产品。”

iQmetrix总裁兼首席执行官Ryan Volberg表示：“作为一家值得信赖的智能零售管理软件提供商，iQmetrix自然是数字体验平台和激活解决方案的首选收购商。我们非常兴奋，因为这可支持我们‘成为个人连接设备全球第一推动者’的计划。在这个不断变化的行业，我们将采取许多举措来帮助我们打造电信领域非凡体验，而此次收购是我们非常高兴实现的下一项重大举措。”

DXP和激活产品可使全球众多电信运营商及零售商在所有渠道创建、编排和管理数字体验。继此项交易后，辛克罗斯数字业务组合将囊括其金融分析和spatialSUITE产品以及iNow平台。

关于Synchronoss

辛克罗斯技术公司（Synchronoss Technologies，纳斯达克股票代码：SNCR）主营软件开发，帮助全球公司以值得信赖和有意义的方式与其订阅用户建立联系。公司的系列产品着力精简网络、简化加入流程并吸引订阅用户，以释放新的收入流、降低成本和加快产品上市速度。数以亿计的订阅用户选择辛克罗斯产品，以随时与他们喜爱的人、服务和内容保持同步。为此，辛克罗斯的1500余名才华横溢的员工每天都在全球各地努力重塑同步世界。如需了解更多详情，请访问： www.synchronoss.com 。

媒体关系联系人：

Domenick Cilea

Springboard

dcilea@springboardpr.com

投资者关系联系人：

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Gateway Group, Inc.

SNCR@gatewayir.com



