Synchronoss 與 iQmetrix 達成最終協議，終止數碼體驗平台和啟動解決方案

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

新澤西州布里奇沃特, May 13, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Synchronoss Technologies, Inc. (下稱「Synchronoss」或「公司」) (Nasdaq: SNCR) 是雲端、訊息和數碼產品及平台的全球領導者和創新者。今日宣佈為領先的電訊零售管理軟件供應商 iQmetrix 成功完成其數碼體驗平台(「DXP」)及啟動解決方案(「啟動」)。於 2022 年 3 月 8 日正式宣佈終止。



Synchronoss 主席兼行政總裁 Jeff Miller 表示 ：「出售 DXP 與「啟動」是我們的策略計劃的一部分，旨在打造一個專注於我們未來核心增長領域而更精簡的商業模式。「完成這項交易有利於 Synchronoss 的長期產品重點領域。它為我們提供了營運靈活性，以改善我們的資本結構，並加速我們關主要領域（如雲端產品組合）的新產品開發。」

iQmetrix 主席兼行政總裁 Ryan Volberg 表示：「作為值得信賴的智能零售管理軟件供應商，iQmetrix 是數碼體驗平台和啟動解決方案的首選收購者。「我們非常振奮，因為這支持我們的計劃成為全球個人連接裝置的首要推動者。在這樣一個瞬息萬變的行業中，這是許多企業的下一個重要步驟。我們很高興能夠幫助自已在電訊業創造出色的體驗。」

DXP 與啟動產品讓全球的電訊營運商及零售商能夠在所有渠道中創建、策劃和管理數碼體驗。在出售後，Synchronoss 數碼業務組合包括其財務分析和 spatialSUITE 產品，以及 iNow 平台。

關於 Synchronoss

Synchronoss Technologies (Nasdaq: SNCR) 構建軟件，旨在讓全球公司以值得信賴和有意義的方式與其訂戶建立連繫。公司的產品系列有助精簡網絡、簡化入職和吸引訂戶進行互動，以推動新收入來源、降低成本並提高上市速度。至今已有數億位用戶信任 Synchronoss 產品，與其喜愛的人們、服務及內容保持同步。因此，全球有超過 1,500 名才華橫溢的 Synchronoss 員工每天努力重新構建一個同步的世界。如欲了解更多詳情，請瀏覽 www.synchronoss.com 。

傳媒關係聯絡：

Domenick Cilea

電郵：Springboard

dcilea@springboardpr.com