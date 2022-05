Kering - Annonce aux porteurs d’obligations émises par Kering (l’ « Emetteur ») et échangeables en actions ordinaires existantes Puma pour un montant nominal de 550 millions d’euros (les « Obligations ») (ISIN : FR0013450483)

English French

12 mai 2022

CETTE COMMUNICATION NE DOIT PAS ÊTRE PUBLIÉE, DISTRIBUÉE OU DIFFUSÉE, DIRECTEMENT OU

INDIRECTEMENT, À DES RESSORTISSANTS AMÉRICAINS (U.S. PERSONS) OU AUX ÉTATS-UNIS

D’AMÉRIQUE, EN AFRIQUE DU SUD, AU CANADA, AU JAPON OU EN AUSTRALIE

ANNONCE AUX PORTEURS D’OBLIGATIONS ÉMISES PAR KERING (L’ « ÉMETTEUR ») ET ÉCHANGEABLES EN ACTIONS ORDINAIRES EXISTANTES PUMA POUR UN MONTANT NOMINAL DE

550 MILLIONS D’EUROS (LES « OBLIGATIONS »)

(ISIN : FR0013450483)

Kering informe les porteurs d’Obligations que (i) à la suite de l’approbation de la distribution aux actionnaires de Puma d’un dividende en numéraire de 0,72 euro par action, pour le paiement duquel les positions sont arrêtées (record date) le 13 mai 2022, et (ii) conformément à la Modalité (Condition) 7(d)(A), l’Agent de Calcul a déterminé que le Prix d’Échange initial est ajusté de 92,17 euros à 91,8292 euros à compter du 12 mai 2022.

Tous les termes commençant par une majuscule et utilisés, mais non définis dans la présente communication, ont le sens qui leur est conféré dans les Modalités des Obligations.

La présente communication ne constitue pas et ne participe pas d'une offre de valeurs mobilières ou une quelconque sollicitation d'achat de valeurs mobilières.

A propos de Kering

Groupe de Luxe mondial, Kering regroupe et fait grandir un ensemble de Maisons emblématiques dans la Mode, la Maroquinerie et la Joaillerie : Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato, Dodo, Qeelin, ainsi que Kering Eyewear. En plaçant la création au cœur de sa stratégie, Kering permet à ses Maisons de repousser leurs limites en termes d’expression créative, tout en façonnant un Luxe durable et responsable. C’est le sens de notre signature : Empowering Imagination. En 2021, Kering comptait plus de 42 000 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de

17,6 milliards d’euros.

Contacts

Analystes/investisseurs

Claire Roblet +33 (0)1 45 64 61 49 claire.roblet@kering.com

Laura Levy +33 (0)1 45 64 60 45 laura.levy@kering.com

Julien Brosillon +33 (0)1 45 64 62 30 julien.brosillon@kering.com

Pièce jointe