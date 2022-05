Des subventions pour lutter contre l’itinérance et l’exploitation sexuelle

English French

MONTRÉAL, 12 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- C’est avec beaucoup de gratitude que les services de réintégration et inclusion sociale des YMCA du Québec ont reçu deux nouvelles subventions afin de soutenir leurs efforts de lutte contre l’itinérance et l’exploitation sexuelle à Montréal.

Un financement de 117 000 $ du ministère de la Sécurité publique pour le programme Premier Arrêt

Cette subvention sur deux ans servira à accroître la capacité de l’équipe d’intervention des YMCA du Québec en matière de lutte contre l’exploitation sexuelle dans l’est du centre-ville.

L'exploitation sexuelle prend diverses formes chez les jeunes : adultes avec de mauvaises intentions qui profitent de jeunes hommes vulnérables aux prises avec une déficience intellectuelle, jeunes femmes vulnérables qui échangent des services sexuels contre un endroit où dormir, jeunes consommateurs ou consommatrices de drogues et jeunes fugueurs ou fugueuses qui se retrouvent aux prises avec un réseau d'exploitation, etc.

« En complémentarité et en collaboration avec les ressources du secteur, ce financement va nous permettre de répondre aux besoins de soutien, de suivi et d’accompagnement des jeunes vivant une réalité en lien avec l'exploitation sexuelle, tout en agissant de façon proactive sur les facteurs de risque liés à celle-ci. Notre objectif est de rejoindre et d’aider un minimum de 75 jeunes par année. »

Geneviève Latour,

Superviseure du programme Premier Arrêt | YMCA du Québec

Un financement de 386 000 $ du ministère de la Santé et des Services sociaux pour le programme Sortie carcérale planifiée

Grâce à une subvention fédérale sur deux ans provenant du programme Vers un chez-soi, des intervenant.e.s supplémentaires se joindront à l’équipe actuelle des YMCA du Québec, qui pourra ainsi tripler son nombre d’interventions sur le terrain. De plus, grâce à un partenariat avec la Mission Old Brewery, une dizaine d’appartements supervisés seront mis à la disposition des personnes emprisonnées nouvellement libérées afin qu’elles ne se retrouvent pas en situation d’itinérance et puissent bénéficier du soutien d’intervenants sociaux et intervenantes sociales pour faciliter leur réintégration dans la société.

« Le service de Sortie carcérale planifiée permet de préparer et d’accompagner des personnes confiées à l’Établissement de détention de Montréal, susceptibles d’être sans domicile fixe à leur sortie. Son objectif principal est d’éviter les cycles de l’itinérance et la récidive, et les résultats jusqu’à maintenant, sont très prometteurs. Depuis 2018, c’est plus de 440 personnes rencontrées qui ont reçu un suivi adapté à leurs besoins, près de 2 000 interventions par année et des centaines de collaborations avec les services communautaires, correctionnels et de la santé. »

Isabel Gervais, M.Sc. criminologie

Superviseure de Sortie carcérale planifiée | YMCA du Québec

À propos des YMCA du Québec et de la Fondation

Les YMCA du Québec sont un organisme de bienfaisance unique qui existe depuis plus de 170 ans et qui a pour mission d’inspirer et d’engager chaque personne à se réaliser et à contribuer à sa collectivité. Les YMCA du Québec offrent des programmes virtuellement et dans plus d’une trentaine de points de services à l’échelle de la province, en plus de gérer l’École internationale de langues YMCA, la Résidence YMCA et le Camp YMCA Kanawana. Premier YMCA d’Amérique du Nord, les YMCA du Québec œuvrent à Montréal depuis 1851 et leur impact s’étend dans plus de 13 arrondissements sur l’île de Montréal.

Depuis 1984, la Fondation des YMCA du Québec appuie la mission du YMCA et assure sa pérennité en faisant connaître l’impact de son action communautaire, en recueillant des fonds pour la soutenir et en administrant ces fonds de façon responsable.

