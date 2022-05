Fortis Inc. annonce le rachat de ses billets non garantis de premier rang à 2,85 % arrivant à échéance le 12 décembre 2023

Aucune distribution aux services de presse américains ou diffusion aux États-Unis.

ST. JOHN’S, Terre-Neuve-et-Labrador, 12 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fortis Inc. (« Fortis » ou la « Société ») (TSX:FTS) a annoncé aujourd’hui qu’elle rachètera tous ses billets non garantis de premier rang à 2,85 % arrivant à échéance le 12 décembre 2023, pour un montant en capital global de 500 000 000 $ (les « billets »). Le rachat aura lieu le 9 juin 2022.



Le prix de rachat des billets sera calculé à la date de rachat, ou aux environs de cette date, conformément aux conditions des deux contrats bilatéraux (contrat de base et contrat additionnel) régissant les billets, qui ont été signés le 12 décembre 2016, entre Fortis Inc. et la Société de fiducie Computershare du Canada. Fortis Inc. rendra public le prix de rachat des billets au plus tard le 9 juin 2022.

À propos de Fortis

Fortis est une société bien diversifiée qui se positionne parmi les géants nord-américains du secteur réglementé de l’électricité et du gaz, forte d’un revenu de 9,4 milliards de dollars en 2021 et d’un actif de 58 milliards de dollars au 31 mars 2022. Ses 9 100 employés servent des clients dans cinq provinces canadiennes, neuf États américains et trois pays des Caraïbes.

Les actions de Fortis sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole FTS. Pour en savoir plus, visitez le www.fortisinc.com, le www.sedar.com, ou le www.sec.gov.

Aucune distribution aux services de presse américains ou diffusion aux États-Unis.

Énoncés prospectifs

Dans le présent communiqué, Fortis inclut de l’« information prospective » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables au Canada et des « forward-looking statements » au sens de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis (appelés collectivement « énoncés prospectifs »). Les énoncés prospectifs reflètent les attentes de la direction de Fortis en ce qui a trait à la croissance future, aux résultats d’exploitation, aux rendements et aux perspectives et occasions d’affaires. Les mots « anticiper », « croire », « budgets », « pourrait », « estimer », « s’attendre à », « prévoir », « avoir l’intention de », « peut », « possible », « plans », « projets », « planifié », « cible », « devrait », le pendant négatif de ces termes et toute expression semblable dénotent souvent des énoncés prospectifs, qui incluent, notamment, la date prévue de rachat des billets ainsi que la date prévue de publication du prix de rachat des billets.

Les énoncés prospectifs comportent des risques, des incertitudes et des hypothèses considérables. Les conclusions contenues dans les énoncés prospectifs reposent sur un certain nombre de facteurs ou hypothèses d’importance. Fortis met en garde le lecteur sur le fait que divers facteurs pourraient entraîner un écart important entre les rendements, les réalisations ou les résultats réels et ceux exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs. Le lecteur est invité à étudier ces facteurs attentivement et à ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Pour obtenir plus de renseignements sur certains de ces facteurs de risque, prière de consulter les documents du dossier d’information continue que la Société dépose de temps à autre auprès de SEDAR et d’EDGAR. La Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de modifier les énoncés prospectifs par suite de faits nouveaux, d’événements futurs ou autrement.

Renseignements