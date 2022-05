Juniper Systems Limited lance une mise à jour Android 11 pour la tablette renforcée Mesa 3

French German

BIRMINGHAM, Royaume-Uni, 12 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Juniper Systems Limited , fabricant d'ordinateurs portables et de récepteurs GNSS renforcés, a annoncé aujourd'hui qu'une mise à jour du système d'opération (OS) Android™ 11 est désormais disponible pour la tablette renforcée Mesa ® 3 fonctionnant actuellement sur Android 9. Android 11 offre aux utilisateurs plusieurs mises à jour système ainsi qu'une assistance continue pour les mises à jour d'OS trimestrielles.



Cette mise à jour est facultative pour les utilisateurs. Toutes les nouvelles tablettes renforcées Mesa 3 fonctionnant sur Android seront désormais expédiées aux clients avec Android 11 déjà chargée.

« Android 11 propose des améliorations continues des fonctionnalités et des performances pour nos utilisateurs de la Mesa 3 Android », a déclaré M. Jeff Delatore, chef de produit Mesa 3 chez Juniper Systems, Inc. « Cette mise à jour d'OS fournira également à nos utilisateurs une voie à suivre pour de futures mises à jour d'OS, y compris des fonctionnalités de sécurité. »

Lors de la mise à jour de la Mesa 3 sur Android 11, les utilisateurs récolteront les avantages de capacités améliorées telles que le partage à proximité, l'enregistrement d'écran natif et le partage plus facile de grands ensembles de données entre les applications. En ce qui concerne les entreprises et les développeurs, ceux qui déploient plusieurs unités auprès de grandes équipes peuvent bénéficier de nouvelles fonctionnalités qui incluent des profils de travail, des applications personnelles et professionnelles connectées, des notifications d'accès à la localisation et le débogage sans fil.

« Lors de la collecte de données sur le terrain, le partage et le transfert de données facilement et rapidement sont essentiels pour nos clients », a déclaré M. Simon Bowe, directeur général de Juniper Systems Limited près de Birmingham, au Royaume-Uni. « Nos appareils sont conçus pour offrir une meilleure expérience de collecte de données. Cette mise à jour d'OS permet à la Mesa 3 de s'en assurer. Nous considérons le partage de données à proximité et le partage d'ensembles de données entre les applications comme des outils extrêmement utiles pour nos clients. »

En janvier 2020, la société a lancé la tablette renforcée Mesa 3 fonctionnant sur Android 9. Deux ans plus tard, elle reste l'une des tablettes Android les plus robustes du marché. Juniper Systems est fière d'offrir une assistance produit inégalée en fournissant aux utilisateurs de nouvelles fonctionnalités et mises à jour pour leurs ordinateurs portables et récepteurs GNSS renforcés.

À propos de la tablette renforcée Mesa 3 fonctionnant sur Android :

Processeur Qualcomm ® Snapdragon™ avec 6 Go de RAM

Snapdragon™ avec 6 Go de RAM Autonomie de la batterie toute la journée

Étanchéité et résistance à la poussière IP68

Endurance dans les températures extrêmes

Conception ergonomique pour une fatigue minimale de l'utilisateur

Grand écran lisible en plein de soleil 7 pouces

Personnalisable avec la marque, les inclusions matérielles et les logiciels

Certification facultative Classe 1, Division 2 pour les endroits dangereux

Pour en savoir plus sur la tablette renforcée Mesa 3 fonctionnant sur Android 11, consultez notre page produit . Pour tout complément d'information sur la mise à niveau vers Android 11, veuillez consulter la section Assistance de notre site Web.

À propos de Juniper Systems Limited

Basé à Logan, dans l'Utah, aux États-Unis, et à Birmingham, au Royaume-Uni, Juniper Systems ( https://junipersys.com ) est un leader mondial de la conception et de la fabrication d'ordinateurs de poche ultra-renforcés, de récepteurs GNSS et de logiciels de cartographie, créant des solutions de collecte de données sur le terrain pour une utilisation dans des environnements extrêmes. Depuis 1993, les professionnels utilisent la technologie mobile innovante de Juniper Systems dans les domaines des transports ferroviaires, de la géomatique, de l'industrie, des sciences environnementales, de l'exploitation minière, des applications militaires, des applications ferroviaires, des réseaux d'approvisionnement et des services publics.

