Aurora IP（工业园区） - 越南绿色纺织行业先驱

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越南河内, May 13, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 过去两年，疫情扰乱了全球各地的正常运营和供应链，纺织行业也不例外。但是，由于各国政府在新冠疫情后经济复苏战略方面的努力，世界纺织制造业在今年出现了复苏迹象。越南是推动供应链复苏、加快纺织业向“绿色”可持续发展转型的重要一环。



全球纺织企业比以往任何时候都更加重视支持“绿色企业”。可持续发展是这一行业中各公司最重要的战略目标。根据ResearchAndMarkets.com的数据，亚太地区的整体绿色纺织品市场预计将有显著增长，这是由于为解决该地区的环境问题和满足服装和纺织产品原产地规则而普遍采用了更环保的技术。

由于服装和纺织工业是越南经济的支柱，该国政府还认为，纺织和服装行业的绿色环保化对于充分利用自由贸易协议所带来的机会和深入参与全球价值链而言至关重要。

越南纺织和服装协会（VITAS）还制定了相关目标：将能源消耗减少15%、将水消耗量降低20%；到2030年实现绿色纺织和服装行业的巨大改变。到2020年底，越南已经有93个项目获得了LEED认证（其中56%是工厂），34个项目获得了LOTUS认证（其中26%是工厂），还有更多正在进行中的项目预计将申请这些认证。

其中，由Cat Tuong房地产集团开发的Aurora IP（工业园区）正在引领建设和开发绿色纺织产业园的潮流，并实现纺织产业的可持续发展。





Aurora位于作为越南纺织行业摇篮的南定省北部，是越南有资格提供织物染色设备的少数工业园区之一。其基础设施与全国最大容量的供水和污水系统以及复杂的社会基础设施的开发同步设计。

Aurora IP正在积极实施整个519.6公顷的土地平整工作。此举的目的是在签订土地租赁协议后立即将清洁土地移交给租户，并尽量减少二级投资者的等待时间。

由于纺织行业对环境带来的负面影响，尤其是水污染，Aurora的废水处理系统设计精良，处理量高达11万立米/日夜，划分为先进同步技术的多个模块，将可确保所有投资者的废水在排入环境之前都得到接收和处理。

Cat Tuong集团董事长兼首席执行官Tran Quoc Viet表示：“Cat Tuong集团致力于开发越南首个绿色、清洁、可持续发展的纺织工业园区。通过Aurora IP，我们希望为政府到2050年实现净零排放的努力做出贡献，并为全球绿色纺织市场的发展做出部分贡献。”

预计全球纺织市场规模将从2021年的5309.7亿美元增长到2022年的5750.6亿美元，复合年增长率（CAGR）为8.3%。根据市场研究解决方案提供商ReportLinker的一份报告，到2026年，该市场预计将增长到7602.1亿美元，复合年增长率（CAGR）达7.2%。

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