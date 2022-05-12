綜觀亮東工業區 – 越南的綠色紡織業先驅

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Korean

越南河內, May 13, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 過去兩年，疫情破壞了全球的正常營運和供應鏈，紡織業也不例外。然而，全賴政府在 2019 冠將病毒病後經濟復甦策略的努力，今年全球紡織製造業現正逐步顯示復甦跡象。越南是推動供應鏈復甦及加速紡織業轉型的重要一環，致力實現「邁向綠色」。



相比以往任何時候，全球紡織企業都付出更多努力將優先重點轉至「綠色企業」。可持續發展是紡織業企業最重要的策略目標。根據 ResearchAndMarkets.com，由於廣泛採用更符合環保的技術來應對區內的環境問題，同時遵從服裝和紡織產品起源的規定，亞太區預計將在整體綠色紡織市場上見證顯著增長。

由於服裝和紡織業是經濟的主要支柱，越南政府亦認為將紡織和服裝業邁向綠色，對充分利用自貿協議帶來的機遇及深入參與全球價值鏈是非常重要的。

越南紡織和服裝協會 (VITAS) 亦將目標定為將能耗降低 15%、將耗水量減低 20%；以期在 2030 年前改變紡織和服裝業。在 2020 年底，越南已有 93 個項目獲得 LEED 認證（其中 56% 為工廠），有 34 個項目獲得蓮花認證（其中 26% 為工廠），還有許多項目預計將會申請這些認證。

當中，由 Cat Tuong Real Estate Group 開發的綜觀亮東工業區引領建設和開發綠色紡織工業園，以及紡織業的可持續增長。

Aurora 位於越南紡織業的搖籃南定省，是越南極少數能夠容納染布廠的工業園之一。其基礎設施與國家最大的供水系統、廢水系統和其他複雜社會基礎設施的發展同時設計。

綜觀亮東工業區現正積極為 519.6 公頃的整個地區實施土地平整。工程目標是在簽署土地租賃協議後可立即向租戶提供清潔土地，並將次要投資者的等待時間減至最低。

由於紡織業會帶來負面的環境影響，特別是水污染，Aurora 的廢水處理系統設計精良，每天可處理高達 110,000 立方米的大容量，它採用先進的同步技術分為模組，可確保所有投資者的廢水在排放到自然環境之前妥善接收和處理。

Cat Tuong Group 主席兼行政總裁 Tran Quoc Viet 說：「Cat Tuong Group 致力開發越南首個綠色、可持續發展的紡織工業園。有了綜觀亮東工業區，我們希望在 2050 年前能為政府努力實現淨零排放，並盡一分力促進全球綠色紡織市場的發展。」

預計全球紡織市場將從 2021 年的 5,309.7 億美元增長至 2022 年的 5,750.6 億美元，複合年增長率 (CAGR) 為 8.3%。根據市場研究解決方案供應商報告的報告，市場預計將在 2026 年以 7.2% 的複合年增長率 (CAGR) 增長至 7,602.1 億美元。

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1b84ab2c-1fea-4af6-94bb-2d6cbecbf545