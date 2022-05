Lerøy Seafood Group ASA: Resultat første kvartal 2022

English Norwegian

STERK UTVIKLING I ETTERSPØRSEL

Første kvartal er preget av en svært sterk prisutvikling på sjømat, herunder laks og ørret. Denne prisutviklingen gir forbedret inntjening i havbruksvirksomheten av laks og ørret og fangstvirksomheten av hvitfisk, men er samtidig svært krevende for konsernets nedstrømsvirksomheter. Omsetningen i kvartalet var MNOK 5.524 som tilsvarer en økning på 12% sammenlignet med samme periode i 2021. Driftsresultatet før verdijustering første kvartal 2022 var MNOK 852, og er kraftig forbedret sammenlignet med MNOK 455 i første kvartal 2021. Sterk etterspørsel etter sjømat, herunder vesentlig bedre prisoppnåelse for konsernets hovedprodukter er den viktigste årsaken til forbedret inntjening sammenlignet mot tilsvarende periode i fjor.

«I første kvartal har vi sett en ekstrem prisutvikling for sjømat, og spesielt laks og ørret. Denne utviklingen er positiv for inntjening i havbruk og fangstaktivitet for hvitfisk, men er krevede for inntjening i konsernets nedstrømsvirksomheter» sier konsernleder Henning Beltestad





SEGMENT VILLFANGST

Konsernet driver fangst av hvitfisk gjennom det heleide datterselskapet Lerøy Havfisk. Lerøy Havfisk har konsesjonsrettigheter til å fiske i overkant av 10 % av de samlede norske torskekvotene nord for 62˚ breddegrad, noe som tilsvarer om lag 30 % av totalkvoten for trålflåten. Lerøy Havfisk eier også flere foredlingsanlegg som i hovedsak leies ut til søsterselskapet Lerøy Norway Seafoods (LNWS) på langsiktige kontrakter. Gjennom Lerøy Havfisk sine trålkonsesjoner er det knyttet aktivitetsplikt til disse anleggene.

Lerøy Havfisk har hatt ti trålere i drift i første kvartal 2022. Fangstvolumet i første kvartal 2022 ble 25 116 tonn, mot tilsvarende 25 721 i tilsvarende kvartal i 2021. Selskapet har prioritert fangst av hyse. Gjenværende kvoter per utgangen av første kvartal 2022 er noe lavere enn i fjor.

Prisene som de to siste årene har blitt betydelig negativt påvirket av restriksjoner knyttet til Covid-19 fikk et betydelig løft i første kvartal 2022. Sammenlignet med førte kvartal 2021 økte prisene for torsk med om lag 46%, mens prisene for hyse og sei har økt med henholdsvis 24 % og 37 %. Prisutviklingen synliggjør sterk etterspørsel etter sjømatprodukter, men volatiliteten skaper også utfordringer og synliggjør kompleksiteten i konsernets krevende daglige operasjoner.

Vesentlig høyere prisoppnåelse for hovedartene, er driverne til høyere fangstverdi i første kvartal 2022 enn i tilsvarende periode i fjor. Lønnsomheten er negativt påvirket av høyere kostnader, herunder økte mannskaps- og bunkerskostnader. Sammenlignet med første kvartal i 2021 var totalt drivstofforbruk uforandret, men drivstoffprisen var om lag 50% høyere, og følgelig var bunkerskostnadene MNOK 27 høyere i første kvartal 2022 enn første kvartal 2021.

LNWS’ primære forretningsområde er prosessering av villfanget hvitfisk. Selskapet disponerer i alt 12 foredlingsanlegg og kjøpestasjoner i Norge, hvorav fem anlegg er leid fra Lerøy Havfisk. Konsernets fokus på å bedre hvitfiskindustriens konkurransekraft er et langsiktig arbeid og fortsetter med uforminsket kraft, og inntjeningen ble vesentlig forbedret i 2021. Imidlertid, som omtalt i konsernets fjerde kvartalsrapport for 2021, ville prisnivået for råvarer ved inngangen til 2022 gjøre det mer krevende for landindustrien. Gjennom første kvartal 2022 har ikke prisene for sluttprodukter hatt samme utvikling som råstoff prisene, dette gir vesentlig press på marginene i landindustrien. Det er forventet at det vil ta tid å få de høyere råstoffprisene, fult ut, reflektert i prisene for sluttprodukter.

Samlet inntjening i segmentet viser en svært god utvikling, med en EBIT på MNOK 236 i første kvartal 2022, sammenlignet med MNOK 185 i samme periode i fjor.

«Sterk etterspørsel og lavere kvote er viktige drivere til positiv utvikling i prisene for hvitfisk. Dette er positivt for inntjeningen i trålflåten, men representerer samtidig en midlertidig utfordring for inntjeningen i landindustrien» sier Beltestad





SEGMENT HAVBRUK

Segment Havbruk består av konsernets tre havbruksregioner i Norge: Lerøy Aurora lokalisert i Troms og Finnmark, Lerøy Midt lokalisert på Nordmøre og i Trøndelag og Lerøy Sjøtroll lokalisert på Vestlandet.

Driftsresultat før verdijusteringer knyttet til biologiske eiendeler i Havbruk ble MNOK 621 i første kvartal 2022 sammenlignet med MNOK 251 i samme periode i 2021. I perioden er det slaktet 32 tusen tonn sammenlignet med 42 tusen tonn i fjerde kvartal 2021.

I første kvartal 2022 leverte Lerøy Aurora en EBIT/kg på NOK 18,9, Lerøy Midt på NOK 24,3 og Lerøy Sjøtroll på NOK 15,7. I sum er EBIT/kg i segmentet økt fra NOK 6,0 i første kvartal 2021 til NOK 19,4 i første kvartal 2022.

«Vi opplever en svært sterk kostnadsøkning på så å si alle innsatsfaktorer, der prisøkninger på fôr er de mest tydelige. Dette vil gi høyere kostnader i 2022 enn tidligere år, samtidig ser det så langt ut til at økningen i prisoppnåelse blir større enn økningen i kostnader» forteller Konsernleder Henning Beltestad





SEGMENT VAPS&D

Lerøy Seafood Group skal, gjennom sin helintegrerte og kostnadseffektive verdikjede på laks, ørret, hvitfisk og skalldyr tilby produkter som er best mulig tilpasset konsumentenes preferanser. Nærhet til sentrale markeder og kunnskap om kundens behov er derfor avgjørende for at konsernet skal kunne utvikle etterspørselen etter konsernets hovedprodukter. Fra Norge distribuerer Lerøy et bredt utvalg av sjømatprodukter til over 80 ulike markeder i løpet av et kalenderår. I tillegg til dette bearbeides og distribueres en rekke markedsspesifikke sjømatprodukter i sine respektive lokalmarkeder der Lerøy har virksomhet. Lerøy Seafood Group sin verdikjede skal videreutvikles med mål om å tilfredsstille og øke konsumentenes totale etterspørsel etter sjømat.

De to siste årene er etterspørselen etter sjømat vesentlig negativt påvirket av restriksjoner knyttet til Covid-19. Fra fjerde kvartal 2021 har etterspørselen utviklet seg svært positivt. Etterspørselen i første kvartal 2022 har vært svært god, og med lave volum av laks og ørret har det gitt en ekstrem prisutvikling.

Den 24. februar 2022 gikk Russland til krig mot nabolandet Ukraina. Dette er en opptrapping etter invasjonen som startet i 2014. Konsernet har i det vesentlige unngått store direkte tap som følge av det tragiske som pågår.

Volatile priser og en ekstrem prisutvikling i spotmarkedet medfører endringer i marginbildet gjennom verdikjeden. Det tar tid før aktørene i de ulike delene av verdikjeden klare å tilpasse seg nye prisnivå. De sterke prisene på nær sagt alle råvarer har trolig enda ikke nådd fullt ut til konsument. Det må derfor påregnes vesentlig prisstigning for matvarer, herunder sjømat i den nærmeste tiden. Prisutviklingen for laks og ørret i starten av 2022 har vært langt sterkere enn vi forventet, dette har påvirket inntjeningen i segmentet negativt i første kvartal 2022. Det vil det også gjøre i andre kvartal 2022. Den generelle kostnadsinflasjonen, eksempelvis i transportkostnader, vil påvirke segmentets lønnsomhet negativt.

Inntjeningen i segmentet i kvartalet er, temporært, under press i første halvår 2022. Samtidig opplever konsernet at posisjonen i markedet blir stadig bedre, de langsiktige utsiktene til denne delen av virksomheten er ikke endret. I sum ble driftsresultatet i segmentet MNOK 26 for første kvartal 2022, noe som er en reduksjon fra MNOK 101 i samme periode i 2021.

«Utviklingen i priser på sjømat og transportkostnader i første kvartal var langt høyere enn ventet. Dette gir midlertidig press på marginene i konsernets nedstrømsaktiviteter, og vil påvirke oss også i kommende kvartal», sier Beltestad





«Samtidig har vi utviklet en sterk og integrert verdikjede for sjømat. En verdikjede som står stødig, og er posisjonert til å ta markedsandeler i turbulente tider. Langtidsutsiktene for vår nedstrømsvirksomhet er ikke endret», fortsetter han





MARKEDSFORHOLD OG UTSIKTENE FREMOVER

Starten av 2022 har vært preget av svært sterk prisøkning i innsatsfaktorer/inflasjonspress, global politisk usikkerhet og mer uvisshet rundt fremtidsutsiktene enn normalt.

Konsernet har gjennom de siste tretti årene bygget en vertikalt integrert verdikjede for sjømat. Det er en solid verdikjede som er godt posisjonert for videre utvikling, herunder å ta markedsandeler i turbulente tider. På kort sikt gir høyere priser for sjømat høyere inntjening i konsernets havbruksaktivitet og fangstaktivitet av hvitfisk, mens det gir press på marginer i konsernets nedstrømsaktiviteter. Denne situasjonen vil, etter vår vurdering, være gjeldende også for inneværende kvartal.

Kostnadsinflasjonen gjør seg gradvis gjeldende i økte bunkers og energikostnader, men ikke minst fôrkostnader. Usikkerheten rundt fremtidig kostnadsnivået for konsernets innsatsfaktorer er høy, men vår forventning, per i dag, er eksempelvis at fôrprisen vil fortsette å stige i kommende kvartaler. Stigende priser vil gradvis gjøre seg gjeldende i i uttakskostnaden i konsernets havbruksvirksomhet. Det er trolig at fôrkost per kilo slaktet fisk vil øke med anslagsvis NOK 3-4/kg i 2022 sammenlignet med 2021. Prisen på øvrige innsatsfaktorer øker også, dette inflasjonspresset synliggjør viktigheten av operasjonelle forbedringer.

Spotprisen for laks er nå i mai 2022 på historisk høye nivå, preget av god etterspørsel, men også små volum tilgjengelig i spotmarkedet. Konsernets slakteprofil i 2022 innebærer høy kontraktsandel også i andre kvartal. De såkalte forward-prisene har økt betydelig inn i 2022 som helhet, herunder også for andre halvår 2022. Ledelsen og styret i Lerøy mener den vedvarende sterke utviklingen i etterspørsel etter sjømat gir grunn til optimisme for konsernets aktiviteter og varig verdiskaping.

Lerøy har de senere årene investert betydelig innenfor flere deler av verdikjeden, herunder ved å bygge ut anlegg for smolt/postsmoltkapasitet i alle konsernets regioner. Investeringene innenfor konsernets smolt-produksjon har vært en viktig driver for veksten i konsernets slaktevolum i Norge, slaktevolumet er gått fra 158 tusen tonn i 2019 til 187 tusen tonn i 2021. Samtidig muliggjør de nye smoltanleggene vesentlige endringer i driften som etter våre vurderinger skal gi rom for realisering av forbedringer i årene som kommer.

For konsolidert virksomhet forventer Lerøy Seafood Group per i dag å slakte om lag 185 tusen tonn i 2022. Konsernets andel fra tilknyttet selskap forventes å bli om lag 23 tusen tonn. Dette inkluderer forventet volum fra Scottish Sea Farms Ltd sitt nylig ervervede Grieg Seafood UK. LSG sitt totale slaktevolum i år 2022 forventes å bli i størrelsesorden 208 tusen tonn.

Konsernet har de senere år gjort betydelige investeringer innen fangst og prosessering av hvitfisk. I flåteleddet ble det levert et fartøy i 2018, Nordtind, og et nytt fartøy, Kongsfjord, tidlig i 2020. I designet av Kongsfjord ble ytterligere bedring av kvaliteten på fisken prioritert. Konsumentenes forventning og krav til kvalitet er stadig økende. God kvalitet og konkurranseevne er forutsetninger for å lykkes i konkurransen om konsumentenes gunst. Innen flåteleddet setter konsernets mål om å vesentlig redusere klimagassutslipp nye krav til teknologi. Konsernet følger utviklingen tett.

Innen hvitfisk segmentet gir økning i råstoff-priser høyere inntjening i fangstleddet, men er krevende for landindustrien. Kraftig oppgang i råstoff-prisene tar noe tid å gjenvinne i markedet, dette forholdet vil påvirke inntjeningen i landindustrien negativt i store deler av 2022. Arbeidet og investeringene for å gjøre fabrikkene mindre sesongavhengig fortsetter. Dette, sammen med strukturert og nitidig forbedringsarbeid i hver enhet, mener vi vil gi resultater.

Kvotene for torsk og hyse er redusert i 2022. Torskekvoten er redusert med 18% og hyse med 20 % sammenlignet med 2021. For sei, fisket nord for 62 grader, er kvoten økt med 3%, mens for sei i Nordsjøen er redusert med 13 %. Fangstvolumene i Havfisk vil, i tillegg til kovoteendringer, bli påvirket av at om lag 1 350 tonn av torske-kvoten ble flyttet fra 2021 til 2022. Det er dessuten positivt for landindustrien at også kystflåten har flyttet kvote fra 2021 til 2022.

Lerøy arbeider med å utvikle en effektiv og bærekraftig verdikjede for sjømat. En verdikjede som i tillegg til kostnadseffektive løsninger tilbyr kvalitet, tilgjengelighet, servicegrad, sporbarhet og konkurransedyktige klima og miljømessige løsninger. Senere års investeringer i, blant annet, nytt industrianlegg i Lerøy Midt, ny fabrikk i Stamsund og nye fabrikker i Spania, Nederland og Italia, som nærmer seg å være innkjørt, vil bidra positivt i årene som kommer. Ledelsen og styret mener at Lerøy har et godt utgangspunkt for fortsatt lønnsom vekst og utvikling av konsernets aktiviteter. Inntjeningen i denne delen av verdikjeden er under press i starten av 2022, men det er konsernets klare ambisjon at inntjeningen i dette segmentet skal fortsette å vokse i årene som kommer.

Konsernets produkter er sunne og gode. Produksjonen er finansielt, klima og miljømessig bærekraftig. Ledelsen og styret forventer fortsatt en god underliggende etterspørselsvekst i årene som kommer. Samtidig erfarer konsernet stigende priser for viktige innsatsfaktorer, inflasjonen vil påvirke kostnadsutviklingen i 2022. Det er likefult styrets vurdering at konsernet er godt posisjonert for kommende år. Styrets forventning, per i dag, er at inntjeningen i andre kvartal 2022 blir vesentlig bedre enn i andre kvartal 2021 og tilsvarende at inntjeningen for året 2022 som helhet forventes å bli vesentlig bedre enn den ble i år 2021.

Eventuelle spørsmål eller kommentarer kan rettes til konsernleder Henning Beltestad eller konserndirektør økonomi og finans Sjur S. Malm.

Vedlegg