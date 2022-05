Finnish English

OMA SÄÄSTÖPANKKI OYJ, PÖRSSITIEDOTE 13.5.2022 KLO 9.55, SISÄPIIRITIETO





Oma Säästöpankki Oyj on käynnistänyt neuvottelut Liedon Säästöpankin yhdistämisestä osaksi liiketoimintaansa

Oma Säästöpankki Oyj (OmaSp) on käynnistänyt neuvottelut Liedon Säästöpankin pankkiliiketoiminnan yhdistämisestä osaksi OmaSp:tä. Yhdistymisen arvioidaan toteutuvan seuraavan 12 kuukauden aikana. Hankkeen toteutuessa Liedon Säästöpankki jatkaa toimintaansa merkittävänä alueellisena Säästöpankkisäätiönä ja yleishyödyllisenä toimijana. Lopulliset päätökset yhdistymisestä tehdään OmaSp:n hallituksessa sekä Liedon Säästöpankin isännistössä loppuvuodesta 2022. Molemmilla osapuolilla on vahva tahtotila hankkeen toteuttamiseksi.

Toimitusjohtaja Pasi Sydänlammi, OmaSp:

”Tämä on todella positiivinen ja merkittävä asia OmaSp:lle. Liiketoiminnan hankinta vahvistaisi huomattavasti pankkimme markkina-asemaa ja liiketoimintavolyymejä tärkeällä Turun talousalueella ja täydentäisi palveluverkostoamme koko Varsinais-Suomessa. Toteutuessaan suunnitteilla oleva liiketoiminnan hankinta on euromääräisesti OmaSp:n historian suurin yritysjärjestely. Kasvavat liiketoimintavolyymit parantaisivat entisestään OmaSp:n kustannustehokkuutta ja liiketoiminnan kannattavuutta, edellä mainitun johdosta transaktiolla olisi merkittävä positiivinen tulosvaikutus”.

Toimitusjohtaja Jouni Niuro, Liedon Säästöpankki:

”Voimien yhdistäminen Turun talousalueella on meille todella tärkeä ja merkittävä asia. Toteutuessaan yhdistyminen varmistaa henkilökohtaisen palvelun jatkuvuuden ja nostaa Liedon Säästöpankin toiminnan seuraavalle tasolle. Liedon Säästöpankkisäätiö jatkaisi pitkää alueellista pankkihistoriaa ja huomattavan varallisuuden myötä se olisi tärkeä alueellinen vaikuttaja sekä säästäväisyyden, taloudellisen kasvatuksen ja tutkimuksen edistäjä.”

Liedon Säästöpankin tase on noin 1,3 miljardia euroa ja henkilö- ja yritysasiakkaiden määrä noin 55 000 asiakasta. Pankkien yhteenlaskettu liikevoitto vuodelta 2021 oli noin 95,6 milj. euroa, josta OmaSp:n osuus oli 83,3 milj. euroa.





Oma Säästöpankki Oyj





Lisätietoja:

Pasi Sydänlammi, toimitusjohtaja, puh +358 45 657 5506, pasi.sydanlammi@omasp.fi

Minna Sillanpää, viestintäjohtaja, puh +358 50 665 92, minna.sillanpaa@omasp.fi

JAKELU:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.omasp.fi

OmaSp on kasvava suomalainen pankki ja taseen loppusummalla mitattuna Suomen suurin säästöpankki. OmaSp palvelee ympäri Suomen 35 konttorissa ja digitaalisten palvelukanavien kautta yli 150 000 henkilö- ja yritysasiakasta noin 330 asiantuntijan voimin. OmaSp keskittyy pääasiassa vähittäispankkitoimintaan ja tarjoaa asiakkailleen monipuolisia pankkipalveluja sekä oman taseensa kautta, että välittäen yhteistyökumppaneidensa tuotteita. Välitetyt tuotteet käsittävät luotto-, sijoitus- ja lainaturvatuotteita. OmaSp harjoittaa myös kiinnitysluottopankkitoimintaa.

OmaSp:n keskeisenä tavoitteena on palvella asiakkaita henkilökohtaisesti ja olla lähellä ja läsnä sekä digitaalisissa että perinteisissä kanavissa. OmaSp pyrkii ensiluokkaiseen asiakaskokemukseen henkilökohtaisen palvelun ja helpon saavutettavuuden kautta. Myös toiminnan ja palvelujen kehittäminen tapahtuu asiakaslähtöisesti. Henkilöstö on sitoutunutta, ja sen urakehitystä pyritään tukemaan monipuolisten tehtävien ja jatkuvan kehittymisen avulla. Merkittävä osa henkilöstöstä omistaa myös OmaSp:n osakkeita.