Kalera nomme James Leighton au poste de président-directeur général

ORLANDO, Floride, 13 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kalera AS (Euronext Growth Oslo : KAL, Bloomberg : KSLLF), l'une des plus importantes sociétés agricoles verticales de légumes à feuilles et un leader de la phytologie pour la production de produits de haute qualité dans des environnements contrôlés, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait nommé James Leighton au poste de président-directeur général. M. Leighton est un cadre accompli qui jouit d'une solide réputation dans les secteurs des biens de consommation emballés et de l'alimentation.



« Jim est un véritable leader de niveau 5 possédant une expérience approfondie et variée dans des entreprises de premier plan dans les secteurs de l'alimentation et des biens de consommation emballés. Son attention portée au personnel et son approche disciplinée des opérations et de l'exécution serviront Kalera et ses actionnaires dans les années à venir », a déclaré Curtis McWilliams, actuel PDG par intérim et nouveau président du conseil d'administration de Kalera, suite à sa fusion annoncée avec Agrico Acquisition Corp.

En tant que cadre chevronné occupant des postes de direction depuis plus de 20 ans dans les secteurs des biens de consommation emballés et de l'alimentation, M. Leighton apportera à Kalera un leadership solide alors que la société continue de poursuivre sa vision de croissance stratégique. M. Leighton a récemment occupé le poste de président-directeur général d'Ingham's Enterprises. Fondée en 1918 et cotée à la bourse australienne, Ingham's est le plus grand producteur de volaille d'Australie avec un chiffre d'affaires de 1,9 milliard de dollars. Auparavant, M. Leighton a occupé le poste de président et fondateur de 40North Foods, une filiale de JBS S.A. établie pour créer des marques axées sur les protéines. Il a occupé le poste de directeur de l'exploitation, PDG par intérim et directeur chez Boulder Brands, Inc. où il a joué un rôle clé dans le développement de l'entreprise et, en fin de compte, dans sa vente à Pinnacle Foods. En outre, M. Leighton a passé sept ans chez Perdue Farms, y compris en tant que président du groupe alimentaire mondial de la société. M. Leighton est titulaire d'un MBA de la Keller Graduate School of Management et d'un BA en administration des affaires et relations industrielles de l'université de l'Iowa.

Jim Leighton a commenté : « Je ne pourrais pas être plus enthousiaste à l'idée de rejoindre Kalera en ce moment crucial. C'est une opportunité incroyable de travailler avec une équipe hautement compétente pour créer la plus grande entreprise au monde dans le domaine des produits propres, frais et cultivés localement avec le soutien du conseil d'administration et des diverses parties prenantes de la société. J'ai pu rapidement me faire une idée des efforts de l'équipe de Kalera visant à positionner la société pour un avenir exceptionnel, et je suis impatient de travailler avec l'équipe de direction en vue de tirer davantage parti de toutes nos capacités complémentaires. »

À propos de Kalera :

Kalera est une société d'agriculture verticale basée à Orlando, en Floride. Kalera utilise une technologie brevetée et une science des plantes et des semences pour cultiver de manière durable et locale, tout au long de l'année, des légumes verts à feuilles sans OGM, qui sont riches en nutriments et exempts de produits chimiques ou pesticides nocifs. Elle a passé plusieurs années à optimiser les formules nutritives des plantes et à développer un système avancé d'automatisation et d'acquisition de données avec l'Internet des objets, le cloud, l'analyse des mégadonnées et les capacités de l'intelligence artificielle. Kalera exploite actuellement des fermes aux États-Unis (à Orlando, à Atlanta, à Houston et à Denver au Colorado), ainsi qu'à Munich et au Koweït. D'autres exploitations sont en cours de développement. De plus amples informations sont disponibles sur le site www.kalera.com .

Contact auprès des médias :

Kathleen Komarzec

kkomarzec@lambert.com

(616) 916-4092