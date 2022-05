Kalera nomina James Leighton Presidente e Amministratore delegato

German Italian Spanish Dutch French Russian

ORLANDO, Florida, May 13, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kalera AS (Euronext Growth Oslo: KAL, Bloomberg: KSLLF), una delle principali aziende di agricoltura verticale a foglia verde e leader nella scienza delle piante per la produzione di prodotti di alta qualità in ambienti controllati, ha annunciato oggi di aver nominato James Leighton Presidente e Amministratore delegato. Leighton è un dirigente affermato con una solida reputazione nel campo dei beni di consumo confezionati (CPG) e delle industrie alimentari.



«Jim è un vero leader di livello 5 con un background profondo e variegato in aziende leader nei settori alimentare e CPG. La sua attenzione per le persone e il suo approccio disciplinato alle operazioni e all'esecuzione serviranno bene Kalera e i suoi azionisti negli anni a venire», ha affermato Curtis McWilliams, l'attuale CEO ad interim e Presidente entrante del Consiglio di amministrazione di Kalera in seguito alla fusione annunciata con Agrico Acquisition Corp.

In qualità di dirigente veterano con oltre 20 anni ricoprendo ruoli di leadership nelle industrie CPG e alimentari, Leighton fornirà a Kalera una solida leadership mentre l'azienda continua a perseguire la sua visione di crescita strategica. Leighton di recente è stato Amministratore delegato di Ingham's Enterprise. Fondata nel 1918 e quotata alla Borsa Australiana, Ingham's è il più grande produttore di pollame in Australia con un fatturato di 1,9 miliardi di dollari. In precedenza, Leighton è stato Presidente e Fondatore di 40North Foods, una sussidiaria di JBS SA fondata per creare marchi incentrati sulle proteine. Ha ricoperto il ruolo di Direttore operativo, CEO ad interim e Direttore alla Boulder Brands, Inc., dove ha svolto un ruolo chiave nel ridimensionare l'attività e, infine, venderla a Pinnacle Foods. Inoltre, Leighton ha trascorso sette anni presso Perdue Farms, incluso nel ruolo di Presidente del Gruppo alimentare globale dell'azienda. Leighton ha conseguito un MBA presso la Keller Graduate School of Management e una laurea in Business Administration e Relazioni Industriali presso l'Università dell'Iowa.

Jim Leighton ha osservato: «Non potrei essere più entusiasta di unirmi a Kalera in questo momento importantissimo. È un'opportunità incredibile lavorare con un team dalle grandi capacità per creare l'azienda leader mondiale nella produzione di prodotti puliti, freschi e coltivati localmente con il supporto del consiglio di amministrazione e delle varie parti interessate dell'azienda. Ho subito apprezzato gli sforzi del team Kalera nel posizionare l'azienda per un grande futuro e non vedo l'ora di lavorare con il team direzionale per sfruttare ulteriormente tutte le nostre capacità complementari».

Informazioni su Kalera:

Kalera è una società di agricoltura verticale con sede a Orlando, in Florida. Kalera utilizza la tecnologia proprietaria e la scienza delle piante e dei semi per coltivare in modo sostenibile verdure a foglia tutto l'anno, locali, non OGM, ricche di sostanze nutritive e prive di sostanze chimiche nocive o pesticidi. Per diversi anni si è impegnata a ottimizzare le formule dei nutrienti per le piante e a sviluppare un sistema avanzato di automazione e acquisizione dati con Internet of Things, cloud, analisi dei Big Data e funzionalità di intelligenza artificiale. Attualmente Kalera gestisce fattorie negli Stati Uniti (Orlando, Atlanta, Houston e Denver), nonché a Monaco e nel Kuwait. Ulteriori fattorie sono in via di sviluppo. Per maggiori informazioni, visitare il sito www.kalera.com .

Contatto per i media:

Kathleen Komarzec

kkomarzec@lambert.com

(616) 916-4092