Kalera stelt James Leighton aan als Voorzitter en Chief Executive Officer

German Italian Spanish Dutch French Russian

ORLANDO, Florida, May 13, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kalera AS (Euronext Growth Oslo: KAL, Bloomberg: KSLLF), een van de uitmuntende verticale landbouwbedrijven voor groene bladgroenten en leider in de plantwetenschappen om fruit en groente van topkwaliteit te produceren in gecontroleerde omgevingen, heeft vandaag aangekondigd dat het James Leighton heeft aangesteld als Voorzitter en Chief Executive Officer. Leighton is een ervaren leidinggevende met een sterke reputatie binnen consumentenverpakkingen in de voedingsmiddelenindustrie.



“Jim is een echte Level 5-leider met een grondige en gevarieerde achtergrond in het leiden van toonaangevende bedrijven in de voedingsmiddelen- en consumentenverpakkingssector. Zijn focus op mensen en zijn gedisciplineerde benadering van operaties en uitvoering zullen Kalera en haar aandeelhouders in de komende jaren goed van pas komen”, aldus Curtis McWilliams, de huidige CEO ad interim en de aanstaande voorzitter Raad van bestuur van Kalera naar aanleiding van de aangekondigde fusie met Agrico Acquisition Corp.

Als ervaren directeur met meer dan 20 jaar leidinggevende functies in de consumentenverpakkings- en voedingssector op de teller, zal Leighton Kalerna sterk leiderschap bieden bij het voortzetten van de strategische groeivisie van het bedrijf. Leighton was recent Chief Executive Officer voor Inghams Enterprises. Inghams Enterprises, dat in 1918 werd opgericht en aan de Australische beurs is genoteerd, is de grootste pluimveeproducent van Australië met een omzet van 1,9 miljard dollar. Eerder was Leighton Voorzitter en oprichter van 40North Foods, een dochteronderneming van JBS S.A., opgericht om merken te creëren waarin eiwitten centraal staan. Bij Boulder Brands, Inc. was hij werkzaam als Chief Operating Officer, CEO ad interim en Algemeen directeur. Hij speelde een essentiële rol bij de schaalvergroting van het bedrijf en de uiteindelijke verkoop aan Pinnacle Foods. Daarnaast werkte Leighton zeven jaar bij Perdue Farms, onder meer als President van de wereldwijde Food Group van het bedrijf. Leighton heeft een MBA van de Keller Graduate School of Management, en een BA in Business Administration and Industrial Relations van de Universiteit van Iowa.

Jim Leighton over zijn nieuwe functie: “Ik ben erg enthousiast om op dit belangrijk moment bij Kaler aan de slag te gaan. Het is een ongelofelijke kans om met een zeer bekwaam team te werken om 's werelds toonaangevende bedrijf in schone, verse, lokaal geteelde producten te creëren, met de steun van de raad van bestuur en de verschillende belanghebbenden van het bedrijf. Ik heb snel waardering gekregen voor de inspanningen van het Kalerna-team om het bedrijf voor een geweldige toekomst te positioneren, en ik kijk ernaar uit om met het managementteam samen te werken om al onze complementaire capaciteiten verder te benutten.”

Over Kalera:

Kalera is een verticaal landbouwbedrijf met hoofdkantoor in Orlando, Florida. Kalera maakt gebruik van eigen technologie en plant- en zaadwetenschappen om het hele jaar door op duurzame wijze lokale, niet genetisch gemodificeerde bladgroenten te verbouwen die rijk zijn aan voedingsstoffen en vrij zijn van schadelijke chemicaliën of pesticiden. Het bedrijf heeft meerdere jaren besteed aan het optimaliseren van formules voor plantenvoeding en het ontwikkelen van een geavanceerd automatiserings- en data-acquisitiesysteem met de capaciteiten van Internet of Things, cloud, big data analytics en kunstmatige intelligentie. Kalera exploiteert momenteel kwekerijen in de VS (Orlando, Atlanta, Houston en Denver), evenals in München en Koeweit. Bijkomende boerderijen zijn in opbouw. Meer informatie is beschikbaar op www.kalera.com .

Mediacontact:

Kathleen Komarzec

kkomarzec@lambert.com

(616) 916-4092