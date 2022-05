Sovereign Nature Initiative (SNI) kondigt Experimental Zone #1 aan, een Web3-top rond natuur in Amsterdam

AMSTERDAM, May 13, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Terwijl de klimaatcrisis woedt, roept het Sovereign Nature Initiative burgers, ecologen, kunstenaars en technologen wereldwijd op om op 21 mei 2022 in Amsterdam een innovatieve, fysieke bijeenkomst bij te wonen om de mogelijkheid van een fundamentele verschuiving in de relatie tussen mens en natuur te onderzoeken.



Experimental Zone #1 (EZ1) wordt gehouden op De Ceuvel, de speeltuin voor duurzaamheid in Amsterdam en dient als showcase voor SNI, een in Nederland gevestigde non-profitorganisatie die werkt op het snijvlak tussen ecologie, economie en web3-technologieën. Dit unieke openbare evenement brengt kunstenaars, denkers en vernieuwers van wereldklasse samen om de opkomende ideeën en technologieën binnen het bloeiende ecosysteem van SNI te vieren en te verkennen.

Dit eendaagse evenement begint met een spannende showcase van het nieuwe Germinator-programma van SNI, bestaande uit zeven nieuwe web3-technologieprojecten die zijn ontwikkeld tijdens de hackathon die SNI in februari verzorgde. Deze projecten benutten de waarde en identiteit van de natuur op innovatieve manieren. Bezoekers van het evenement kunnen deze technologieën testen en meer te weten komen over hun toepassingen als aanvulling op de duurzaamheidsinitiatieven van De Ceuvel. De Germinator-teams zijn zich bewust van de onbedoelde externe effecten die gepaard gaan met software-ontwikkeling. Daarom heeft SNI ervoor gekozen om samen te werken met Unique Network, een schaalbare blockchain erkend voor samenstelbare NFT's en duurzaamheid. De Germinators geven aan dat bouwen met behulp van Unique ervoor zorgt dat hun technologie een minimale impact heeft op het milieu.

"Bij SNI streven we naar een diverse gemeenschap en sterke partnerschappen om ons te helpen creatieve en innovatieve manieren te verkennen om onze relatie met de natuurlijke wereld waar we integraal deel van zijn in balans te brengen. Als partner heeft Unique Network vrijgevig aangeboden om de deelnemers van ons Germinator-programma te ondersteunen met een aanzienlijke bijdrage die hen zal helpen hun radicale ideeën verder te ontwikkelen", aldus Alessandro Mazzi, hoofd partnerschappen bij SNI.

De Germinator-teams van SNI zullen gebruikmaken van de NFT-mogelijkheden van Unique voor verschillende toepassingen gedurende het evenement. Denk hierbij aan het belonen van positieve ecologische acties en vrijwilligerswerk en het genereren van waarde voor het park De Ceuvel door de verkoop van op het park geïnspireerde NFT's, evenals geavanceerde proposities zoals het gebruik van dynamisch veranderende NFT's om de flora en fauna van De Ceuvel te tonen.

"Het Germinator-programma is een traject dat is ontworpen om zeven technische teams van over de hele wereld te ondersteunen bij het verwezenlijken van de beste ideeën die zijn ontwikkeld tijdens de SNI Winter Hackathon in februari 2022. We hopen bezoekers van De Ceuvel te laten ervaren wat het potentieel is van web3-technologieën om individuen en gemeenschappen in staat te stellen zich te verhouden tot, meer waardering te krijgen voor en te zorgen voor de natuur in stedelijke ecologieën", aldus Catherine Bischoff, CEO van SNI.

Na de presentaties van het Germinator-programma nodigt EZ1 de aanwezigen uit voor workshops, rondleidingen en activiteiten rond duurzaamheid, waaronder eclectische kunst- en theoriebesprekingen, zoals ‘Algorithms & Artistic Immersion en Crypto-Ecology: Web3 Technologies for Conservation?’ EZ1 heeft als doel de meest vooraanstaande personen uit de wereld van kunst, ecologie en technologie samen te brengen om na te denken over de relatie tussen technologie en natuur, evenals om technologieën te ontwikkelen die nodig zijn om de mensheid ertoe aan te zetten het Antropoceen aan te pakken.

