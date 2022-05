FHS 投資者通知：Abraham, Fruchter & Twersky, LLP 對 First High-School Education Group Co., Ltd. 提出集體訴訟

紐約, May 13, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Abraham, Fruchter & Twersky LLP 宣佈已代表在或可追溯至 First High-School Education Group Co., Ltd. (NYSE: FHS) 於 2021 年首次公開招股(「IPO」)時購買了 FHS 美國存託股票(「ADS」)的購買者提出集體訴訟。FHS 集體訴訟於 2022 年 5 月 11 日提出,標題為「Dagan Investments LLC v. First High-School Education Group Co., Ltd.」,編號 22-cv-03831 (S.D.N.Y.),指控 FHS、其公司的某些行政人員及董事、首次公開招股承銷商等違反了《1933 年證券法》。



如想討論此集體訴訟或獲取有關您的權利的更多資訊,請聯絡 AF&T 的 Sean M. Handron-O’Brien,發送電郵至: SHandronobrien@aftlaw.com 或致電:(212) 279-5050。

FHS 在中國西部經營私立高中。FHS 在 2021 年 3 月 11 日前後進行首次公開招股(「IPO」),發行了 750 萬股美國存託股票(「ADS」),定價為每股 10.00 美元。

在 IPO 前一週,即 2021 年 3 月 4 日至 2021 年 3 月 11 日,中國召開了年度「兩會」人大會議,中國政府領導人在會上提出對中國營利輔導行業進行嚴格監管的建議。2021 年 7 月 23 日,中國公佈對中國教育部門的進一步監管限制,禁止教授學校課程的公司盈利、籌集資金或上市。

到 2022 年 5 月 10 日,FHS ADS 的收市價低於每 ADS 1 美元,比一年多前 FHS ADS 出售給投資公眾的價格低 90% 以上。在提交此投訴時,FHS ADS 的價格仍遠低於 IPO 價格。

Abraham, Fruchter & Twersky, LLP 是一家總部位於紐約並在加州設有辦事處的律師事務所。公司的律師在代表股東處理涉及公司不當行為的集體訴訟方面擁有豐富經驗,並且在 ISS Securities Class Action Services 的 2020 年調查中獲評為領先的原告證券訴訟公司。如欲了解更多資訊,請瀏覽: www.aftlaw.com 。

