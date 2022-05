Bilia förvärvar en återförsäljare för Land Rover och Jaguar i Oslo

English Swedish





Bilia har idag träffat avtal om att förvärva AS Insignia, som bedriver försäljning och serviceverksamhet för bilvarumärkena Jaguar, Land Rover samt Morgan Motor Company i Oslo, Norge. Bolaget är en auktoriserad återförsäljare för dessa märken. Avtalet är villkorat ett godkännande från den norska konkurrensmyndigheten. Tillträdet förväntas ske senast den 1 juli 2021.





Verksamheten som förvärvas redovisade för 2021 en omsättning på cirka 450 MNOK och en rörelseförlust på 5 MNOK. Antalet anställda är 43 personer. Verksamhetens sysselsatta kapital plus avtalade övervärden uppgår till cirka 55 MNOK.





Per Avander, Bilias VD och koncernchef, kommenterar:

”Vi ser fram emot att välkomna ytterligare två bilvarumärken till Bilia familjen som vi kommer att erbjuda till våra kunder i Norge. Den långvariga och goda relationen mellan Insignias medarbetare och Jaguar och Landrover är viktig när vi tillsammans utvecklar verksamheten vidare.”





Frode Hebnes, VD Bilia Norge AS kommenterar:

”Vi är glada över att genom förvärvet av AS Insignia bli Jaguar och Landrover återförsäljare på Oslo marknaden. Nästa år kommer vi att flytta verksamheten till vår nybyggda bilanläggning i Oslo. AS Insignia har en stolt historia och vi ser fram emot att lära känna deras kompetenta medarbetare. På Norges största marknad, där kunderna har störst köpkraft, kommer Jaguar och Land Rover att komplettera och förstärka vårt totala erbjudande inom premiumsegmentet.”

Henrik Schanche, VD Jaguar Land Rover Norway kommenterar:

”Det är med stor glädje och entusiasm som vi välkomnar Bilia till vårt återförsäljarnätverk. Att de nu tar över Insignia, som varit en skicklig partner med en lång och gedigen historia, är en viktig förstärkning och fortsättning på Jaguar och Land Rovers närvaro i Oslo. Vår kunskap om och erfarenhet av Bilia gör att vi är säkra på att de är rätt partner för våra varumärken Jaguar och Land Rover i framtiden. Deras professionalitet och långa erfarenhet av bilindustrin och fokus på goda kundupplevelser kommer att vara ett viktigt bidrag till våra varumärken på resan mot modern lyx.”

Mads Dessen, VD AS Insignia kommenterar;

”De stora förändringarna inom fordonsindustrin har gjort det naturligt för oss att titta på möjligheten att bli del av en större aktör som kan stärka Insignias position som den största enskilda återförsäljaren av Jaguar och Land Rover i Norge. Bilia kontaktade oss vid en gynnsam tidpunkt och Insignias ägare och ledning ser detta som ett rätt och viktigt steg i företagets fortsatta utveckling. Bilia har under de senaste tio åren visat att de kan vidareutveckla bra affärer samtidigt som de enskilda företagens kultur och värderingar förs vidare. Insignia kommer att bidra med sin organisation av skickliga och engagerade medarbetare samt nära 50 års erfarenhet som märkeshandlare inom lyxbilssegmentet.”

Göteborg den 13 maj 2022

Bilia AB (publ)

För information vänligen kontakta:

Carl Fredrik Ewetz, Investor Relations, 010-497 07 73, carl.fredrik.ewetz@bilia.se

Per Avander, VD och koncernchef, 010-497 70 00, per.avander@bilia.se

Kristina Franzén, CFO, 010-497 73 40, kristina.franzen@bilia.se

Fakta om Biliakoncernen

Bilia är en av Europas största bilåterförsäljare med en ledande position inom service och försäljning av personbilar, transportbilar och lastbilar. Bilia har cirka 150 anläggningar i Sverige, Norge, Luxemburg och Belgien. Bilia säljer personbilar av märket Volvo, BMW, Toyota, Mercedes-Benz, Renault, Lexus, MINI, Porsche, Nissan, Dacia, Smart och Alpine samt transportbilar av ­märket Renault, Toyota, Mercedes-Benz, Nissan och Dacia och lastbilar av märket Mercedes-Benz.

Bilia har idag en fullt utbyggd verksamhet med försäljning av nya bilar, e-handel, reservdelar och butiksförsäljning, service- och skadeverkstäder, däck och bilglas samt finansiering, försäkring, biltvätt, drivmedelsstationer och bildemontering under samma tak, vilket ger ett unikt erbjudande.

Bilia omsatte cirka 35 mdkr år 2021 och hade cirka 5 300 anställda.

Bilaga