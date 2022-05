La division hôtelière du Groupe de Voyage Sunwing accroît sa présence au Mexique avec l’ajout du Royalton Splash Riviera Cancun

English French

MONTRÉAL, 13 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les clients de Sunwing peuvent réserver dès maintenant leurs vacances hivernales dans un nouvel hôtel tout compris à la Riviera Maya, au Mexique. L’ouverture du Royalton Splash Riviera Cancun, la toute nouvelle propriété de Royalton Luxury Resorts, est prévue pour le 20 décembre 2022. Les clients pourront profiter des commodités et du service de classe mondiale de la marque, ainsi que des divertissements pour tous les âges, y compris un vaste parc aquatique sur place.



« Depuis 11 ans, la division hôtelière de Sunwing continue d’élargir son portefeuille et d’accueillir les clients dans certaines des destinations soleil les plus prisées au Mexique, à travers les Caraïbes et en Amérique centrale », a dit Lyne Chayer, Directrice générale, Vacances Sunwing Québec. « Nous avons hâte que les clients de Sunwing puissent découvrir le nouveau Royalton Splash Riviera Cancun, le premier Royalton Splash au Mexique, ses offres de luxe et ses commodités spectaculaires, juste à temps pour la période des fêtes 2022-2023. »

En plus de 1 000 suites modernes, le concept All-In Luxury® de Royalton offre aux clients des privilèges et de nombreuses commodités dans les chambres du Royalton Splash Riviera Cancun, notamment le DreamBed™ exclusif de Royalton avec des draps à contexture élevée, une douche à effet de pluie, un service aux chambres en tout temps, un jacuzzi dans certaines catégories de chambres et un minibar bien rempli.

Les clients qui commenceront leurs vacances hivernales dans cette propriété adoreront les installations et les activités aquatiques sur place, notamment quatre piscines, une variété de sports nautiques et l’élément phare : l’un des plus grands parcs aquatiques dans les Caraïbes. Les petits et grands pourront profiter d’un accès illimité à l’une des principales attractions de l’hôtel, qui comprend 14 glissades d’eau, deux rivières tranquilles, une piscine et un terrain de jeux aquatiques pour enfants.

Pour une expérience rehaussée, les clients de Sunwing pourront se surclasser à la section exclusive Diamond Club™ afin de bénéficier d’un service de majordome, d’un salon privé avec vue sur la mer proposant des boissons et des canapés de qualité supérieure, d’une section privée à la plage ainsi que d’autres commodités haut de gamme dans les suites désignées.

De plus, les vacanciers profiteront d’un éventail d’installations de divertissement conçues pour les familles et les groupes d’amis. En plus du concept Sports Event Guarantee™ de la marque, qui diffuse toutes les parties importantes, les clients auront du plaisir infini avec des activités quotidiennes, des spectacles tous les soirs, deux théâtres, un circuit de jeu laser, une allée de quilles, un parc de trampolines, des programmes supervisés pour les enfants et les adolescents ainsi que le Wi-Fi gratuit dans toute la propriété permettant d’immortaliser chaque moment. Les clients qui rêvent de détente et de bien-être pourront réserver un soin au Royal Spa ou un moment dans une cabana privée sur la plage ($), et garder la forme à la salle d’entraînement sur place avec le programme Royalton Fit™.

À l’heure des repas, les vacanciers auront le choix parmi 12 restaurants, neuf bars et bien plus encore, avec l’avantage supplémentaire des repas sans réservation illimités, le tout devant une vue imprenable sur la mer des Caraïbes.

Pendant les fêtes, les clients de Sunwing pourront se réchauffer sur une plage de sable blanc de la Riviera Maya au nouveau Royalton Splash Riviera Cancun pour 2 645 $ par personne (taxes incluses). Ce prix reflète un séjour de 7 nuitées dans une suite junior de luxe, en occupation double, au départ de Montréal le 20 décembre 2022.

