PÖRSSITIEDOTE 13.5.2022 klo 17.30

NoHo Partners Oyj:n osakkeiden merkintä erityisten oikeuksien perusteella

NoHo Partners Oyj:n hallitus on tänään päättänyt hyväksyä yhtiön antamien erityisten oikeuksien perusteella tehdyt osakkeiden merkinnät. Merkintöjen perusteella yhtiö antaa yhteensä 1.266.300 uutta osaketta.

Erityiset oikeudet, joiden perusteella osakkeiden merkinnät tehtiin, liittyivät valtion pääomasijoitusyhtiön, Suomen Teollisuussijoitus Oy:n (Tesi), yhtiölle myöntämään konversio-oikeudelliseen lainaan, josta yhtiö on tiedottanut 29.5.2020 ja 29.6.2020. Tesi myönsi lainan yhtiölle osana koronapandemian aiheuttamalle poikkeusajalle tarkoitettua rahoituskokonaisuutta. Tesi on tänään siirtänyt suurimman osan lainasta ja siihen liittyviä erityisiä oikeuksista sijoittajille, jotka samanaikaisesti konvertoivat lainaehtojen mukaisesti koko niille siirretyn lainan yhtiön osakkeiksi kuittaamalla niille siirrettyä lainan pääomaa ja korkoa yhtiön osakkeiden merkintähintaa vastaan. Yhtiö on samanaikaisesti maksanut lopun eli noin kuudesosan lainan pääomasta ja koroista takaisin Tesille. Näiden toimenpiteiden seurauksena laina korkoineen on tullut kokonaan maksetuksi. Loput erityiset oikeudet ovat rauenneet käyttämättöminä, eivätkä siten oikeuta enää merkitsemään osakkeita yhtiössä.

Yhtiön osakkeita merkitsivät Veikko Laine Oy, Länsiauto Oy, AH Capital Oy ja PowerBank Ventures Oy. Lisäksi yhtiön osakkeita merkitsivät yhtiön hallituksen puheenjohtajan Timo Laineen omistama Laine Capital Oy, hallituksen varapuheenjohtaja Yrjö Närhinen hänen käyttämänsä varainhoitoyhtiön kautta ja hallituksen jäsenen Kai Seikun omistama Seico Investments Oy. Osakkeita merkitsivät myös yhtiön toimitusjohtaja Aku Vikström, varatoimitusjohtaja Jarno Suominen ja talousjohtaja Jarno Vilponen.

Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä nousee merkintöjen seurauksena 20.529.073:een.

Osakkeiden merkintähinta oli noin 8,03 euroa osakkeelta. Osakkeiden merkintähinta määräytyi lainaehtojen ja erityisten oikeuksien ehtojen mukaisesti, ja se vastaa konversiota edeltävän kolmen kuukauden (11.2.2022–11.5.2022) kaupankäyntimäärillä painotettua yhtiön osakkeen keskikurssia Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla. Merkintähinnat kirjataan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon, eikä yhtiön osakepääoma siten muutu.

Osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta 18.5.2022, ja ne tuottavat osakkeenomistajan oikeudet rekisteröintipäivästä lähtien. Yhtiö hakee osakkeiden ottamista kaupankäynnin kohteeksi yhtiön muiden osakkeiden kanssa Nasdaq Helsinki Oyj:n pörssilistalla siten, että kaupankäynti alkaa arviolta 19.5.2022.

