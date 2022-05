English Finnish

NoHo Partners Oyj



PÖRSSITIEDOTE 13.5.2022 klo 17.50



Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen liputusilmoitus – Pertti Laineen välillinen omistusosuus NoHo Partners Oyj:stä on ylittänyt 10 prosentin rajan

NoHo Partners Oyj (Y-tunnus 1952494-7) on vastaanottanut 13.5.2022 arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan Pertti Laineen välillinen omistusosuus Yhtiön osakkeista ja äänistä on 6,65 prosenttia ja omistus arvopaperimarkkinalain 9 luvun 6 a §:n mukaisten rahoitusvälineiden kautta on 3,73 prosenttia. Osakkeet ja rahoitusvälineet omistaa Veikko Laine Oy (Y-tunnus 0110592-0), joka on Pertti Laineen määräysvallassa.

Liputusilmoitus johtui järjestelystä, jossa Veikko Laine Oy hankki Suomen Teollisuussijoitus Oy:ltä (Tesi) NoHo Partners Oyj:n konversio-oikeudellista lainaa ja konvertoi sen NoHo Partners Oyj:n uusiksi osakkeiksi merkitsemällä osakkeet erityisten oikeuksien perusteella.

Järjestelyn seurauksena Pertti Laineen osakkeiden ja äänten omistuksen ja rahoitusvälineiden kautta muodostuvan välillisen omistusosuuden yhteismäärä ylitti 10 prosentin rajan.



Pertti Laine omistaa 20 % osakkeista ja 83,33 % äänistä Veikko Laine Oy:ssa.



Veikko Laine Oy:n osuus ilmoituksen mukaan:



% osakkeista ja äänistä % osakkeista ja äänistä rahoitus-välineiden kautta Yhteenlaskettu %-osuus Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä Osuus liputusrajan saavuttamisen

tai rikkoutumisen jälkeen 6,65 % 3,73 % 10,38 % 19 262 773 Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus

(jos liputettu) 5,01 % 5,01 %

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan rikkoutumisen jälkeen:



A: Osakkeet ja äänet

Osakesarja / osakelaji Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus Suora (AML 9:5) Välillinen (AML 9:6 ja 9:7) Suora (AML 9:5) Välillinen (AML 9:6 ja 9:7) FI4000064332 0 1 281 433 0 % 6,65 % A Yhteensä 1 281 433 6,65 %

B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet

Rahoitusvälineen luonne Eräpäivä Toteutusaika Toimitustapa (osaketoimitus / nettoarvon tilitys) Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus Osakkeeseen oikeuttava erityinen oikeus 31.5.2022 30.11.2021–31.5.2022 Osaketoimitus 850 000 3,73 % B Yhteensä 850 000 3,73 %

Tietoja liputusvelvollisesta:

Koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia tai rahoitusvälineitä hallitaan:



Nimi %-osuus osakkeista ja äänistä %-osuus osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Osakkeet, äänet ja rahoitusvälineet yhteensä Pertti Laine 0 0 0 Veikko Laine Oy 6,65 % 3,73 % 10,38 %

NoHo Partners Oyj:n osakekanta koostuu yhteensä 19 262 773 osakkeesta ja äänestä. Yhtiöllä on yksi osakesarja ja kullakin osakkeella yksi ääni.

Lisätietoja:

Jarno Suominen, varatoimitusjohtaja, toimitusjohtajan sijainen, NoHo Partners Oyj, puh. +358 40 721 5655

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.noho.fi



NoHo Partners Oyj on vuonna 1996 perustettu suomalainen ravintola-alan palveluihin erikoistunut konserni. Vuonna 2013 ensimmäisenä suomalaisena ravintolatoimijana NASDAQ Helsinkiin listautunut pörssiyhtiö on kasvanut voimakkaasti koko historiansa ajan. Konsernin yhtiöihin kuuluu noin 250 ravintolaa Suomessa, Tanskassa ja Norjassa. Yhtiön tunnettuja ravintolakonsepteja ovat mm. Elite, Savoy, Teatteri, Stefan’s Steakhouse, Palace, Löyly, Hanko Sushi, Friends & Brgrs, Campingen ja Cock’s & Cows. Konserni työllistää sesongista riippuen noin 2 100 henkilöä kokoaikaiseksi muutettuna. Yhtiö tavoittelee 400 miljoonan euron liikevaihtoa vuoden 2024 loppuun mennessä. Yhtiön visiona on olla Pohjois-Euroopan johtava ravintolayhtiö.