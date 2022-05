Information trimestrielle au 31 mars 2022

ACTIVITE DU TRIMESTRE ET FAITS MARQUANTS

Quantités de pétrole brut traité en raffinerie





millions de tonnes 1er

trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre 4ème trimestre total

année année 2021 3,5 4,0 3,8 4,0 15,3 année 2022 3,9 3,9

Les raffineries du groupe ont traité 3,9 millions de tonnes de pétrole brut au cours du premier trimestre 2022 en hausse de 11,4 % par rapport à la même période de l’année 2021 qui avait été marquée par un arrêt intermédiaire partiel de la raffinerie de Fos-sur-Mer. Une partie significative des unités de production de la raffinerie de Gravenchon a été mise à l’arrêt entre le 23 février et le 15 avril dans le cadre d’un grand arrêt programmé.

Volumes vendus et chiffres d’affaires





Pour les 3 premiers mois de l’année 2022, les volumes des produits raffinés vendus par Esso S.A.F. s’élèvent à 6,2 millions de m3, en hausse de 4,8 % par rapport au 1er trimestre 2021.

Les volumes vendus sur le marché intérieur (ventes en France, hors ventes directes raffinage et ventes extraterritoriales) sont en hausse de 3,9 % au premier trimestre par rapport au premier trimestre 2021.

À fin mars 2022, le chiffre d'affaires (hors TVA) du groupe s'élève à 5,2 milliards d'euros en hausse de 66,7 % par rapport au premier trimestre 2021 reflétant la hausse des volumes et la forte hausse du prix du pétrole brut.

1er trimestre 2022 1er trimestre 2021 milliers m3 millions euros milliers m3 millions euros Carburants Aviation 538 358 240 84 Supercarburants Automobile 1 209 804 1 156 441 Gazole et Fioul domestique 2 473 2 092 2 654 1 210 Fiouls Lourds 372 230 278 96 Gaz de Pétrole Liquéfié 150 66 133 32 Produits semi-finis 1 082 636 1 082 357 Ventes de carburants et combustibles 5 824 4 186 5 543 2 220 Ventes Lubrifiants et Spécialités 384 342 397 258 Total ventes de produits raffinés hors taxes 6 208 4 528 5 940 2 478 Ventes de pétrole brut 257 137 231 69 Total ventes de produits pétroliers hors taxes 6 465 4 665 6 171 2 547 Ventes de services 56 54 Taxe intérieure de consommation sur les

produits énergétiques 481 520 Chiffre d'affaires (hors TVA) 5 202 3 121 dont volumes ventes, activités de distribution sur le marché intérieur (ventes en France, hors ventes directes Raffinage et ventes extra-territoriales) 3 677 - 3 540 -

Investissements





En 2022 le groupe prévoit d’investir 49 millions d’euros, dont 45 millions d’euros dans ses raffineries afin de mieux répondre aux besoins du marché et de poursuivre l’amélioration des unités, notamment en matière d’efficacité énergétique. En 2021 le groupe avait investi 31 millions d’euros dont 28 millions d’euros dans ses raffineries.

Risques et litiges





Aucun litige ou procédure matériellement significatif n’a été engagé à l’encontre du groupe au cours du premier trimestre 2022.

Situation financière





À fin mars 2022, la position financière nette du groupe est négative pour un montant de 73 millions d’euros contre une position financière nette positive de 383 millions d’euros au 31 décembre 2021.

ENVIRONNEMENT DE L’INDUSTRIE DU RAFFINAGE-DISTRIBUTION

Evolution du prix du pétrole brut





Le rebond des prix du pétrole brut constaté au cours du second semestre 2021 s’est amplifié au premier semestre 2022 à la suite du conflit ouvert entre l’Ukraine et la Russie depuis le 24 février. Les inquiétudes concernant les conséquences potentielles sur l’approvisionnement en pétrole brut ou l’extension possible de ce conflit ont provoqué une hausse des cours du pétrole brut au-dessus de 100 $ le baril.

Ainsi, au premier trimestre 2022, le prix moyen du baril de Brent s’est élevé à 100 $ en hausse de 26 % par rapport au quatrième trimestre 2021 (80 $) et de 65 % par rapport au premier trimestre 2021 (61 $). La parité euro-dollar s’est établie à 1,12 $/ € contre 1,21 $/ € au cours du premier trimestre 2021.

Exprimé en euros, le prix moyen du baril de Brent a été de 90 € au premier trimestre 2022 en hausse de 29 % par rapport au quatrième trimestre 2021 (70 €) et de 78 % par rapport au premier trimestre 2021 (50 €).

Marges de raffinage





Dans le contexte de forte hausse du prix des matières premières, les marges brutes de raffinage ont réagi par une hausse qui s’explique par la simple réaction du marché à la baisse de l’offre, sans baisse de la demande.

La marge brute indicative de raffinage sur Brent publiée par la Direction Générale de l’Énergie et du Climat (DGEC) du Ministère de la transition écologique s’est élevée à 48 €/tonne en moyenne au premier trimestre 2022 contre une moyenne de 6 €/tonne au premier trimestre 2021.

La marge moyenne de l’année 2021 avait été de 14 €/tonne.

L’indicateur de marge de raffinage de la DGEC est un indicateur de marge de raffinage sur coûts énergétiques dont les rendements sur Brent sont représentatifs d’une raffinerie auto-suffisante opérée pour maximiser la production de distillats moyens (https://www.ecologie.gouv.fr/prix-des-produits-petroliers). Cet indicateur a vocation à illustrer la tendance de l’environnement économique du raffinage de carburants et combustibles.

Cet indicateur de marge théorique ne représente pas le coût réel de l’énergie et diffère de la marge brute réalisée par le groupe Esso S.A.F. compte tenu de la configuration comme des conditions d’opération et de production propres à chacune de ses raffineries, dans un environnement où les prix du pétrole brut et des produits finis peuvent varier très rapidement.

Marché français des produits pétroliers





À fin février 2022, d’après les dernières statistiques publiées par le Comité Professionnel du Pétrole (CPDP), la consommation de produits pétroliers sur le marché intérieur français était en hausse de 5,4 % par rapport à la même période de l’année 2021. Les volumes des supercarburants et du gazole routier vendus sur le marché intérieur sont en hausse respectivement de 20,1 % et 5,4 %, ceux des carburéacteurs en hausse de 33,8 %.

En glissement annuel, de mars 2021 à février 2022, les ventes de produits pétroliers sur le marché intérieur sont en hausse de 12,1 %.

PERSPECTIVES

Le groupe Esso S.A.F. est exposé aux incertitudes concernant l’évolution du prix du pétrole brut et du taux de change du dollar, à la volatilité des prix des produits pétroliers et des marges de raffinage dans un marché ouvert à une concurrence mondiale.

Le groupe reste concentré sur les grandes priorités stratégiques qui lui ont permis de traverser avec succès la crise pandémique et de le préparer aux mutations des marchés en cours et à venir :

Opérer à un niveau d’excellence

Renforcer la compétitivité de l’outil industriel

Poursuivre le développement des ventes

Se positionner pour un avenir bas carbone

Conscient de la nécessité absolue d’aller vers un nouveau mix énergétique, le groupe Esso S.A.F. se transforme et contribue à des solutions pour demain grâce à ses produits, à la transformation de son outil industriel et au pilotage de la transition. La Stratégie Climat du groupe s’articule autour de quatre priorités :

Atténuer les émissions de nos opérations et la consommation d’énergie ;

Fournir à nos clients des produits leur permettant de réduire leurs émissions ;

Déployer des solutions technologiques bas-carbone (captage et stockage du CO 2 , alimentations bio-sourcées, utilisation d’hydrogène bas-carbone) ;

, alimentations bio-sourcées, utilisation d’hydrogène bas-carbone) ; S’impliquer dans le débat sur les politiques énergétiques et le climat.

Pour atteindre cet objectif, le groupe Esso S.A.F. peut compter sur son intégration au groupe ExxonMobil et à ce titre, Esso S.A.F. s’inscrit dans l’ambition d’ExxonMobil d’atteindre la neutralité Carbone à horizon 2050 pour les émissions de scope 1 et 2 pour les actifs qu’il opère.

La transition énergétique telle qu’envisagée par la Stratégie Nationale Bas-Carbone, la programmation pluriannuelle de l’énergie (publiée le 21 avril 2020) pour la croissance verte, et par le Pacte Vert Européen avec l’objectif de neutralité carbone en 2050, vont conduire à une baisse de la consommation d’énergies fossiles et à l’émergence de nouvelles solutions énergétique bas carbone dont l’ampleur et le rythme de transition sont encore incertains.

Dans ce contexte la transformation de l’outil industriel qui en découle pourrait s’articuler autour :

d’un remplacement progressif du pétrole brut par des matières premières issues de la bio-masse ou des déchets ;

de l’amélioration de l’efficacité énergétique, de l’électrification de certains équipements et de l’utilisation d’hydrogène renouvelable ;

de la mise en place de technologie telle que le captage et stockage de CO 2 ;

; de la diminution progressive de la production de carburants et combustibles au profit des alimentations utilisées par la chimie et des produits tels que les lubrifiants, bitumes et autres spécialités.

Un environnement réglementaire ambitieux et stable, respectant la neutralité technologique, avec des conditions économiques et fiscales prévisibles est essentiel pour permettre au groupe Esso S.A.F. d’apporter dans le futur sa contribution aux objectifs de transition énergétique.

Conflit Russie-Ukraine

Le conflit entre la Russie et l’Ukraine reste un facteur d’incertitude important, notamment en ce qui concerne les conséquences potentielles sur l’approvisionnement et le prix des matières premières, notamment du pétrole et du gaz. Il est envisageable qu’un environnement de prix élevés sur les matières premières continue d’alimenter l’inflation, ralentisse la reprise économique et, pèse sur la demande en produits pétroliers avec des conséquences potentielles sur les marges de raffinage.

Pour contenir l'impact de la hausse des prix des carburants sur le consommateur final et en application du mécanisme mis en place par le gouvernement à partir du 1er avril 2022 jusqu’au 31 juillet 2022, le groupe Esso S.A.F. applique une remise de 15 centimes d'euro hors taxe à ses clients.

Le groupe Esso S.A.F. ne dispose pas d’actifs en Russie ou en Ukraine. Sa base de clientèle ne comprend pas de clients actuellement frappés de sanctions, et il ne traite qu’une faible proportion de pétrole brut en provenance ou ayant transité par la Russie. Le groupe Esso S.A.F. suit avec attention l’évolution de la situation et travaille à diversifier son approvisionnement.

Esso S.A.F., le 13 mai 2022

Pièce jointe