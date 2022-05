McPhy Energy : Précisions relatives au projet des résolutions soumises à l’Assemblée Générale mixte de McPhy Energy en date du 19 mai 2022

Plafond global des émissions susceptibles d’être réalisées en vertu des délégations financières votées par l’assemblée générale au profit du Conseil d’administration de la Société

La Motte-Fanjas, le 13 mai 2022 à 18h00 CEST - McPhy (Euronext Paris Compartiment C : MCPHY, FR0011742329), (la « Société »), précise, en tant que de besoin, que la 26ème résolution votée lors de l’Assemblée Générale mixte de la Société en date du 17 juin 2021, relative aux émissions de titres à réaliser par placement privé dans le cadre de l’article L.411-2, 1° du Code Monétaire et Financier, et dont la validité prendra fin en août 2023, a vocation à être soumise au plafond global des émissions susceptibles d’être réalisées par la Société visé à la 31ème résolution du projet des résolutions proposé au vote des actionnaires le 19 mai prochain.

Spécialiste des équipements de production et distribution d’hydrogène, McPhy contribue au déploiement mondial de l’hydrogène zéro-carbone comme solution pour la transition énergétique. Fort de sa gamme complète dédiée aux secteurs de l’industrie, la mobilité et l’énergie, McPhy offre à ses clients des solutions clés en main adaptées à leurs applications d’approvisionnement en matière première industrielle, de recharge de véhicules électriques à pile à combustible ou encore de stockage et valorisation des surplus d’électricité d’origine renouvelable. Concepteur, fabricant et intégrateur d’équipements hydrogène depuis 2008, McPhy dispose de trois centres de développement, ingénierie et production en Europe (France, Italie, Allemagne). Ses filiales à l’international assurent une large couverture commerciale à ses solutions hydrogène innovantes. McPhy est coté sur Euronext Paris (compartiment C, code ISIN : FR0011742329, code mnémonique : MCPHY).

