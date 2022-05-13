行业商业化专家Nancy Phelan加盟英谛捷，担任高级副总裁，领导其全球全渠道商业化业务

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美国新泽西普林斯顿和印度班加罗尔, May 14, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 技术先导型医疗保健解决方案提供商英谛捷（Indegene）今日宣布，任命行业商业化专家Nancy Phelan担任其总部位于美国的全球数字优先全渠道商业化业务高级副总裁。



Nancy是一位公认的生命科学思想领袖、数字先锋和变革推动者，拥有超过25年的商业战略及运营经验。在加盟英谛捷之前，她曾担任诺华（Novartis）业务转型副总裁，共同领导诺华转型管理办公室的日常运作，此前曾担任神经科学特许经营患者和特种服务副总裁及总监。作为一位热诚的患者和客户拥护者，Nancy之前曾担任Adhera Therapeutics首席执行官，她过去曾在辉瑞（Pfizer）、惠氏（Wyeth）、百时美施贵宝（Bristol-Myers Squibb）和先灵葆雅（Schering-Plough）担任客户和市场参与、传播和营销领域的各种高级领导职务。Nancy还带来了FemmePharma Consumer Healthcare、Eved、HATCH@Takeda和Pharma Digital Health Roundtable等多家公共和私营公司及组织的重要顾问和董事会经验。

在英谛捷，Nancy将领导全渠道商业化业务组织，该组织与领先的生物制药、新兴生物技术和医疗技术组织合作，重新思考他们针对医疗保健专业人士（HCP）和患者的进入市场（GTM）模式。通过数字优先全渠道参与模式，英谛捷帮助生命科学组织优化其现场人员部署并增强利益相关方的参与。

医疗保健专业人士（HCP）的数字化程度越来越高，英谛捷的全渠道商业化业务采用创新型虚拟数字代表等效（DRE）模式，可实现相当于现场销售代表的影响，同时提升客户体验。英谛捷利用先进分析和专有知识产权制定一项数据驱动型品牌、内容和活动战略，为生命科学行业提供有效且高效的差异化客户参与方法。

英谛捷联合创始人兼执行副总裁Gaurav Kapoor在宣布有关Nancy的此项任命时表示：“生命科学组织正在探索进入市场和提升客户体验的全新方式。Nancy领导大规模业务转型的相关经验对于将这些组织的大胆愿景转化为现实尤为重要。她在多项品牌和无品牌数字营销活动中是早期技术采用者，并为辉瑞和百时美施贵宝带来了推动商业模式创新的第一手知识。我们很高兴Nancy加盟英谛捷，为我们的众多客户提供进入市场新模式和提升业务影响力。”

英谛捷全渠道商业化业务高级副总裁Nancy Phelan补充道：“我非常高兴能够在正值生命科学组织实现其价值链商业端创新之际加入英谛捷，商业端创新正如这些组织在研发端所做创新一样。英谛捷团队应用高级分析来了解HCP的数字亲和度，开发和部署全渠道参与计划，并不断优化这些计划，以最大限度地利用数字、虚拟销售和现场代表渠道的诸多优势，进一步构建和发展英谛捷的患者服务，我对此印象深刻。我很兴奋利用这项差异化技术和团队的医疗专业知识，为我们的客户和英谛捷创造双赢方案。”

关于英谛捷

英谛捷（Indegene）是一家技术先导型医疗保健解决方案提供商。公司采用敏捷且可扩展的运营模式，将深厚的行业专业知识和目标适用型技术相结合。众多领先的全球性医疗保健组织每天依靠英谛捷提供有效且高效的临床、医疗和商业成果。从战略到执行，英谛捷助力医疗保健机构做好应对未来的充分准备。如需了解英谛捷如何实现其宗旨的更多信息，请访问 www.indegene.com

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Ruchi Wadhwa

ruchi.wadhwa@indegene.com