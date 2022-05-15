Zenas BioPharma在华提交ZB001用于治疗甲状腺眼病的试验性新药申请

English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional)

马萨诸塞州沃尔瑟姆和中国上海, May 16, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Zenas BioPharma（泽纳仕生物医药），一家致力于为全球有需要患者开发和提供免疫治疗药物并成为该领域领先企业的全球性生物医药公司，今天宣布已经向中国国家药品监督管理局（NMPA）提交并获得受理一项试验性新药（IND）申请，以启动ZB001治疗甲状腺眼病（TED）的1/2期临床研究。该项研究旨在评估ZB001的安全性、耐受性、药代动力学和初步疗效。



Zenas首席执行官牟骅博士表示：“向NMPA提交ZB001的IND申请对于 Zenas而言是一个重要里程碑。中国目前还没有获批的TED患者治疗药物，患者的治疗选择有限并且通常涉及会出现严重副作用的高剂量类固醇或手术干预。ZB001有可能改变中国TED患者的治疗模式。”

ZB001是一种具有差异化特点的人源化单克隆抗体，靶向胰岛素样生长因子1受体（IGF-1R）以治疗TED。TED是一种使人衰弱的自身免疫性疾病，会引起眼眶内的炎症和纤维化，从而导致复视、疼痛甚至失明。重症患者通常需要接受眼眶、眼部肌肉和眼睑部位的多项治疗手术。

Zenas BioPharma于2020年10月获得Viridian Therapeutics, Inc. （Viridian）的独家授权，在大中华区开发、生产和商业化ZB001以及其它针对IGF-1R的药物用于治疗非肿瘤适应症。2021年10月，Viridian向美国食品药品管理局提交了ZB001（Viridian称之为VRDN-001）的IND申请，并于2021年12月启动了1/2期临床试验，在北美TED患者中进行概念验证（proof of concept）评估。

关于Zenas BioPharma

Zenas BioPharma是一家立足于美国和中国的全球性生物医药公司，致力于成为美国、中国乃至世界各地患者免疫疗法开发和商业化的领先企业。Zenas深厚的创新治疗药物研发管线正在快速推进，并通过我们成功的商务拓展策略持续增长。我们经验丰富的领导团队和广泛的业务合作伙伴共同致力于推动卓越运营，为自身免疫疾病以及罕见病患者提供潜在的变革性疗法，从而改善患者的生活。如需有关Zenas BioPharma的更多信息，请访问 www.zenasbio.com ，并通过Twitter（ @ZenasBioPharma ）和 LinkedIn 关注我们。

投资者和媒体联系人：

Joe Farmer

Zenas BioPharma

IR@zenasbio.com