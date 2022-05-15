Zenas BioPharma 在中國提交 ZB001 用於治療甲狀腺眼病的試驗新藥申請

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馬薩諸塞州華瑟姆和中國上海, May 16, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Zenas BioPharma （澤納仕生物醫藥）， 一家致力於成為全球有需要患者的免疫療法開發和商業化領導者的全球性生物醫藥公司，今天宣佈已經向中國國家藥品監督管理局 (NMPA) 提交並獲得受理一項試驗新藥 (IND) 申請，用於啟動 ZB001治療甲狀腺眼病 (TED) 的 1/2 期臨床研究。該研究旨在評估 ZB001 的安全性、耐受性、藥物代謝動力學和初步療效。



Zenas 行政總裁牟驊博士表示：「向 NMPA 提交的 ZB001 IND 申請，標誌著 Zenas 的一項重要里程碑。目前在中國沒有獲批准的TED 患者治療方法，患者的治療選擇有限，通常涉及會出現嚴重副作用的高劑量類固醇或手術干預。ZB001 有潛力改變中國 TED 患者的治療模式。」

ZB001 是針對胰島素樣生長因子 1 受體 (IGF-1R) 的具有差異化特點的人源化單克隆抗體，用於治療 TED。TED 是使人衰弱的自身免疫疾病，會在眼眶內引起炎症和纖維化，可導致複視、疼痛甚至失明。嚴重疾病患者通常需要在眼眶、眼部肌肉和眼瞼進行多項治療手術。

Zenas BioPharma 於 2020 年 10 月從 Viridian Therapeutics, Inc. (Viridian) 獲得在大中華區開發、製造和商業化 ZB001 和其他針對 IGF-1R 藥物用於治療非腫瘤適應症的獨家權利。2021 年 10 月，Viridian 向美國食物及藥物管理局提交了 ZB001（Viridian 稱之為 VRDN-001）的 IND，並於 2021 年 12 月啟動了1/2 期臨床試驗，在北美 TED 患者中進行概念驗證（proof of concept）評估。

關於 Zenas BioPharma

Zenas BioPharma 是一家總部位於美國和中國的全球性生物醫藥公司，致力於成為為美國、中國和世界各地患者開發及提供免疫治療的領導者。Zenas 正在快速推進深厚的創新治療產品管線，並通過成功的商務拓展策略使其持續增長。我們經驗豐富的領導團隊和廣泛的業務合作夥伴共同推動卓越營運，提供潛在的變革性治療方法，以改善自身免疫疾病和罕見病患者的生活。如欲了解有關 Zenas BioPharma 的更多資訊，請瀏覽 www.zenasbio.com，並在 Twitter @ZenasBioPharma 和 LinkedIn 關注我們。

投資者和傳媒聯絡人：

Joe Farmer

Zenas BioPharma

IR@zenasbio.com