Zenas BioPharma reicht in China Antrag auf Prüfung eines neuen Arzneimittels für ZB001 zur Behandlung von Augenbeteiligung bei Morbus Basedow ein

WALTHAM, Massachusetts (USA), und SHANGHAI (China), May 16, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Zenas BioPharma, ein globales biopharmazeutisches Unternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, führend in der Entwicklung und Vermarktung von immunbasierten Therapien für Patienten mit entsprechendem Bedarf auf der ganzen Welt zu werden, hat heute die Einreichung eines Antrags für ein Prüfpräparat bei der China National Medical Products Administration (NMPA) für die Aufnahme einer klinischen Phase-I/II-Studie zu ZB001 als Behandlung von Augenbeteiligung bei Morbus Basedow eingereicht, die auch als „Thyroid Eye Disease“ (TED) oder endokrine Orbitopathie (EO) bezeichnet wird. Diese Studie dient der Bewertung der Sicherheit, Verträglichkeit, Pharmakokinetik und vorläufigen Wirksamkeit von ZB001.



„Die Einreichung des Antrags auf Prüfung von ZB001 bei der NMPA markiert einen bedeutenden Meilenstein für Zenas“, so Dr. Hua Mu, PhD, Chief Executive Officer von Zenas. „Derzeit gibt es in China keine zugelassenen Therapien für Patienten mit endokriner Orbitopathie. Die Behandlungsmöglichkeiten sind begrenzt und beinhalten oft hohe Dosen von Steroiden, die mit schwerwiegenden Nebenwirkungen oder chirurgischen Eingriffen verbunden sind. ZB001 hat das Potenzial, das Behandlungsparadigma für Patienten mit endokriner Orbitopathie in China zu verändern.“

ZB001 ist ein differenzierter humanisierter monoklonaler Antikörper, der auf den insulinähnlichen Wachstumsfaktor-1-Rezeptor (IGF-1R) zur Behandlung von endokriner Orbitopathie abzielt. Endokrine Orbitopathie ist eine schwächende Autoimmunerkrankung, die Entzündungen und Fibrose in der Augenhöhle verursacht, was zu Doppeltsehen, Schmerzen und potenzieller Erblindung führen kann. Patienten mit einer schweren Erkrankung benötigen oft mehrere Korrekturoperationen an Orbita, Augenmuskeln und Augenlidern.

Zenas BioPharma hat im Oktober 2020 von Viridian Therapeutics, Inc. (Viridian) die exklusiven Rechte zur Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von ZB001 und anderen Wirkstoffen, die auf IGF-1R in nicht-onkologischen Indikationen abzielen, in Großchina lizenziert. Im November 2021 reichte Viridian einen Antrag auf Prüfung für ZB001 (von Viridian als VRDN-001 bezeichnet) bei der U.S. Food and Drug Administration ein und leitete im Dezember 2021 eine klinische Studie der Phase I/II zur Bewertung des Konzeptnachweises bei Patienten mit endokriner Orbitopathie in den USA ein.

Über Zenas BioPharma

Zenas BioPharma ist ein globales biopharmazeutisches Unternehmen mit Sitz in den USA und China, das sich zum Ziel gesetzt hat, führend in der Entwicklung und Kommerzialisierung von immunbasierten Therapien für Patienten in den USA, China und auf der ganzen Welt zu werden. Zenas entwickelt schnell eine umfangreiche Pipeline innovativer Therapeutika, die durch unsere erfolgreiche Geschäftsentwicklungsstrategie weiter wächst. Unser erfahrenes Führungsteam und unser Netzwerk von Geschäftspartnern treiben operative Exzellenz voran, um potenziell transformative Therapien bereitzustellen, die das Leben von Menschen verbessern, die mit Autoimmunerkrankungen und seltenen Krankheiten konfrontiert sind. Weitere Informationen über Zenas BioPharma finden Sie unter www.zenasbio.com und folgen Sie uns auf Twitter unter @ZenasBioPharma und LinkedIn.

