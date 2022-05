Zenas BioPharma Mengajukan Permohonan Pengujian Obat Baru di Tiongkok untuk ZB001 guna Mengobati Penyakit Mata Tiroid (TED)

French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

WALTHAM, Mass. dan SHANGHAI, Tiongkok, May 16, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Zenas BioPharma, perusahaan biofarmasi global yang berkomitmen menjadi terdepan dalam pengembangan dan komersialisasi terapi berbasis imunitas untuk pasien yang membutuhkan di seluruh dunia, hari ini mengumumkan pengajuan permohonan pengujian obat baru (IND) ke Administrasi Produk Medis Nasional Tiongkok (NMPA) guna memulai studi klinis Fase 1/2 ZB001 untuk pengobatan Penyakit Mata Tiroid (TED). Penelitian ini dirancang untuk mengevaluasi keamanan, tolerabilitas, farmakokinetik, dan efikasi awal dari ZB001.



“Pengajuan IND ZB001 ke NMPA menandai tonggak pencapaian yang signifikan bagi Zenas,” kata Hua Mu, MD, PhD, Chief Executive Officer di Zenas. “Saat ini tidak ada terapi yang disetujui untuk pasien TED di Tiongkok. Opsi pengobatan masih terbatas dan sering kali menggunakan steroid dosis tinggi yang terkait dengan efek samping serius atau intervensi bedah. ZB001 memiliki potensi mengubah paradigma pengobatan untuk pasien TED di Tiongkok.”

ZB001 merupakan antibodi monoklonal manusiawi terdiferensiasi yang menargetkan insulin-like growth factor 1 receptor (IGF-1R) untuk pengobatan TED. TED merupakan penyakit autoimun yang melemahkan, yang menyebabkan peradangan dan fibrosis di dalam orbita mata, yang dapat menyebabkan penglihatan ganda, nyeri, dan potensi kebutaan. Pasien yang menderita penyakit parah sering kali memerlukan beberapa operasi perbaikan pada orbita, otot mata, dan kelopak mata.

Zenas BioPharma melisensikan hak eksklusif untuk mengembangkan, memproduksi, dan mengomersialkan ZB001 dan senyawa lain yang menargetkan IGF-1R dalam indikasi non-onkologi di Tiongkok Raya dari Viridian Therapeutics, Inc. (Viridian) pada bulan Oktober 2020. Pada bulan November 2021, Viridian mengajukan IND untuk ZB001 (disebut sebagai VRDN-001 dari Viridian) ke FDA (Badan Pengawas Obat dan Makanan AS) dan pada bulan Desember 2021 memulai uji klinis Fase 1/2 untuk mengevaluasi bukti konsep pada pasien TED di AS.

Tentang Zenas BioPharma

Zenas BioPharma adalah perusahaan biofarmasi global yang berbasis di AS dan Tiongkok, yang berkomitmen menjadi terdepan dalam pengembangan dan komersialisasi terapi berbasis imunitas untuk pasien di AS, Tiongkok, dan di seluruh dunia. Zenas dengan cepat memajukan rangkaian terapi inovatif yang terus berkembang melalui strategi pengembangan bisnis kami yang sukses. Tim kepemimpinan dan jaringan mitra bisnis kami yang berpengalaman memberi keunggulan operasional untuk memberikan terapi yang berpotensi transformatif guna meningkatkan kualitas kehidupan mereka yang mengidap penyakit autoimun dan langka. Untuk informasi lebih lanjut tentang Zenas BioPharma, silakan kunjungi www.zenasbio.com serta ikuti kami di Twitter di @ZenasBioPharma dan LinkedIn.

Kontak Investor dan Media:

Joe Farmer

Zenas BioPharma

IR@zenasbio.com