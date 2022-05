Zenas BioPharma Mengemukakan Permohonan Ubat Baharu Penyiasatan di China untuk ZB001 bagi Rawatan Penyakit Mata Tiroid

French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

WALTHAM, Mass. dan SHANGHAI, China, May 16, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Zenas BioPharma, sebuah syarikat biofarmaseutikal global yang komited untuk menjadi peneraju dalam pembangunan dan pengkomersilan terapi berasaskan imun untuk pesakit yang memerlukan di seluruh dunia, hari ini mengumumkan penyerahan permohonan ubat baharu percubaan (IND) kepada Pentadbiran Produk Perubatan Kebangsaan China (NMPA) untuk memulakan kajian klinikal Fasa 1/2 bagi ZB001 untuk rawatan Penyakit Mata Tiroid (TED). Kajian ini direka untuk menilai keselamatan, kebolehan toleransi, farmakokinetik dan keberkesanan awal ZB001.



"Penyerahan ZB001 IND kepada NMPA menandakan perkembangan penting bagi Zenas," kata Hua Mu, MD, PhD, Ketua Pegawai Eksekutif di Zenas. “Pada masa ini tiada terapi yang diluluskan untuk pesakit TED di China. Pilihan rawatan adalah terhad dan selalunya melibatkan dos steroid yang tinggi yang dikaitkan dengan kesan sampingan yang serius atau penglibatan pembedahan. ZB001 berpotensi mengubah paradigma rawatan bagi pesakit TED di China.”

ZB001 adalah antibodi monoklonal disesuaikan terbeza yang menyasarkan reseptor faktor pertumbuhan 1 seperti insulin (IGF-1R) untuk rawatan TED. TED adalah penyakit autoimun yang kelesuan yang menyebabkan keradangan dan fibrosis dalam orbit mata yang boleh menyebabkan penglihatan ganda, kesakitan dan berpotensi menjadi buta. Pesakit yang menghidap penyakit yang teruk selalunya memerlukan beberapa pembedahan pemulihan pada orbit, otot mata dan kelopak mata.

Zenas BioPharma melesenkan hak eksklusif untuk membangunkan, mengeluarkan dan mengkomersialkan ZB001 dan sebatian lain yang menyasarkan IGF-1R dalam petunjuk bukan onkologi di China Raya daripada Viridian Therapeutics Inc (Viridian) pada bulan Oktober 2020. Pada bulan November 2021, Viridian memfailkan IND untuk ZB001 (dirujuk sebagai VRDN-001 oleh Viridian) kepada Pentadbiran Makanan dan Ubat A.S. dan pada bulan Disember 2021 memulakan percubaan klinikal Fasa 1/2 untuk menilai bukti bagi konsep dalam pesakit TED di A.S.

Perihal Zenas BioPharma

Zenas BioPharma adalah sebuah syarikat biofarmaseutikal global yang berpangkalan di Amerika Syarikat dan China yang komited untuk menjadi peneraju dalam pembangunan dan pengkomersilan terapi berasaskan imun untuk pesakit di AS, China dan di seluruh dunia. Zenas sedang giat memajukan program terkawal bagi terapeutik inovatif yang terus berkembang melalui strategi pembangunan perniagaan kami yang berjaya. Pasukan kepimpinan kami yang berpengalaman dan rangkaian rakan kongsi perniagaan memacu kecemerlangan operasi untuk menyampaikan terapi yang berpotensi transformatif untuk meningkatkan kehidupan mereka yang menghidap penyakit autoimun dan penyakit yang jarang ditemui. Untuk maklumat lanjut tentang Zenas BioPharma, sila layari www.zenasbio.com dan ikuti kami di Twitter di @ZenasBioPharma dan LinkedIn.

