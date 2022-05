RENAULT GROUP: Renault Group signe des accords de cession de sa filiale Renault Russie et de sa participation dans AVTOVAZ

English French

COMMUNIQUE DE PRESSE



16 mai 2022

Renault Group signe des accords de cession de sa filiale Renault Russie et de sa participation dans AVTOVAZ

Boulogne-Billancourt, 16 mai 2022 – Le Conseil d’administration de Renault Group a approuvé à l’unanimité la signature des accords pour céder 100 % des parts de Renault Group dans Renault Russie à la ville de Moscou et sa participation de 67,69 % dans AVTOVAZ à NAMI (l'Institut central de recherche et de développement des automobiles et des moteurs).

La réalisation de ces transactions n'est soumise à aucune condition, et toutes les autorisations requises ont été obtenues.

L'accord prévoit une option de rachat par Renault Group de sa participation dans AVTOVAZ, exerçable à certaines périodes au cours des 6 prochaines années.

« Aujourd’hui, nous avons pris une décision difficile mais nécessaire ; et nous faisons un choix responsable envers nos 45 000 salariés en Russie, tout en préservant la performance du Groupe et notre aptitude à revenir dans le pays à l’avenir, dans un contexte différent. J’ai confiance dans la capacité de Renault Group à accélérer encore sa transformation et à dépasser ses objectifs moyen-terme, » a déclaré Luca de Meo, CEO Renault Group.

Comme annoncé le 23 mars, une charge d'ajustement non cash correspondant à la valeur des immobilisations incorporelles, corporelles et goodwill consolidés du Groupe en Russie devrait être enregistrée lors des résultats du premier semestre 2022. Au 31 décembre 2021, cette valeur s'élevait à 2 195 millions d'euros. Les activités russes seront déconsolidées dans les comptes semestriels de Renault Group au 30 juin 2022 et traitées comme activités abandonnées en application d’IFRS 5.

Renault Group confirme ses perspectives financières telles qu'annoncées le 23 mars 2022.

En avance sur ses objectifs moyen-terme Renaulution, Renault Group présentera, lors d'un Capital Market Day à l'automne 2022, la mise à jour de ses perspectives financières et de sa stratégie le positionnant comme un acteur de référence compétitif, tech et durable.

A propos de Renault Group

Renault Group est aux avant-postes d’une mobilité qui se réinvente. Fort de son alliance avec Nissan et Mitsubishi Motors, et de son expertise unique en termes d’électrification, Renault Group s’appuie sur la complémentarité de ses 4 marques - Renault – Dacia – Alpine et Mobilize – et propose des solutions de mobilités durables et innovantes à ses clients. Implanté dans plus de 130 pays, le Groupe a vendu 2,7 millions de véhicules en 2021. Il réunit près de 160 000 collaborateurs qui incarnent au quotidien sa Raison d’Etre, pour que la mobilité nous rapproche les uns des autres. Prêt à relever des défis sur route comme en compétition, le Groupe est engagé dans une transformation ambitieuse et génératrice de valeur. Celle-ci est centrée sur le développement de technologies et de services inédits, d’une nouvelle gamme de véhicules encore plus compétitive, équilibrée et électrifiée. En phase avec les enjeux environnementaux, Renault Group a l’ambition d’atteindre la neutralité carbone en Europe d’ici à 2040. https://www.renaultgroup.com/





RENAULT GROUP

RELATIONS MEDIAS



Frederic Texier

+33 6 10 78 49 20

frederic.texier@renault.com







Rie Yamane

+33 6 03 16 35 20

rie.yamane@renault.com





RENAULT GROUP

RELATIONS INVESTISSEURS Philippine de Schonen

+33 6 13 45 68 39

philippine.de-schonen@renault.com





Pièce jointe