The Company announces that on 13 May 2022 it had purchased a total of 80,000 of its ordinary shares of £0.01 each on the London Stock Exchange through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

London Stock Exchange Number of ordinary shares purchased 80,000 Highest price paid (per ordinary share) £5.08 Lowest price paid (per ordinary share) £4.952 Volume weighted average price paid (per ordinary share) £5.0135

The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 17 March 2022.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 445,055,918 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 445,055,918.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

OSB began trading as a bank on 1 February 2011 and was admitted to the main market of the London Stock Exchange in June 2014 (OSB.L). OSB joined the FTSE 250 index in June 2015. On 4 October 2019, OSB acquired Charter Court Financial Services Group plc and its subsidiary businesses. On 30 November 2020, OSB GROUP PLC became the listed entity and holding company for the OSB Group. OSB is a specialist lending and retail savings Group authorised by the Prudential Regulation Authority, part of the Bank of England, and regulated by the Financial Conduct Authority and Prudential Regulation Authority. The Group reports under two segments, OneSavings Bank and Charter Court Financial Services.

Issuer Name OSB GROUP PLC LEI 213800ZBKL9BHSL2K459 ISIN GB00BLDRH360 Intermediary Name Citigroup Global Markets Limited Intermediary Code SBILGB2L Timezone GMT+1 Currency GBp

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Company Name ISIN Trade Date Trade Time Currency Volume Price Trading Venue Transaction ID OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 16:25:37 GBp 219 501.00 XLON xeaAldzowfg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 16:25:27 GBp 364 501.00 XLON xeaAldzowsi OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 16:25:21 GBp 832 501.50 XLON xeaAldzowzL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 16:23:54 GBp 1,017 501.50 XLON xeaAldzox3j OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 16:23:54 GBp 137 501.50 XLON xeaAldzox3l OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 16:23:54 GBp 106 501.50 XLON xeaAldzox3n OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 16:17:48 GBp 555 502.00 XLON xeaAldzodpp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 16:17:12 GBp 106 502.00 XLON xeaAldzod9W OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 16:17:09 GBp 695 502.00 XLON xeaAldzod9B OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 16:16:52 GBp 183 502.00 XLON xeaAldzodJK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 16:16:32 GBp 54 502.00 XLON xeaAldzoacQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 16:12:29 GBp 178 501.00 XLON xeaAldzoYoY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 16:12:19 GBp 69 501.00 XLON xeaAldzoY5b OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 16:10:16 GBp 247 501.50 XLON xeaAldzoZCI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 16:09:52 GBp 180 501.50 XLON xeaAldzoZJl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 16:08:08 GBp 330 502.50 XLON xeaAldzoWDD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 16:08:08 GBp 148 502.50 XLON xeaAldzoWDF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 16:08:04 GBp 774 503.00 XLON xeaAldzoWE2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 16:04:19 GBp 139 502.50 XLON xeaAldzokUB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 16:04:19 GBp 232 502.50 XLON xeaAldzokUD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 16:04:18 GBp 732 503.00 XLON xeaAldzokPt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 16:01:11 GBp 761 503.00 XLON xeaAldzoiDq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 15:59:26 GBp 441 503.50 XLON xeaAldzojA2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 15:59:26 GBp 816 503.50 XLON xeaAldzojAw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 15:59:26 GBp 400 503.50 XLON xeaAldzojAy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 15:54:06 GBp 43 503.00 XLON xeaAldzoft3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 15:54:06 GBp 400 503.00 XLON xeaAldzoft5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 15:53:11 GBp 692 503.00 XLON xeaAldzofVY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 15:47:10 GBp 530 501.50 XLON xeaAldzoI@s OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 15:44:02 GBp 418 502.00 XLON xeaAldzoHdL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 15:41:31 GBp 286 502.50 XLON xeaAldzoUOT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 15:40:46 GBp 269 503.00 XLON xeaAldzoVx0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 15:40:01 GBp 58 503.00 XLON xeaAldzoVRr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 15:39:30 GBp 312 503.00 XLON xeaAldzoSmr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 15:38:56 GBp 570 503.50 XLON xeaAldzoSM1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 15:38:44 GBp 561 504.00 XLON xeaAldzoSPF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 15:38:26 GBp 164 504.00 XLON xeaAldzoTt1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 15:37:04 GBp 301 503.50 XLON xeaAldzoQgr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 15:37:04 GBp 433 504.00 XLON xeaAldzoQgt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 15:29:46 GBp 482 503.00 XLON xeaAldzo7K9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 15:29:46 GBp 24 503.00 XLON xeaAldzo7KB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 15:29:18 GBp 363 503.00 XLON xeaAldzo4jw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 15:29:18 GBp 272 503.00 XLON xeaAldzo4jy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 15:28:06 GBp 612 503.50 XLON xeaAldzo4RX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 15:24:09 GBp 535 503.00 XLON xeaAldzo317 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 15:22:54 GBp 199 503.50 XLON xeaAldzo0$a OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 15:22:54 GBp 400 503.50 XLON xeaAldzo0$c OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 15:22:54 GBp 255 503.50 XLON xeaAldzo0$Y OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 15:22:49 GBp 195 503.50 XLON xeaAldzo0uW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 15:22:49 GBp 19 503.50 XLON xeaAldzo0vU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 15:16:12 GBp 313 502.50 XLON xeaAldzoDg2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 15:14:52 GBp 282 503.00 XLON xeaAldzoA5n OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 15:13:03 GBp 341 503.00 XLON xeaAldzoBQ@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 15:13:03 GBp 312 503.50 XLON xeaAldzoBQ3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 15:12:14 GBp 738 503.50 XLON xeaAldzo8w7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 15:12:14 GBp 212 503.50 XLON xeaAldzo8wx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 15:11:30 GBp 487 504.00 XLON xeaAldzo8Oa OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 15:11:30 GBp 361 504.00 XLON xeaAldzo8OW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 15:11:30 GBp 464 504.00 XLON xeaAldzo8OY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 15:11:30 GBp 68 504.00 XLON xeaAldzo8PU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 15:03:41 GBp 688 503.00 XLON xeaAldzpo7X OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 15:02:06 GBp 206 503.00 XLON xeaAldzppJ@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 15:02:06 GBp 227 503.00 XLON xeaAldzppJ0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 15:02:06 GBp 90 503.00 XLON xeaAldzppJy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 15:00:31 GBp 815 503.00 XLON xeaAldzpnY$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 15:00:31 GBp 375 503.00 XLON xeaAldzpnY1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 15:00:31 GBp 383 503.00 XLON xeaAldzpnYi OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 14:56:02 GBp 10 502.50 XLON xeaAldzp$UP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 14:52:34 GBp 10 502.50 XLON xeaAldzpwnQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 14:52:34 GBp 476 502.50 XLON xeaAldzpwnS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 14:52:34 GBp 421 502.50 XLON xeaAldzpwnU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 14:50:50 GBp 259 502.50 XLON xeaAldzpx6S OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 14:49:06 GBp 400 503.00 XLON xeaAldzpvZa OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 14:49:06 GBp 156 503.00 XLON xeaAldzpvZY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 14:47:41 GBp 215 501.50 XLON xeaAldzpceV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 14:47:41 GBp 615 501.50 XLON xeaAldzpchr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 14:47:41 GBp 380 501.50 XLON xeaAldzpchX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 14:40:14 GBp 483 499.40 XLON xeaAldzpZwk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 14:40:14 GBp 690 499.60 XLON xeaAldzpZwm OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 14:36:04 GBp 230 498.40 XLON xeaAldzpkto OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 14:36:04 GBp 273 498.40 XLON xeaAldzpktq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 14:35:07 GBp 324 498.60 XLON xeaAldzplWA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 14:34:43 GBp 36 498.80 XLON xeaAldzplv1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 14:34:43 GBp 400 498.80 XLON xeaAldzplv3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 14:34:43 GBp 282 498.80 XLON xeaAldzplv9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 14:34:43 GBp 43 499.00 XLON xeaAldzplvB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 14:34:43 GBp 363 499.00 XLON xeaAldzplvD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 14:34:43 GBp 301 498.80 XLON xeaAldzplvt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 14:34:43 GBp 1,079 498.80 XLON xeaAldzplvw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 14:32:09 GBp 147 499.20 XLON xeaAldzpj3@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 14:32:09 GBp 263 499.20 XLON xeaAldzpj35 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 14:28:34 GBp 329 499.20 XLON xeaAldzpe6v OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 14:28:32 GBp 53 498.60 XLON xeaAldzpe6T OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 14:20:00 GBp 463 498.40 XLON xeaAldzpLvk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 14:17:33 GBp 429 498.60 XLON xeaAldzpILw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 14:17:33 GBp 615 498.80 XLON xeaAldzpILy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 14:14:09 GBp 599 498.80 XLON xeaAldzpGhI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 14:04:13 GBp 351 498.40 XLON xeaAldzpS90 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 14:04:13 GBp 99 498.40 XLON xeaAldzpS92 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 14:01:19 GBp 440 497.40 XLON xeaAldzpQlF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 13:59:28 GBp 245 497.80 XLON xeaAldzpRWE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 13:59:28 GBp 850 497.60 XLON xeaAldzpRWG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 13:59:28 GBp 234 497.60 XLON xeaAldzpRWN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 13:59:28 GBp 333 497.80 XLON xeaAldzpRWP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 13:53:38 GBp 211 498.00 XLON xeaAldzpPH@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 13:53:38 GBp 3 498.00 XLON xeaAldzpPH0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 13:52:01 GBp 27 498.00 XLON xeaAldzp67e OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 13:49:18 GBp 226 497.00 XLON xeaAldzp7TZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 13:41:00 GBp 328 495.80 XLON xeaAldzp3Kn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 13:37:07 GBp 388 495.80 XLON xeaAldzp1o$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 13:34:08 GBp 286 495.80 XLON xeaAldzpE5Q OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 13:31:30 GBp 13 496.40 XLON xeaAldzpF21 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 13:31:30 GBp 225 496.40 XLON xeaAldzpF23 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 13:30:45 GBp 286 496.60 XLON xeaAldzpFPS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 13:27:04 GBp 230 497.00 XLON xeaAldzpDw4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 13:27:04 GBp 333 497.20 XLON xeaAldzpDw6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 13:25:43 GBp 551 497.40 XLON xeaAldzpAbW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 13:23:24 GBp 600 497.80 XLON xeaAldzpASR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 13:15:43 GBp 711 497.80 XLON xeaAldzp9HN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 13:15:43 GBp 464 497.80 XLON xeaAldzp9HP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 13:15:43 GBp 323 497.80 XLON xeaAldzp9HR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 13:15:43 GBp 35 497.80 XLON xeaAldzp9HT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 13:04:31 GBp 497 497.00 XLON xeaAldziocV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 12:57:45 GBp 493 496.80 XLON xeaAldzinw6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 12:45:05 GBp 495 496.00 XLON xeaAldzixky OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 12:43:16 GBp 24 495.80 XLON xeaAldziugT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 12:43:16 GBp 81 495.80 XLON xeaAldziugV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 12:43:16 GBp 368 495.80 XLON xeaAldziurX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 12:33:55 GBp 371 496.00 XLON xeaAldzia0o OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 12:33:54 GBp 70 496.60 XLON xeaAldzia0P OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 12:33:54 GBp 550 496.20 XLON xeaAldzia0G OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 12:33:54 GBp 162 496.60 XLON xeaAldzia0N OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 12:31:18 GBp 214 496.60 XLON xeaAldzibBN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 12:28:42 GBp 229 496.60 XLON xeaAldziYTM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 12:19:11 GBp 337 495.20 XLON xeaAldzilz5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 12:13:10 GBp 127 495.60 XLON xeaAldzige0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 12:13:10 GBp 167 495.60 XLON xeaAldzige2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 12:13:10 GBp 10 495.60 XLON xeaAldzige4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 12:13:10 GBp 501 495.80 XLON xeaAldzige6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 12:05:15 GBp 448 496.80 XLON xeaAldzifN$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 12:01:23 GBp 286 496.60 XLON xeaAldziN4Q OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 11:57:42 GBp 348 496.80 XLON xeaAldziLzu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 11:55:18 GBp 195 497.60 XLON xeaAldziIzq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 11:55:18 GBp 200 497.60 XLON xeaAldziIzs OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 11:55:18 GBp 564 497.80 XLON xeaAldziIzu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 11:53:10 GBp 255 498.20 XLON xeaAldziJuG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 11:43:03 GBp 366 498.20 XLON xeaAldziVOE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 11:43:03 GBp 530 498.40 XLON xeaAldziVOG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 11:32:03 GBp 380 498.60 XLON xeaAldziOer OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 11:32:03 GBp 559 498.60 XLON xeaAldziOeu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 11:22:34 GBp 128 499.00 XLON xeaAldzi7Pf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 11:22:34 GBp 355 499.20 XLON xeaAldzi7Pk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 11:22:34 GBp 507 499.40 XLON xeaAldzi7Pm OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 11:20:21 GBp 214 499.80 XLON xeaAldzi4Lk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 11:20:21 GBp 345 499.60 XLON xeaAldzi4Lr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 11:16:53 GBp 345 499.40 XLON xeaAldzi2Wb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 11:16:53 GBp 344 499.00 XLON xeaAldzi2XU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 11:05:12 GBp 489 499.60 XLON xeaAldziFsM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 10:55:40 GBp 463 499.60 XLON xeaAldziBCe OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 10:54:23 GBp 1,013 500.00 XLON xeaAldzi8hj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 10:54:23 GBp 124 500.00 XLON xeaAldzi8hp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 10:54:23 GBp 226 500.00 XLON xeaAldzi8hr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 10:54:23 GBp 351 500.00 XLON xeaAldzi8hu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 10:53:14 GBp 339 500.00 XLON xeaAldzi8HZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 10:43:47 GBp 336 500.50 XLON xeaAldzjogI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 10:37:40 GBp 335 500.50 XLON xeaAldzjnkQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 10:36:21 GBp 198 500.50 XLON xeaAldzjnUe OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 10:34:36 GBp 337 501.00 XLON xeaAldzj@Hx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 10:34:23 GBp 327 501.50 XLON xeaAldzj@VO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 10:27:44 GBp 494 502.00 XLON xeaAldzjxkN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 10:19:34 GBp 244 502.50 XLON xeaAldzjdm4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 10:15:02 GBp 22 502.00 XLON xeaAldzjb90 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 10:15:02 GBp 665 502.00 XLON xeaAldzjb92 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 10:15:02 GBp 325 502.50 XLON xeaAldzjb9F OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 10:15:02 GBp 258 502.50 XLON xeaAldzjb9K OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 10:15:02 GBp 76 502.50 XLON xeaAldzjb9M OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 09:59:13 GBp 550 503.00 XLON xeaAldzjj6b OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 09:59:13 GBp 790 503.00 XLON xeaAldzjj6d OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 09:59:13 GBp 297 502.50 XLON xeaAldzjj6g OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 09:59:13 GBp 101 503.00 XLON xeaAldzjj6Z OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 09:55:32 GBp 58 503.00 XLON xeaAldzjhqS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 09:55:32 GBp 241 503.00 XLON xeaAldzjhqU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 09:55:32 GBp 299 503.50 XLON xeaAldzjht7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 09:54:24 GBp 243 503.50 XLON xeaAldzjhJi OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 09:49:14 GBp 211 503.50 XLON xeaAldzjMwY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 09:40:54 GBp 49 503.50 XLON xeaAldzjIQc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 09:40:54 GBp 263 503.50 XLON xeaAldzjIQe OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 09:36:14 GBp 140 504.00 XLON xeaAldzjHn9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 09:36:14 GBp 99 504.00 XLON xeaAldzjHnB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 09:36:14 GBp 344 504.50 XLON xeaAldzjHnD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 09:29:02 GBp 52 505.50 XLON xeaAldzjTxd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 09:29:02 GBp 850 505.50 XLON xeaAldzjTxf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 09:29:02 GBp 129 505.50 XLON xeaAldzjTxi OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 09:29:02 GBp 157 505.50 XLON xeaAldzjTxk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 09:16:48 GBp 171 506.00 XLON xeaAldzj5aE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 09:16:48 GBp 118 506.00 XLON xeaAldzj5aG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 09:16:40 GBp 295 506.50 XLON xeaAldzj5k$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 09:16:40 GBp 56 506.50 XLON xeaAldzj5k1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 09:14:03 GBp 286 507.00 XLON xeaAldzj2CZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 09:14:03 GBp 672 507.00 XLON xeaAldzj2DL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 09:14:03 GBp 400 507.00 XLON xeaAldzj2DN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 08:56:01 GBp 329 507.50 XLON xeaAldzj8M6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 08:50:13 GBp 324 508.00 XLON xeaAldzkqyq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 08:50:13 GBp 165 508.00 XLON xeaAldzkqzT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 08:50:13 GBp 850 508.00 XLON xeaAldzkqzV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 08:44:13 GBp 471 506.50 XLON xeaAldzkpCN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 08:43:56 GBp 152 505.50 XLON xeaAldzkpT$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 08:43:56 GBp 453 505.50 XLON xeaAldzkpT0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 08:43:56 GBp 335 505.50 XLON xeaAldzkpTb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 08:43:56 GBp 286 505.50 XLON xeaAldzkpTT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 08:43:56 GBp 85 505.50 XLON xeaAldzkpTZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 08:43:56 GBp 34 505.50 XLON xeaAldzkpTz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 08:41:40 GBp 279 505.50 XLON xeaAldzknX$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 08:34:26 GBp 355 505.50 XLON xeaAldzkz16 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 08:33:00 GBp 493 505.50 XLON xeaAldzkwCs OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 08:33:00 GBp 29 505.50 XLON xeaAldzkwCu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 08:32:59 GBp 4 505.00 XLON xeaAldzkwET OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 08:32:59 GBp 1,356 505.00 XLON xeaAldzkw9e OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 08:31:55 GBp 360 504.50 XLON xeaAldzkx$@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 08:31:55 GBp 318 504.50 XLON xeaAldzkx$0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 08:31:55 GBp 152 504.50 XLON xeaAldzkx$2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 08:31:55 GBp 360 504.50 XLON xeaAldzkx$p OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 08:31:55 GBp 238 504.50 XLON xeaAldzkx$r OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 08:31:55 GBp 115 504.50 XLON xeaAldzkx$y OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 08:19:48 GBp 316 501.50 XLON xeaAldzkZCa OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 08:17:20 GBp 543 501.50 XLON xeaAldzkXG8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 08:17:20 GBp 3,300 501.50 XLON xeaAldzkXGA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 08:17:20 GBp 146 501.50 XLON xeaAldzkXGp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 08:17:20 GBp 68 501.50 XLON xeaAldzkXGr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 08:17:20 GBp 302 501.00 XLON xeaAldzkXJ$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 08:17:20 GBp 286 501.00 XLON xeaAldzkXJ4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 08:11:27 GBp 4 501.50 XLON xeaAldzkg1Q OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-May-2022 08:08:45 GBp 328 501.00 XLON xeaAldzke0M

