Vantaan Energian ja SATOn energiakumppanuussopimus tukee SATOn hiilineutraaliustavoitteen saavuttamista

Lehdistötiedote 16.5.2022 klo 9.00









Vantaan Energia ja SATO solmivat helmikuussa 2022 energiakumppanuussopimuksen, jonka tavoitteena on tukea SATOn hiilineutraaliustavoitteen saavuttamista vuoteen 2030 mennessä.

Vantaan Energia on ilmastoystävällinen energiantuotannon edelläkävijä, joka mahdollistaa asiakkailleen sujuvan arjen ilmastoystävällisillä, jatkuvasti kehittyvillä energiapalveluilla koko kiinteistön elinkaaren ajalle. SATO on yksi Suomen suurimpia vuokranantajia, joka tarjoaa asiakkailleen vaivatonta ja vastuullista vuokra-asumista. Vantaan Energian ja SATOn yhteistyön tarkoituksena on edistää ja kehittää yhdessä rakennusten lämmitykseen ja jäähdytykseen hiilineutraaleja energiaratkaisuja sekä uusia innovatiivisia tapoja vähentää energian kulutusta siten, että SATO saavuttaa strategiansa mukaiset tavoitteet.

Kiinteistöjen energiatehokkuuden parantaminen säästää lämmityksestä aiheutuvia kustannuksia ja on SATOlle yksi tärkeimmistä keinoista torjua ilmastonmuutosta ja vähentää kasvihuonepäästöjä. Vantaan Energia tarjoaa kiinteistöjen energiatehokkuuspalvelut yrityksille helppoina ja edullisina palveluina.

− Vantaan Energia on vähäpäästöisen ja vakaahintaisen lämmöntuotannon edelläkävijä, joka tarjoaa asiakkailleen modernin energiajärjestelmän ja laajan palveluvalikoiman. Meiltä löytyvät monipuoliset palvelut koko kiinteistön elinkaaren ajalle; vaivattomasta rakentamisesta aina kiinteistön energiatehokkuuden parantamiseen ilman isoja investointeja, kertoo Vantaan Energian Energiapalveluliiketoiminnan johtaja Matti Wallin.

Vantaan Energia lämmittää Vantaan jo tänä vuonna keväästä alkaen kivihiilettömästi ja fossiilittomaan lämmöntuotantoon Vantaalla päästään vuonna 2026. Tämän jälkeen Vantaan Energia etenee kohti hiilinegatiivisuutta vuonna 2030.

− Suurimmat ilmastovaikutuksemme aiheutuvat asumisen aikaisesta energiankulutuksesta sekä kotiemme rakennuttamisesta ja korjaamisesta. Tavoittelemme energiatehokkuuden parantamista omistamissamme kiinteistöissä useilla eri tavoilla ja tähtäämme hiilineutraaliksi vuoteen 2030 mennessä kiinteistöjen energiankäyttöä koskevien hiilidioksidipäästöjen osalta. Kehitämme yhdessä Vantaan Energian kanssa rakennusten lämmitykseen ja jäähdytykseen hiilineutraaleja energiaratkaisuja, jotka auttavat meitä saavuttamaan hiilineutraaliustavoitteemme, kertoo SATOn investoinneista vastaava liiketoimintajohtaja Arto Aalto.





Lisätiedot:

SATO Oyj, Arto Aalto, liiketoimintajohtaja, investoinnit

p. 040 513 0702, arto.aalto@sato.fi



Vantaan Energia Oy, Matti Wallin, liiketoimintajohtaja Energiapalvelut

p. 044 723 5782, matti.wallin@vantaanenergia.fi



SATO Oyj



SATO Oyj on vastuullisen vuokra-asumisen asiantuntija ja yksi Suomen suurimmista vuokranantajista. SATO omistaa noin 25 000 vuokra-asuntoa pääkaupunkiseudulla, Tampereella ja Turussa.



SATOn tavoitteena on tarjota erinomainen asiakaskokemus ja kattavat vuokra-asumisen vaihtoehdot kaupungissa hyvien joukkoliikenneyhteyksien ja palvelujen äärellä. Edistämme kestävää kehitystä ja toimimme avoimessa vuorovaikutuksessa sidosryhmiemme kanssa. SATO investoi kannattavasti, vastuullisesti ja pitkäjänteisesti. Kasvatamme omaisuuden arvoa investoinnein ja realisoinnein sekä korjaustoiminnalla.



SATO-konsernin liikevaihto vuonna 2021 oli 298,3 miljoonaa euroa, liikevoitto 304,5 miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja 259,4 miljoonaa euroa. SATOn sijoituskiinteistöjen arvo on noin 5 miljardia euroa. www.sato.fi



Vantaan Energia Oy

Vantaan Energia on yksi Suomen suurimmista kaupunkienergiayhtiöistä. Tuotamme lämpöä, sähköä ja energiatehokkuuspalveluita. Mahdollistamme asiakkaillemme sujuvan arjen ilmastoystävällisillä, jatkuvasti kehittyvillä palveluilla.



Energia-alalla on merkityksellinen rooli ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Haluamme olla osa ratkaisua. Olemme kasvava kiertotalousenergiayhtiö, joka panostaa hiilineutraalien energiaratkaisujen löytämiseen. Luovumme fossiilisista polttoaineista vuonna 2026 ja etenemme kohti hiilinegatiivisuutta vuonna 2030. www.vantaanenergia.fi