COMMUNIQUE DE PRESSE

Signature d’un protocole d’investissement et d’un partenariat stratégique industriel inédit entre Cegedim et le groupe Malakoff Humanis, le Groupe VYV et PRO BTP Groupe

Augmentation de capital réservée de Cegedim Santé de 65 millions d’euros.

Acquisition par Cegedim Santé de MesDocteurs, précurseur de la télémédecine 24/7.

Une contribution majeure à l’ambition de la stratégie Ma Santé 2022 du gouvernement.





Boulogne-Billancourt, France, le 16 mai 2022 avant bourse

Le Groupe Cegedim et les groupes de protection sociale Malakoff Humanis, Groupe VYV et PRO BTP Groupe annoncent la concrétisation de leur partenariat stratégique à l’issue des négociations initiées le 1er mars, (voir le communiqué).

Ce partenariat stratégique entre des groupes très engagés dans l’efficience des services de santé, rejoint les ambitions affichées par le gouvernement dans le cadre de la stratégie Ma Santé 2022. Il s’appuie sur l’expérience reconnue de Cegedim, du groupe Malakoff Humanis, du Groupe VYV et de PRO BTP Groupe qui partagent les mêmes objectifs : améliorer l’accès aux soins des patients et fluidifier leurs parcours de soins.

Ce partenariat se concrétise aujourd’hui par la construction d’une coopération industrielle inédite entre Cegedim et les trois acteurs de protection sociale, qui représentent 25 millions de personnes protégées en France.

Dans ce cadre, le groupe Malakoff Humanis, le Groupe VYV et PRO BTP Groupe vont souscrire à une augmentation de capital réservée de 65 millions d’euros, et détenir en contrepartie 18% du capital de Cegedim Santé. Cette opération valorise ce dernier à 360,9 millions d’euros. Dans le même temps, Cegedim Santé va acquérir auprès du Groupe VYV, MesDocteurs, l’un des précurseurs des solutions de télésanté et à l’origine de la télémédecine 24/7.

Cette opération va permettre à Cegedim Santé d’accélérer sa croissance et ses développements de solutions et de services destinés aux professionnels de santé et à leurs patients, en intégrant de nouvelles offres innovantes, respectueuses de la pratique quotidienne, contribuant ainsi, avec les trois groupes de protections sociale, à la transformation numérique de la santé, engagée par le gouvernement.

Cette ambition s’appuie notamment sur le Cloud souverain de Cegedim, une structure reconnue des organisations internationales du monde de la santé pour être la solution la plus pertinente du marché.

Née de la fusion de Cegedim Logiciel Médicaux, de RM Ingénierie, de Médimust et de Maiia (Docavenue), Cegedim Santé détient également 100% de Kobus Tech et de RESIP. Elle est ainsi présente sur l’ensemble de la chaîne de valeur notamment à travers la suite Maiia : logiciels métiers des professionnels de santé libéraux, prises de rendez-vous, télémédecine, et la base de données Claude Bernard sur les médicaments. Cegedim Santé a contribué à 12% du chiffre d’affaires du Groupe Cegedim en 2021.

Dans cette opération, le Groupe Cegedim est conseillé par la banque d’affaires Ohana & Co., le cabinet d’avocats Goodwin et Mazars Transaction Services (VDD Financière).

Malakoff Humanis, le Groupe VYV et PRO BTP Groupe sont conseillés par Rothschild & Co, PwC Corporate Finance, PwC Transactions Services, et le cabinet Darrois Villey Maillot Brochier.

A propos de Cegedim :

Fondé en 1969, Cegedim est un Groupe innovant de technologies et de services spécialisé dans la gestion des flux numériques de l’écosystème santé et BtoB, ainsi que dans la conception de logiciels métiers destinés aux professionnels de santé et de l’assurance. Cegedim compte plus de 5 600 collaborateurs dans plus de 10 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 525 millions d’euros en 2021.

Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM).

Pour en savoir plus : www.cegedim.fr

Et suivez Cegedim sur Twitter : @CegedimGroup, LinkedIn et Facebook.

À propos de Cegedim Santé :

Filiale de Cegedim dédiée à l’accompagnement des professionnels de santé et des patients en France, Cegedim Santé représente l’ensemble des solutions en santé interopérables de Cegedim, utilisées par 100 000 professionnels de santé et portées par des équipes de 1300 collaborateurs engagés, présents dans toute la France. Sa vocation est d’aider les professionnels à se concentrer sur le soin de leurs patients, ainsi que d’améliorer l’accès aux soins et les parcours de soins. Cegedim Santé rassemble les 3 filiales historiques du Groupe : CLM, RM Ingénierie et Maiia. La mutualisation de leurs technologies, produits & services et savoir-faire permet de proposer des solutions logicielles et services qui couvrent la totalité des besoins des professionnels de santé et des patients en France.

www.cegedim-sante.com / @CegedimSanté

Le Groupe VYV, Entrepreneur du mieux-vivre :

Le Groupe VYV est le 1er acteur mutualiste de santé et de protection sociale en France. Autour de ses trois métiers (Assurance, Soins et accompagnement, Logement), le Groupe VYV développe des offres complètes et personnalisées pour accompagner et protéger tous les individus tout au long de la vie.

Le Groupe VYV œuvre au quotidien pour être utile à tous et à chacun : près de 11 millions de personnes protégées, 69 000 entreprises clientes en santé et en prévoyance, plus de 26 000 collectivités territoriales et 11 ministères et établissements publics à caractère administratif.

En 2020, le chiffre d’affaires sur le périmètre combiné du groupe est de 9,7 milliards d’euros (hors CA du pilier logement). L’activité assurance représente 7,7 milliards d’euros dont 5,6 milliards d’euros de cotisations santé et 1,4 milliard d’euros de cotisations prévoyance.

http://www.groupe-vyv.fr/

À propos de Malakoff Humanis (Chiffres au 31/12/2021)

Acteur majeur de la protection sociale, Malakoff Humanis est né en janvier 2019 du rapprochement des groupes Malakoff Médéric et Humanis. Avec 8,2 Mds d’€ de fonds propres, plus de 400 000 entreprises clientes et 10 millions de personnes protégées (assurés et ayants droit), Malakoff Humanis détient 15 % de parts de marché de l’assurance collective.

Dans le cadre de la gestion de la retraite complémentaire Agirc-Arrco, le Groupe verse 38,6 Mds€ d’allocations à plus de 6 millions d’allocataires, et collecte les cotisations auprès de près de 600 000 entreprises et 6,5 millions de cotisants.

Paritaire, mutualiste et à but non lucratif, Malakoff Humanis met sa performance au service de l’utilité sociale et consacre chaque année plus de 160M d’€ à l’accompagnement des personnes en situation de fragilité sociale.

www.malakoffhumanis.com / @MalakoffHumanis

À propos de PRO BTP Groupe :

Santé, prévoyance, assurance, épargne, retraite, vacances, PRO BTP est le 1er groupe professionnel de protection sociale au service des entreprises, artisans, salariés, apprentis et retraités du BTP.

Créé pour gérer la protection sociale complémentaire du BTP, le Groupe PRO BTP est administré par les représentants des employeurs et des salariés de la profession. Aujourd’hui, c’est le 8e assureur français en santé et prévoyance, avec 5 240 collaborateurs et près de 3 millions de personnes couvertes en santé.

PRO BTP est une société de personnes et non de capitaux, sans actionnaires à rémunérer. Les excédents bénéficient à ses adhérents sous forme notamment, d'amélioration de garanties et de dispositifs de solidarité.

Acteur engagé et responsable, le Groupe finance une politique sociale d’envergure, investit dans la transition énergétique et l’innovation technologique au travers de projets liés à la prévention, la santé, la construction, l’assurance.

L’ambition du Groupe est de protéger et servir la famille du BTP et de la construction en anticipant ses besoins de demain.

Suivez l’actualité de PRO BTP sur www.probtp.com

À propos de MesDocteurs :

Créé en 2015, MesDocteurs, filiale du Groupe VYV, est un acteur majeur de la télésanté en France engagé dans l’amélioration de notre système de santé et l’accès aux soins pour tous. Ses solutions innovantes et sécurisées sont centrées sur les usages de la prise de rendez-vous en ligne, de la téléconsultation, du télésoin, du conseil médical à distance et de l’expertise médicale. Sa vision globale du parcours de santé l’amène à collaborer avec tous les acteurs de notre système de santé (patients, établissements et professionnels de santé, complémentaires santé, industrie pharmaceutique, territoires...). Sa mission ? Donner à chacun les moyens de jouer pleinement son rôle et de collaborer au service de la santé de tous. Comment ? En accompagnant tous les acteurs dans l’implémentation de solutions qui facilitent les parcours de santé et les pratiques médicales.

Plus d’informations sur MesDocteurs.com et @mesdocteurs

