SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ:N OSAKKEIDEN MERKINTÄ OPTIO-OIKEUKSILLA



SSH Communications Security Oyj:n vuoden 2018 optio-ohjelman optio-oikeuksilla on merkitty yhteensä 18.000 yhtiön uutta osaketta merkintähintaan 2,09 euroa osakkeelta merkintähinta yhteensä 37.620,00 euroa. Osakkeiden merkintähinnasta kirjataan nimellisarvoa vastaava osa osakepääomaan ja nimellisarvon ylittävä osa sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Osakemerkinnöistä johtuva osakepääoman korotus, yhteensä 540,00 euroa on merkitty kaupparekisteriin tänään. SSH Communications Security Oyj:n osakepääoma on korotuksen jälkeen 1.186.931,37 euroa ja osakkeiden kokonaismäärä on 39.564.379 kappaletta.