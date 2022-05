REE annonce de nouveaux progrès vers les capacités de production commerciale

Assemblage robotique de base éprouvé et mis en œuvre dans les délais dans le premier centre d'intégration hautement automatisé au Royaume-Uni

Une nouvelle approche de fabrication robotique basée sur le cloud crée de l'efficacité, des économies et une flexibilité d'échelle

Le centre d'intégration à Austin, Texas, répliquera prochainement les opérations d'assemblage robotique évolutives

Capacité initiale de 10 000 ensembles de véhicules d'ici la fin de l'année pour doubler d'ici 2023

NUNEATON, Royaume-Uni, 16 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- REE Automotive Ltd. (NASDAQ : REE), une société de technologie automobile et fournisseur de plateformes de véhicules électriques (VE), a annoncé aujourd'hui des progrès vers la production commerciale, ayant prouvé ses capacités d'assemblage robotisé, le cœur de son approche de fabrication de centres d'intégration CapEx-light et hautement automatisée. REE prévoit de mettre en œuvre les chaînes d'assemblage robotisées basées sur le cloud dans son réseau d'usines de fabrication mondiales hautement numérisées, la première dans son centre d'intégration européen à Coventry, au Royaume-Uni.

Le centre d'intégration Coventry de REE répondra à la demande des clients en Europe en se concentrant initialement sur la plateforme électrique P7 pour les véhicules utilitaires tels que les camionnettes de livraison, les bus et les véhicules de loisir. Le site de Coventry servira également de modèle pour tous les futurs centres d'intégration REE, avec une capacité prévue de 10 000 ensembles de véhicules (40 000 REEcorners™) cette année. Le centre d'intégration nord-américain d'Austin, au Texas, devrait doubler sa capacité mondiale pour atteindre 20 000 ensembles de véhicules en 2023 en reproduisant l'architecture hautement automatisée basée sur le cloud de ses voisins européens.

La société travaille en partenariat avec des leaders de l'industrie, notamment Rockwell Automation et Expert Technologies pour la robotique et l'assemblage automatisé, la première ligne d'assemblage devant être opérationnelle au second semestre 2022. La société prévoit d'organiser des visites de clients et de médias dans le courant de l'année.

REE met en œuvre les contrôles côté ligne de Rockwell Automation et crée des gains d'efficacité et des économies supplémentaires grâce à l'adoption du Plex Manufacturing Execution System (MES). La capacité de la solution basée sur le cloud Plex à offrir une visibilité totale des opérations de production permet une fabrication évolutive localement et dans les centres d'intégration mondiaux.

« Il s'agit d'une étape importante sur la voie de la production commerciale l'année prochaine. Les capacités automatisées et connectées de notre site Coventry constituent une excellente base pour nos opérations mondiales, car elles nous permettront d'affiner en permanence nos procédures d'assemblage et de les déployer rapidement sur d'autres sites », a déclaré Josh Tech, directeur des opérations de REE. « Notre système de fabrication robotique basé sur le cloud constituera l'épine dorsale numérique de nos lignes d'assemblage et nous offrira la capacité locale de gérer nos opérations de fabrication spécifiques à nos clients, tout en nous permettant également de partager et d'étendre rapidement les meilleures pratiques à l'échelle internationale dans toutes les usines. »

Le centre d'intégration, d'une superficie approximative de 12 000 m², comprend les technologies de l'industrie 4.0 et sera en partie alimenté par l'énergie solaire.

« Nous disposons d'une équipe de classe mondiale composée de designers et d'ingénieurs hautement qualifiés qui dirigent la conception, le développement et la production de nos technologies innovantes actuelles et futures », a déclaré Peter Dow, vice-président de l'ingénierie chez REE. « Notre équipe accomplit un travail extraordinaire en vue de la commercialisation de notre technologie REEcorner™ avec des versions P7 corner et de plateforme. Cette création du centre d'intégration de Coventry marque un moment charnière dans la commercialisation de la technologie innovante REEcorner™ et des plateformes VE, les tests prototypes sur piste de sa plateforme P7 ayant commencé cette année. »

Contacts

Relations avec les investisseurs

Limor Gruber

Vice-présidente des relations avec les investisseurs | REE Automotive

+972-50-5239233

investors@ree.auto



Médias

Caroline Hutcheson

Responsable des communications mondiales | REE Automotive

+1-252-314-2028

media@ree.auto

À propos de REE

REE (NASDAQ : REE) est un leader de la technologie automobile dont la mission vise à permettre aux entreprises de construire n'importe quelle taille ou forme de véhicule électrique ou autonome, de la classe 1 à la classe 6, pour toutes les applications et tous les marchés cibles. REE vise à servir de référence sur laquelle les véhicules électriques (« VE ») et les véhicules autonomes (« VA ») seront construits et envisage un avenir où les VE et les VA seront « alimentés par REE™ ».

La technologie révolutionnaire de REE – le REEcorner™ – intègre les composants essentiels du véhicule (direction, freinage, suspension, groupe motopropulseur et contrôle) dans un seul module compact situé entre le châssis et la roue, permettant à REE de construire des plateformes VE entièrement plates avec plus d'espace pour les passagers, les marchandises et les batteries. REE prévoit d'utiliser sa technologie de contrôle propriétaire X-By-Wire pour contrôler chaque REEcorner™ des véhicules avec des capacités complètes de conduite par câble, de freinage par câble et de direction par câble.

Les plateformes de véhicules électriques de REE sont conçues pour offrir aux clients une totale liberté de conception, permettant aux constructeurs automobiles, aux équipementiers, aux flottes de livraison et de logistique, aux fournisseurs de mobilité en tant que service et aux nouveaux acteurs de la mobilité de concevoir des véhicules électriques et autonomes spécifiques à la mission en fonction de leurs besoins exacts, tout en réduisant considérablement leur délai de mise sur le marché, en réduisant le coût total de possession et en se conformant aux réglementations zéro carbone.

Basée à Glil Yam, en Israël, la société REE possède un centre d'ingénierie au Royaume-Uni, ainsi que des filiales au Japon et en Allemagne, et prévoit d'ouvrir son siège social aux États-Unis et son premier centre d'intégration à Austin, au Texas. Le modèle de fabrication CapEx-light unique de REE tire parti des lignes de production existantes des partenaires de niveau 1 ; le vaste écosystème de partenaires de la société comprend des noms de premier plan, notamment Hino Motors (bras de camion de Toyota), Magna International, JB Poindexter, Navya et American Axle & Manufacturing pour fournir une solution clé en main complète.

La technologie brevetée de REE, associée à sa proposition de valeur unique, la positionne pour ouvrir de nouvelles perspectives en matière de mobilité électronique. Pour tout complément d'information, rendez-vous sur le site https://www.ree.auto.

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3ce34671-f7e1-45de-94d8-18a34740a988/fr