SELSKABSMEDDELELSE

A.P. Møller - Mærsk A/S – Transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram

Den 5. maj 2021 annoncerede A.P. Møller - Mærsk A/S (“Selskabet”) et aktietilbagekøbsprogram til en værdi af op til DKK 32 mia. (ca. USD 5 mia.), der vil blive opkøbt over en periode på op til to år.

Som annonceret den 4. maj 2022, i anden fase af programmet fra 5. maj 2022 til 1. november 2022 vil Selskabet købe egne A-aktier og B-aktier for et beløb op til DKK 8 mia. Anden fase af tilbagekøbsprogrammet gennemføres i overensstemmelse med EU Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og EU Kommissionens delegerede forordning 2016/1052 (”Safe Harbour Regulativet”).

Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i perioden fra mandag d. 9. maj til torsdag d. 12. maj foretaget følgende transanktioner:



Antal

A aktier Gennemsnitlig

købspris A aktier, DKK Transaktionsværdi,

A aktier, DKK I alt, seneste meddelelse (marked og A.P. Møller Holding A/S) 60.165 1.204.785.591 9. maj 2022 360 19.516,8100 7.026.052 10. maj 2022 360 19.444,9700 7.000.189 11. maj 2022 370 19.208,9500 7.107.312 12. maj 2022 400 18.607,4000 7.442.960 Total 9.-12. maj 2022 1.490 28.576.512 Købt fra A.P. Møller Holding A/S 12. maj 2022* 1.579 19.421,4981 30.666.546 Total i anden fase af aktie-tilbagekøbsprogrammet (marked og A.P. Møller Holding A/S) 4.531 89.491.751 Total under aktietilbagekøbs-

programmet (marked og A.P. Møller Holding A/S) 63.234 1.264.028.649 Antal

B aktier Gennemsnitlig

købspris B aktier, DKK Transaktionsværdi,

B aktier, DKK I alt, seneste meddelelse (marked, A.P. Møller Holding A/S og Familiefonden) 326.542 6.950.992.851 9. maj 2022 1.443 20.245,1000 29.213.679 10. maj 2022 1.443 20.050,4100 28.932.742 11. maj 2022 1.481 19.679,0900 29.144.732 12. maj 2022 1.602 19.009,0500 30.452.498 Total 9.-12. maj 2022 5.969 117.743.651 Købt fra A.P. Møller Holding A/S 12. maj 2022* 4.791 19.725,8588 94.506.590 Købt fra Familiefonden 12. maj 2022* 1.520 19.725,8588 29.983.305 Total i anden fase af aktie-tilbagekøbsprogrammet (marked, A.P. Møller Holding A/S og Familiefonden) 18.130 367.858.712 Total under aktietilbagekøbs-

programmet (marked, A.P. Møller Holding A/S og Familiefonden) 338.822 7.193.226.398

*) I henhold til separate aftaler deltager A.P. Møller Holding A/S og A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Familiefond (Familiefonden) på pro rata basis i forhold til aktier købt under tilbagekøbsprogrammet.

Efter ovenstående transaktioner ejer Selskabet i alt 165.181 A-aktier og 758.056 B-aktier som egne aktier, svarende til 4,76% af aktiekapitalen.

Detaljerede handelsoplysninger er vedhæftet som bilag.

København, 16. maj 2022

Kontaktpersoner:

Head of Investor Relations, Sarah Spray, tlf. +45 3147 4170

Head of Media Relations, Signe Wagner, tlf. +45 2977 1815

