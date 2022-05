atai Life Sciences legt Finanzergebnisse für das erste Quartal 2022 und Unternehmens-Update vor

– Starke Umsetzung der drei strategischen Säulen von atai: schnell wirkende pharmakologische Intervention, kontinuierliche digitale Unterstützung und biomarkergesteuerte Präzisionspsychiatrie

- Unter den wichtigsten Meilensteinen sind die Verabreichung der ersten Dosis in der Phase-I-Studie zu KUR-101, die Einführung der Wirkstoffforschungsmaschine Invyxis, der Beginn der Studie zur Verwendung von Psyber bei Patienten und das FDA-Meeting zum Abschluss der COMPASS-Studie der Phase II

– Das Unternehmen beendete das erste Quartal mit einem Barbestand von 335 Mio. USD und behauptete die Position von atai als kapitalkräftiges, führendes Unternehmen für psychische Gesundheit

Videointerview mit der Geschäftsführung wird heute um 8:30 Uhr EDT veröffentlicht

NEW YORK (USA) und BERLIN, May 16, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- atai Life Sciences N.V. (Nasdaq: ATAI) („atai“), ein Unternehmen für Biopharmazeutika im klinischen Stadium, das anstrebt, die Behandlung von psychischen Störungen zu transformieren, hat heute seine Finanzergebnisse für das erste Quartal zum 31. März 2022 sowie ein Unternehmens-Update vorgelegt.

„Wir haben im ersten Quartal große Fortschritte bei unserer Mission gemacht, klinisch bedeutsame Verhaltensänderungen bei Menschen mit psychischen Störungen zu erreichen – und dabei eine starke Dynamik in unseren drei strategischen Säulen gesehen. Wir haben dem ersten Studienteilnehmer in unserer Phase-I-Studie zu KUR-101 eine Dosis verabreicht und unser viertes Wirkstoffforschungsprogramm, Invyxis, gestartet. Darüber hinaus haben wir eine Studie zur Verwendbarkeit von Psyber bei Patienten initiiert, die mit Ketamin behandelt werden, um unsere laufenden digitalen Unterstützungsprogramme weiter voranzutreiben“, so Florian Brand, Chief Executive Officer und Mitbegründer von atai.

„Das erste Quartal 2022 sah weiterhin eine starke Umsetzung unserer klinischen Pipeline. Wir erwarten mehrere klinische Meilensteine im Jahr 2022 und darüber hinaus, darunter Daten aus der Phase-II-Proof-of-Concept-Studie zu PCN-101 als potenzielle Therapie zur ambulanten Anwendung bei behandlungsresistenter Depression (TRD). Wir erwarten auch Ergebnisse aus einer Studie zur relativen Bioverfügbarkeit, in der die subkutane Formulierung von PCN-101 mit einer bestehenden intravenösen Formulierung verglichen wird, sowie zusätzliche Ergebnisse aus Phase-I-Studien, darunter GRX-917, DMX-1002 und KUR-101. Schließlich erwarten wir die Aufnahme von Phase-II-Studien zu GRX-917 und RL-007 sowie den Start von Phase-I-Studien zu EMP-01 und VLS-101 im Jahr 2022 und RLS-01 im ersten Halbjahr 2023. Es spricht für unser phänomenales Team, dass wir davon ausgehen, 10 Wirkstoffe im klinischen Stadium zu haben“, so Srinivas Rao, Chief Scientific Officer und Mitbegründer von atai.

Videointerview mit der Geschäftsführung

Ein Videointerview mit Florian Brand, CEO und Mitbegründer von atai Life Sciences, Srinivas Rao, CSO und Mitbegründer, und Greg Weaver, CFO, wird heute ab 8:30 Uhr Eastern Time unter https://vimeo.com/atailifesciences verfügbar sein.

Das Interview wird auch im Bereich „Events“ auf der Website des Unternehmens unter www.atai.life zugänglich sein. Die archivierte Kopie des Interviews wird für mindestens 30 Tage auf der Website des Unternehmens verfügbar sein.

Pipeline-Highlights

Das Unternehmen hat im ersten Quartal viele seiner Programme weiter vorangetrieben und sieht weiteren klinische Meilensteinen im weiteren Verlauf des Jahres 2022 und darüber hinaus entgegen. Das Unternehmen geht davon aus, dass sich 10 Wirkstoffe in der klinischen Entwicklung befinden werden. Die Entwicklungspipeline von atai für Arzneimittel, digitale Therapeutika und Präzisionspsychiatrie wird durch insgesamt 171 erteilte Patente und 49 anhängige, nicht vorläufige Patente unterstützt.

Behandlungsresistente Depression (TRD)

Perception Neuroscience – PCN-101: Nach Erhalt der Zulassung als Prüfpräparat durch die FDA im Dezember 2021 hat Perception eine Vereinbarung mit der FDA getroffen, um die Ausweitung seiner im vergangenen September in Europa begonnenen klinischen Phase-IIa-Studie zu PCN-101 auf die Vereinigten Staaten voranzutreiben. Perception hat außerdem im April 2022 mit der Rekrutierung von Studienteilnehmern für eine klinische Arzneimittelwechselwirkungsstudie begonnen, um die Pharmakokinetik von PCN-101 bei gleichzeitiger Anwendung mit anderen Arzneimitteln zu prüfen. Darüber hinaus soll noch in diesem Jahr eine Studie zur relativen Bioverfügbarkeit eingeleitet werden, in der die subkutane Formulierung mit der bestehenden intravenösen Formulierung verglichen wird.

COMPASS Pathways – COMP-360: COMPASS hielt im April 2022 ein produktives Treffen zum Ende der Phase-II-Studie mit der FDA ab.

Kognitive Beeinträchtigung im Zusammenhang mit Schizophrenie (CIAS)

Recognify Life Sciences – RL-007: Recognify wird voraussichtlich in der zweiten Hälfte des Jahres 2022 eine Phase-IIa-Proof-of-Concept-Studie zu CIAS einleiten, mit dem Ziel, den prokognitiven Nutzen von RL-007 bei CIAS zu demonstrieren.

Generalisierte Angststörung (GAD)

GABA Therapeutics – GRX-917: Im Juni 2021 initiierte GABA eine Phase-I-Studie mit ansteigender Einzel- und Mehrfachdosis von GRX-917. Topline-Daten für diese Studie werden Mitte dieses Jahres erwartet, und der Beginn einer Phase-IIa-Proof-of-Concept-Studie wird voraussichtlich in der zweiten Hälfte dieses Jahres folgen.

Opioidkonsumstörung (OUD)

Kures – KUR-101: Kures initiierte im März 2022 eine Phase-I-Studie. Die Studie ist eine randomisierte, doppelblinde, zweiteilige Studie zur Sicherheit, Verträglichkeit, Pharmakokinetik, analgetischen und respiratorischen Wirkung von KUR-101 bei gesunden Freiwilligen. Teil 1 ist eine Fünf-Kohorten-Studie mit aufsteigender Einzeldosis von KUR-101. Teil 2 ist eine Crossover-Studie über drei Zeiträume zum Vergleich der analgetischen und respiratorischen Wirkungen einer oralen Einzeldosis von KUR-101, einer oralen Einzeldosis von Oxycodon mit sofortiger Freisetzung (OxyNorm™) und einer oralen Einzeldosis eines Placebos bei gesunden männlichen Freiwilligen. Topline-Ergebnisse werden in der zweiten Hälfte des Jahres 2022 erwartet.

Arzneimittelentdeckung

Zur weiteren Stärkung des Engagements von atai für Behandlungen der nächsten Generation führte atai Ende Januar 2022 Invyxis ein, um die Entdeckung von psychiatrischen Behandlungen der nächsten Generation zu beschleunigen. Invyxis wird bewährte medizinische Chemie und umfassende biologische Bewertungskompetenzen bieten, um das Portfolio von atai an neuen chemischen Wirkstoffen zu erweitern. Der frühe Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung einzigartiger, neuartiger Wirkstoffe, die auf den Serotonin-5-HT2A-Rezeptor abzielen, wobei andere Rezeptorziele des zentralen Nervensystems folgen werden. Dieses neue Plattformunternehmen ergänzt die auf maschinellem Lernen basierende computergestützte Chemie von atai mit EntheogeniX und auf Biosynthese basierende Wirkstoffforschungsansätze mit TryptageniX.

Erweiterung des Teams

atai hat sein Team im ersten Quartal weiter verstärkt, indem das Unternehmen wichtige Neueinstellungen sicherte. Bei GABA Therapeutics wurde Dr. Mario David Saltarelli zum Chief Executive Officer und Chief Medical Officer ernannt. Dr. Maju Mathews und Cedric Burg wurden als CMO bzw. SVP of Clinical Operations bei Perception Neuroscience ernannt.

Konsolidierte Finanzergebnisse

atai beendete das erste Quartal 2022 mit einem Barbestand von 335 Mio. USD, der voraussichtlich ausreichen wird, um bis zum Jahresende 2023 eine Liquiditätsreserve zu bieten.

Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente und kurzfristige Anlagen

Die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente beliefen sich zum 31. März 2022 auf 335 Mio. USD gegenüber 362 Mio. USD zum 31. Dezember 2021. Der Nettomittelverbrauch von 27 Mio. USD über drei Monate war in erster Linie auf den Nettomittelverbrauch in Höhe von 24,0 Mio. USD für den Geschäftsbetrieb und 3 Mio. USD für zusätzliche Investitionen in die Plattformunternehmen zurückzuführen.

Betriebskosten und Aufwendungen

Die Kosten für Forschung und Entwicklung beliefen sich für die drei Monate zum 31. März 2022 auf 15,5 Mio. USD gegenüber 5,6 Mio. USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Der Anstieg um 9,9 Mio. USD war in erster Linie auf einen Anstieg der Personalkosten um 4,8 Mio. USD zurückzuführen, der einen Anstieg der aktienbasierten Vergütungsaufwendungen um 3,6 Mio. USD und 4,9 Mio. USD an höheren Aufwendungen für Vertragsforschungsorganisationen im Zusammenhang mit der Weiterentwicklung von F&E-Programmen beinhaltete.

In den drei Monaten zum 31. März 2022 gab es keine Übernahme von laufenden F&E-Kosten. Die Übernahme von laufenden F&E-Kosten für den gleichen Vorjahreszeitraum beliefen sich auf 1,0 Mio. USD, was hauptsächlich mit IPR&D zusammenhing, das von InnarisBio erworben wurde.

Die allgemeinen und Verwaltungskosten beliefen sich für die drei Monate zum 31. März 2022 auf 18,0 Mio. USD gegenüber 9,3 Mio. USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Der Anstieg um 8,7 Mio. USD war hauptsächlich auf einen Anstieg der aktienbasierten Vergütungsaufwendungen um 6,4 Mio. USD, einen Anstieg der Versicherungskosten um 1,7 Mio. USD und einen Anstieg der Personal- und Einrichtungskosten um 0,7 Mio. USD zurückzuführen.

Der den Aktionären zurechenbare Nettoverlust für die drei Monate zum 31. März 2022 betrug 36,9 Mio. USD. In den drei Monaten zum 31. März 2021 verbuchte das Unternehmen einen den Aktionären zurechenbaren Nettogewinn von 0,7 Mio. USD, hauptsächlich aufgrund der Erfassung von Lizenzeinnahmen in Höhe von 19,9 Mio. USD im Zusammenhang mit der Vereinbarung mit Otsuka während des Zeitraums.

Über atai Life Sciences

atai Life Sciences ist ein Unternehmen für Biopharmazeutika im klinischen Stadium, das anstrebt, die Behandlung von psychischen Störungen zu transformieren. Gegründet 2018 als Reaktion auf den erheblichen ungedeckten Bedarf und die mangelnde Innovation im Bereich der Behandlung psychischer Erkrankungen widmet sich atai dem Erwerb, der Förderung und der effizienten Entwicklung innovativer Therapeutika zur Behandlung von Depressionen, Angstzuständen, Sucht und anderen psychischen Erkrankungen.

Das Geschäftsmodell von atai kombiniert Finanzierung, Technologie, wissenschaftliche und regulatorische Expertise mit einem Schwerpunkt auf innovativen Verbindungen, darunter psychedelische Therapie und andere Arzneimittel mit differenzierten Sicherheitsprofilen und therapeutischem Potenzial. Durch die Bündelung von Ressourcen und Best Practices will atai die Entwicklung neuer Arzneimittel in all seinen Unternehmen verantwortungsvoll beschleunigen, um bei Patienten mit psychischen Erkrankungen klinisch sinnvolle und nachhaltige Verhaltensänderungen zu erreichen.

Die Vision von atai ist es, psychische Störungen zu heilen, damit jeder überall ein erfüllteres Leben führen kann. Weitere Informationen finden Sie unter www.atai.life.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act aus dem Jahr 1995 in der jeweils gültigen Fassung. Wir beabsichtigen, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen von den Safe-Harbor-Bestimmungen für zukunftsgerichtete Aussagen in Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der „Securities Act“) und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der geänderten Fassung (der „Exchange Act“) abgedeckt werden. Die Wörter „glauben“, „können“, „werden“, „schätzen“, „fortsetzen“, „antizipieren“, „beabsichtigen“, „erwarten“, „antizipieren“, „beginnen“, „könnten“, „würde“, „hochrechnen“, „planen“, „potenziell“, „vorläufig“, „wahrscheinlich“ und ähnliche Ausdrücke dienen zur Identifizierung zukunftsgerichteter Aussagen, obwohl nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese Wörter enthalten. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, einschließlich Aussagen zu unseren zukünftigen Betriebsergebnissen und unserer Finanzlage, dem Erfolg, den Kosten und dem Zeitplan der Entwicklung unserer Produktkandidaten, einschließlich des Fortschritts der präklinischen und klinischen Studien und der damit verbundenen Meilensteine, der Vermarktung unserer aktuellen Produktkandidaten und anderer Produktkandidaten, die wir identifizieren und verfolgen, falls sie zugelassen werden, einschließlich unserer Fähigkeit, erfolgreich einen Spezialvertrieb und eine kommerzielle Infrastruktur aufzubauen, um unsere aktuellen Produktkandidaten und alle anderen Produktkandidaten, die wir möglicherweise identifizieren und verfolgen, zu vermarkten, der Zeitplan und unsere Fähigkeit, behördliche Zulassungen zu erhalten und aufrechtzuerhalten, unsere Geschäftsstrategie und -pläne, potenzielle Übernahmen und die Pläne und Ziele der Geschäftsführung für zukünftige Operationen und Kapitalausgaben, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung sind weder Versprechen noch Garantien, und Sie sollten sich nicht übermäßig auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen, da sie mit bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten sowie anderen Faktoren einhergehen, von denen viele außerhalb unseres Einflussbereichs liegen und die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder Erfolge wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen ausdrücklichen oder implizierten Faktoren abweichen.

Wir haben diese zukunftsgerichteten Aussagen weitgehend auf unseren aktuellen Erwartungen und Prognosen über zukünftige Ereignisse und Trends begründet, von denen wir der Ansicht sind, dass sie sich auf unsere Finanzlage, Betriebsergebnisse, Geschäftsstrategie, kurz- und langfristige Geschäftsabläufe und -Ziele sowie unseren Finanzbedarf auswirken könnten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, einschließlich und ohne Einschränkung: Aussagen zu unseren künftigen Betriebsergebnissen und unserer Finanzlage, dem Erfolg, den Kosten und dem Zeitplan der Entwicklung unserer Produktkandidaten, einschließlich des Fortschritts der präklinischen und klinischen Studien und der damit verbundenen Meilensteine, der Vermarktung unserer derzeitigen Produktkandidaten und anderer Produktkandidaten, die wir identifizieren und verfolgen, sofern sie zugelassen werden, einschließlich unserer Fähigkeit, erfolgreich einen Spezialvertrieb und eine kommerzielle Infrastruktur aufzubauen, um unsere aktuellen Produktkandidaten und andere Produktkandidaten, die wir möglicherweise identifizieren und verfolgen, zu vermarkten, des Zeitplans und unserer Fähigkeit, behördliche Zulassungen zu erhalten und aufrechtzuerhalten, unserer Geschäftsstrategie und -pläne, potenzieller Übernahmen und der Pläne und Ziele der Geschäftsführung für zukünftige Operationen und Kapitalausgaben. Zu den weiteren Risikofaktoren gehören die wichtigen Faktoren, die im Abschnitt „Risikofaktoren“ in unserem jüngsten Jahresbericht auf Formular 10-K beschrieben sind, der bei der Securities and Exchange Commission ("SEC") eingereicht wurde, und die durch unsere späteren Einreichungen bei der SEC aktualisiert wurden, und die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich und nachteilig von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden.

Alle in diesem Dokument enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Datum dieser Pressemitteilung, und Sie sollten sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen als Vorhersagen zukünftiger Ereignisse verlassen. Obwohl wir der Ansicht sind, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Erwartungen angemessen sind, können wir nicht garantieren, dass die zukünftigen Ergebnisse, die Leistung oder Ereignisse und Umstände, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erläutert werden, erreicht werden oder eintreten werden. Wir verpflichten uns nicht dazu, diese zukunftsgerichteten Aussagen aus irgendeinem Grund nach dem Datum dieser Pressemitteilung zu aktualisieren oder diese Aussagen den tatsächlichen Ergebnissen oder geänderten Erwartungen anzupassen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

ATAI LIFE SCIENCES N.V. CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENTS OF OPERATIONS (Amounts in thousands, except share and per share amounts) (unaudited) Three Months Ended March 31, 2022 2021 License revenue $ — $ 19,880 Operating expenses: Research and development 15,460 5,585 Acquisition of in-process research and development — 972 General and administrative 17,982 9,273 Total operating expenses 33,442 15,830 Income (loss) from operations (33,442 ) 4,050 Other income (expense), net 1,521 1,703 Net income (loss) before income taxes (31,921 ) 5,753 Provision for income taxes (41 ) (6 ) Losses from investments in equity method investees, net of tax (5,596 ) (1,703 ) Net income (loss) (37,558 ) 4,044 Net income (loss) attributable to redeemable noncontrolling interests and noncontrolling interests (689 ) 3,356 Net income (loss) attributable to ATAI Life Sciences N.V. stockholders $ (36,869 ) $ 688 Net income (loss) per share attributable to ATAI Life Sciences N.V. stockholders-- basic $ (0.24 ) $ 0.01 Net income (loss) per share attributable to ATAI Life Sciences N.V. stockholders-- diluted $ (0.24 ) $ 0.01 Weighted average common shares outstanding attributable to ATAI Life Sciences N.V. stockholders — basic 153,529,268 119,258,529 Weighted average common shares outstanding attributable to ATAI Life Sciences N.V. stockholders — diluted 153,529,268 121,374,430