Amolyt Pharma dévoile les abstracts acceptés pour présentations à ECE et à ENDO

LYON, France et CAMBRIDGE, Mass., 16 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Amolyt Pharma, société spécialisée dans le développement de peptides thérapeutiques ciblant les maladies endocriniennes rares, a annoncé aujourd’hui que plusieurs abstracts avaient été acceptés pour être présentés au congrès européen d’endocrinologie 2022 (ECE), qui se tiendra du 21 au 24 mai à Milan (Italie), et au congrès annuel 2022 de l’Endocrine Society (ENDO), qui aura lieu du 11 au 14 juin à Atlanta (Géorgie, États-Unis).



Congrès européen d’endocrinologie 2022 (ECE) – 21-24 mai, Milan (Italie)

Titre : Dose-range analysis of the effects of the long-acting parathyroid hormone analog AZP-3601 versus PTH(1-34) delivered by daily injection or continuous infusion on blood calcium levels and bone metabolism in thyroparathyroidectomized (TPTX) rats. Format : Présentation orale Session : Oral Communications 8 - Calcium and Bone (Présentations orales 8 : Os et calcium) Date : lundi 23 mai 2022 Heure : 13h10-13h20 CEST





Titre : AZP-3813, a Bicyclic 16-Amino Acid Peptide Antagonist of the Human Growth Hormone Receptor as a Potential New Treatment for Acromegaly Format : Poster Session : Pituitary and Neuroendocrinology (Hypophyse et neuroendocrinologie) Date : dimanche 22 mai 2022 Heure : 9h40-19h00 CEST





Congrès annuel 2022 de l’Endocrine Society (ENDO) – 11-14 juin, Atlanta (Géorgie, États-Unis)



Titre : Sustained Suppression of IGF1 with AZP-3813, a Bicyclic 16-Amino Acid Peptide Antagonist of the Human Growth Hormone Receptor and a Potential New Treatment for Acromegaly Format : Poster « rapid fire » Date : lundi 13 juin 2022 Heure : 12h30-13h30





Titre : AZP-3601, a long-acting parathyroid hormone (PTH) analog, normalizes blood calcium in thyroparathyroidectomized (TPTX) rats without causing deleterious changes in bone Format : Présentation orale Date : lundi 13 juin 2022 Heure : 11h30-13h00 EDT





Titre : Living with an “Invisible disease”: A Qualitative Study with Patients with Hypoparathyroidism Les date et heure seront annoncées ulterieurement.

À propos de AZP-3601



L’AZP-3601 est un peptide thérapeutique expérimental qui agit sélectivement sur une conformation spécifique du récepteur de la parathormone (PTH) pour induire un effet prolongé sur le métabolisme du calcium et contrôler ainsi les symptômes de l’hypoparathyroïdie. Son action pourrait également limiter l’excrétion urinaire du calcium en restaurant la réabsorption de calcium par le rein, dans le but de prévenir les maladies rénales chroniques. De plus, le mode d’action unique de l’AZP-3601 et sa demi-vie courte devraient préserver l’intégrité osseuse, un bénéfice majeur compte tenu du fait que la majorité des patients atteints d’hypoparathyroïdie sont des femmes péri- ou post-ménopausées, souvent à risque d’ostéoporose.

À propos de AZP-3813

L’AZP-3813, un petit peptide antagoniste du récepteur de l’hormone de croissance (GHRA), est développé comme traitement potentiel de l’acromégalie, en complément des analogues de la somatostatine (somatostatin analogs, SSA) chez les patients non contrôlés avec les SSA seuls. L’acromégalie est une maladie endocrinienne chronique rare généralement causée par un adénome (une tumeur bénigne) de l’hypophyse, qui sécrète des niveaux anormalement élevés d’hormone de croissance (GH), entraînant une production excessive d’IGF-1 (insulin-like growth factor-1). L’AZP-3813 a été identifié et optimisé en collaboration avec PeptiDream, et est développé en tant que GHRA thérapeutique de nouvelle génération.

À propos d’Amolyt Pharma

Amolyt Pharma, société de biotechnologie au stade clinique, s’appuie sur le savoir-faire et l’expérience de son équipe dans le domaine des peptides thérapeutiques pour développer des traitements visant à améliorer la vie des patients atteints de maladies endocriniennes rares. Son portefeuille de développement comprend l’AZP3601, un traitement potentiel de l’hypoparathyroïdie, et l’AZP-3813, un traitement potentiel de l’acromégalie. Amolyt Pharma entend poursuivre la construction de son portefeuille de produits en s’appuyant sur son réseau mondial dans le domaine de l’endocrinologie, et avec le soutien de son syndicat d'investisseurs internationaux. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://amolytpharma.com/ ou suivez-nous sur Twitter @AmolytPharma.

Média :

Cherilyn Cecchini, M.D.

LifeSci Communications

ccecchini@lifescicomms.com

+1 646 876.5196

Relations investisseurs :

Ashley Robinson

LifeSci Advisors, LLC

arr@lifesciadvisors.com

+1 617 430.7577