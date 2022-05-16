Athenex 宣佈與 Merck 開展臨床合作以評估 Oraxol 加 KEYTRUDA® (pembrolizumab) 在非小細胞肺癌 (NSCLC) 患者中的療效

紐約州水牛城, May 16, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Athenex, Inc. (Nasdaq: ATNX) 是一家致力於研究、開發及將治療癌症及相關疾病新療法商業化的全球生物製藥公司。今天宣佈與 Merck（在美國和加拿大以外稱為 MSD）達成臨床試驗合作和供應協議。該協議適用於在第 1 期臨床試驗擴展階段評估在某些非小細胞肺癌患者聯合使用 Athenex 的口服紫杉醇 Oraxol 與 Merck 的抗 PD-1 療法 KEYTRUDA® (pembrolizumab) 的療效。



該協議將支援試驗的擴展階段，以進一步研究 KX-ORAX-011 第 1 期臨床試驗令人鼓舞的初步結果，該試驗評估 Oraxol（encequidar 加口服紫杉醇）與 pembrolizumab 聯合用於某些非小細胞肺癌患者的療效。兩家公司將成立一個聯合開發委員會來審查臨床試驗結果。

Athenex 醫務總監 Rudolf Kwan 表示：「我們渴望與 Merck 合作，進一步研究 Oraxol 加上 KEYTRUDA® 對於先前接受了抗 PD1／抗 PD-L1 治療或與化療聯合治療後惡化的非小細胞肺癌患者的潛在療效。如果能夠證實初步的療效和安全數據，可能會為某些非小細胞肺癌患者的治療帶來新的範例。」

KX-ORAX-011 是一項正在進行的第 1 期試驗，評估 Oraxol 與 pembrolizumab 聯合用於晚期實體腫瘤患者。劑量遞增階段完成後，擴展階段目前正在評估對於先前接受了抗 PD1／抗 PD-L1 治療或聯合化療後惡化的非小細胞肺癌患者的聯合治療。非小細胞肺癌患者擴展組正在積極招募患者，目標是招募約 50 名患者。

KEYTRUDA® 是 Merck Sharp & Dohme LLC 的註冊商標，該公司是美國新澤西州 Rahway 的 Merck & Co., Inc. 子公司。

關於口服紫杉醇

Athenex 的口服紫杉醇和 encequidar（「口服紫杉醇」）用於治療實體惡性腫瘤，現時處於早期開發階段。Encequidar 是 Athenex 的 Orascovery 技術平台的基石，是腸胃通道中一種稱為 P 糖蛋白 (P-gp) 主動輸送蛋白的高度特定有效抑制劑。透過在腸胃中定位 P-gp 抑制活性，encequidar 提高了化療劑的吸收，同時限制身體其他部位不必要的 P-gp 抑制作用。Encequidar 的藥效、選擇性和低吸收性使靜脈注射化療可以經口服給藥。

關於 Athenex, Inc.

創立於 2003 年的 Athenex, Inc. 是一家臨床階段的國際生物製藥公司，並致力成為研究、開發及將治療癌症的新一代細胞療法藥物商業化的領導者。為了實現這項使命，Athenex 投入多年的研發、臨床試驗、監管標準和製造經驗。公司現有的臨床產品系列主要源自以下核心技術：(1) 以 NKT 細胞為基礎的細胞治療 (2) 以 p-糖蛋白抑制劑為基礎的 Orascovery，以及 (3) Src 酶抑制劑。Athenex 的員工遍佈全球，致力透過開發更有效、無障礙及耐受的治療以改善癌症病人的生活。如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.athenex.com 。

前瞻性陳述

除了歷史上的資訊，所有在新聞稿中的聲明、期望及假設均為前瞻性陳述。這些前瞻性陳述通常會用諸如「預期」、「相信」、「繼續」、「可以」、「預計」、「指導」、「實施」、「打算」、「可能」、「計劃」、「進行中」、「將會」和類似的用詞表達。實際結果可能與前瞻性陳述中明確或隱含的結果不同。可能導致實際結果出現重大差異的重要因素包括：我們的經營虧損歷史以及我們籌集額外資金以繼續經營的需要和能力；我們成功重新定向資源和減少營運費用的能力；由於我們無法滿足現有融資協議項下的融資條件以及獲得該協議下的資金，因此我們對簽訂新融資協議的能力存在不確定性；我們的主要臨床候選藥物的開發階段，包括 NKT 細胞療法和涉及藥物開發、臨床試驗、監管、監管審查和批准的不確定性的相關風險；Athenex 候選藥物的臨床前和臨床結果，可能不支持此類候選藥物的進一步開發；公司成功證明其候選藥物的安全性和有效性並及時獲得候選藥物批准（如有的話）的能力；與我們將 Kuur 的業務成功整合到我們現有業務的能力相關的風險，包括與維持與客戶、供應商和員工的關係相關的不確定性，以及可能延遲成功整合和我們能力的營運、文化和管理理念的差異，以及我們支持 Kuur 業務增加的成本負擔能力；與交易對手表現相關的風險，包括我們依賴第三方在 Athenex 業務的某些領域取得成功；訴訟中固有的風險和不確定性，包括所謂的股東集體訴訟；與 2019 冠狀病毒病疫情相關的風險和不確定性及其對我們的營運、供應鏈、現金流和財務狀況的持續影響；競爭；知識產權風險；與在國際和中國開展業務有關的風險；我們的製造設施的開發、營運延遲、生產放緩或停工或其他中斷的風險，以及我們尋找替代供應來源以滿足我們的義務和要求的能力；我們是否與 ImmunityBio 簽訂首選合約製造協議；如果我們無法重新遵守其持續上市標準，我們的普通股將從 Nasdaq Global Market 退市的風險；以及我們不時在美國證券交易委員會提交的文件中列出的其他風險因素，這些文件的副本可在我們網站的投資者關係部分免費獲取，網址為 http://ir.athenex.com/phoenix.zhtml?c=254495&p=irol-sec 或向我們的投資者關係部門索取。本新聞稿中提供的所有資訊均截至本新聞稿發佈當日，除了法律要求，否則我們不承擔任何義務，亦不打算更新這些前瞻性陳述。

Athenex 聯絡人

投資者

Daniel Lang 醫學博士

Athenex, Inc.

電郵： danlang@athenex.com

Caileigh Dougherty

Athenex, Inc.

電郵：cdougherty@athenex.com