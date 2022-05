Finnish English

TAALERI OYJ PÖRSSITIEDOTE 16.5.2022 klo 15.15



Taaleri Oyj:n optio-oikeuksien 2022 osakemerkintähinta ja markkina-arvo



Taaleri Oyj:n hallitus päätti 6.4.2022 optio-oikeuksien antamisesta Taaleri Oyj:n toimitusjohtajalle.

Optio-oikeudella 2022A, 2022B ja 2022C merkittävän osakkeen merkintähinta osakkeelta on osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Nasdaq Helsinki Oy:ssä 7.4.–9.5.2022, eli 11,02 euroa osakkeelta. Merkintähinnasta vähennetään maksetut osingot ja pääoman palautukset.

Optio-oikeuksien teoreettinen markkina-arvo on yhteensä noin 530 000 euroa:

- optio-oikeus 2022A; 1,4713 euroa per optio,

- optio-oikeus 2022B; 1,8251 euroa per optio ja

- optio-oikeus 2022C; 1,9982 euroa per optio.



Optio-oikeuksien teoreettinen markkina-arvo on määritetty binomimallilla huomioiden optio-oikeuksille asetetut vapautumiskriteerit. Optioiden teoreettisen markkina-arvon laskennassa on käytetty seuraavia oletuksia: osakkeen kurssi 9,87 euroa, osakkeen merkintähinta optiolla 11,02 euroa, riskitön korko 0,007 %, optio-oikeuksien voimassaoloaika 4–6 vuotta, vapautumiskriteerien saavuttamiseen aikaa 3–5 vuotta ja volatiliteetti 30,84 %.



Taaleri Oyj

Hallitus





Lisätietoja:

Hallituksen puheenjohtaja Juhani Elomaa, +358 40 778 9020, juhani.elomaa@taaleri.com



