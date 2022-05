Aramis Group - Résultats du 1er semestre 2022: très forte hausse des ventes de véhicules reconditionnés dans un marché perturbé

English French

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Arcueil, le 16 mai 2022

Résultats du 1er semestre 2022

Très forte hausse des ventes de véhicules reconditionnés

dans un marché perturbé

Résultats au 31 mars 2022, 1er semestre de l’exercice clos au 30 septembre 2022

Chiffre d'affaires de 872,6 millions d'euros, en forte hausse de +47% en données pro forma 1 par rapport au 1 er semestre 2021 et de +78% en données publiées. Une croissance très solide, fruit d'une satisfaction client élevée (NPS 2 de 68 à fin mars 2022) grâce au travail remarquable et à l'engagement des équipes du Groupe sur toutes les géographies

par rapport au 1 semestre 2021 et de +78% en données publiées. Une croissance très solide, fruit d’une satisfaction client élevée (NPS de 68 à fin mars 2022) grâce au travail remarquable et à l’engagement des équipes du Groupe sur toutes les géographies Ventes de voitures reconditionnées en très forte hausse de +91% en données pro forma à

575,0 millions d'euros, portées par une forte hausse des volumes de +56% attestant du succès de la proposition de valeur d'Aramis Group et de sa stratégie d'accélération sur ce segment. Ventes de voitures pré-immatriculées en net recul, faute d'approvisionnements suffisants dans un contexte de pénurie de véhicules neufs

575,0 millions d’euros, portées par une forte hausse des volumes de +56% attestant du succès de la proposition de valeur d’Aramis Group et de sa stratégie d’accélération sur ce segment. Ventes de voitures pré-immatriculées en net recul, faute d’approvisionnements suffisants dans un contexte de pénurie de véhicules neufs Marge brute par véhicule vendu (GPU) à 2 311 euros, quasiment stable sur des niveaux élevés, significativement supérieurs à ceux des autres acteurs européens, preuve de l’efficacité du modèle d’affaires unique, digital et verticalement intégré du Groupe

EBITDA ajusté de 2,9 millions d’euros, positif en dépit du contexte de marché sans précédent auquel le segment des véhicules pré-immatriculés est confronté

Pour les prochains trimestres, Aramis Group anticipe : sur le segment des véhicules reconditionnés, une poursuite de la dynamique positive de ses volumes vendus ; sur le segment des véhicules pré-immatriculés, des volumes toujours impactés par l’environnement complexe d’approvisionnement ; pour les véhicules dans leur ensemble, des prix de vente qui resteront élevés tant que les tensions persisteront sur le marché des véhicules neufs ; et enfin, un niveau de marge généré (GPU) par le Groupe parmi les plus élevés du marché en Europe

Rappel des objectifs annuels pour l’exercice 2022 : 1/ chiffre d’affaires total supérieur à 1,7 milliard d’euros ; 2/ croissance des volumes B2C vendus de véhicules reconditionnés supérieure à +45% ; 3/ EBITDA ajusté positif

Aramis Group [Ticker : ARAMI – ISIN : FR0014003U94], un leader européen de la vente en ligne de voitures d’occasion aux particuliers regroupant les marques Aramisauto, Cardoen, Clicars et CarSupermarket, respectivement en France, en Belgique, en Espagne et au Royaume-Uni, publie aujourd’hui ses résultats du 1er semestre pour l’exercice clos au 30 septembre 2022.

Nicolas Chartier et Guillaume Paoli, co-fondateurs3 d’Aramis Group, déclarent :

« Aramis Group a su garder fermement, au cours de son 1er semestre 2022, le cap de ses priorités stratégiques et opérationnelles, générant une nouvelle fois une très forte croissance de ses ventes de véhicules reconditionnés, dans l’ensemble de ses géographies, malgré un contexte macroéconomique et de marché devenu de plus en plus complexe. Nous sommes particulièrement fiers de l’implication et de l’esprit collectif dont ont su faire preuve une nouvelle fois nos équipes, au service de la satisfaction clients, ainsi que de la grande agilité du Groupe tant en matière d’approvisionnement multicanal, d’utilisation de nos capacités de reconditionnement, que d’optimisation de notre chaîne logistique. Le reconditionnement et la vente de près de 12 000 véhicules reconditionnés supplémentaires par rapport au 1er semestre 2021, soit +56% de hausse, constitue une véritable performance industrielle, qui illustre la pertinence de notre modèle d’affaires unique verticalement intégré, d’autant que la moitié des véhicules reconditionnés vendus sur la période a été préalablement rachetée à des particuliers. Aramis Group est aujourd’hui parfaitement positionné pour poursuivre sa feuille de route et devenir la plateforme digitale préférée des européens pour leurs achats et ventes de voitures d’occasion en ligne. »

ACTIVITÉ DU 1er SEMESTRE 2022

Au 1er semestre 2022, clos le 31 mars, le chiffre d’affaires du Groupe atteint 872,6 millions d’euros, en hausse de +47,5% par rapport au 1er semestre 2021 en données pro forma, et de +77,7% en données publiées. Dans un environnement de marché complexe, Aramis Group a fait face à deux tendances diamétralement opposées.

D’un côté, l’activité sur le segment des véhicules reconditionnés, priorité stratégique du Groupe, représentant au 1er semestre 2022 plus de 80% de ses volumes B2C, a connu une très forte hausse, attestant du succès de la proposition de valeur d’Aramis Group invariablement centrée autour de la satisfaction-client.

De l’autre, l’activité sur le segment des véhicules pré-immatriculés a été fortement impactée par la très faible disponibilité de véhicules neufs, les difficultés rencontrées par les chaînes de production sur fond de pénurie de semi-conducteurs ayant été encore aggravées ces derniers mois par la guerre en Ukraine.

Synthèse des v olumes et c hiffre d’affaires

Volumes B2C du 1er semestre 2022

En unités En données pro forma En données publiées S1 2022 S1 2021 Var. % S1 2022 S1 2021 Var. % Voitures reconditionnées 33 385 21 417 +55,9% 33 385 15 568 +114,4% Voitures pré-immatriculées 7 832 14 204 -44,9% 7 832 14 204 -44,9% Total Volumes B2C 41 217 35 621 +15,7% 41 217 29 772 +38,4%

Chiffre d’affaires du 1er semestre 2022

Par segment

En millions d'euros En données pro forma En données publiées S1 2022 S1 2021 Var. % S1 2022 S1 2021 Var. % Voitures reconditionnées 575,0 301,5 +90,7% 575,0 221,8 +159,3% Voitures pré-immatriculées 151,3 208,0 -27,2% 151,3 208,0 -27,2% Total B2C 726,4 509,5 +42,6% 726,4 429,8 +69,0% Total B2B 99,5 50,5 +97,3% 99,5 36,4 +173,3% Total Services 46,7 31,8 +46,8% 46,7 24,8 +87,9% Chiffre d’affaires 872,6 591,8 +47,5% 872,6 490,9 +77,7%

Par pays

En millions d'euros En données pro forma En données publiées S1 2022 S1 2021 Var. % S1 2022 S1 2021 Var. % France 359,2 302,0 +19,0% 359,2 302,0 +19,0% Belgique 116,4 86,9 +34,0% 116,4 86,9 +34,0% Espagne 187,0 78,6 +138,0% 187,0 78,6 +138,0% Royaume-Uni 210,0 124,4 +68,8% 210,0 23,6 +791,4% Chiffre d’affaires 872,6 591,8 +47,5% 872,6 490,9 +77,7%

Analyse du c hiffre d’affaires par segment

B2C – ventes de voitures à clients particuliers (83% du chiffre d’affaires)

Le chiffre d’affaires du segment B2C – correspondant aux ventes de voitures reconditionnées et pré-immatriculées à particuliers – s’établit à 726,4 millions d’euros au 1er semestre 2022, soit une hausse de +42,6% en données pro forma par rapport au 1er semestre 2021, et de +69,0% en données publiées.

Le chiffre d’affaires du segment des voitures reconditionnées s’établit à 575,0 millions d’euros, en croissance de +90,7% en données pro forma par rapport au 1er semestre 2021 et +159,3% en données publiées. 33 385 véhicules ont été livrés, soit une progression de +55,9% en données pro forma et +114,4% en données publiées, reflétant le succès toujours plus important de l’offre d’Aramis Group auprès de ses clients à travers l’Europe.

Pour alimenter cette très forte croissance de manière saine et soutenable, le Groupe a accéléré ces derniers mois l’ouverture de nouveaux centres de reconditionnement et redoublé d’agilité en matière d’approvisionnement. En effet, l’accent très fort mis dans toutes les géographies sur le rachat de véhicules auprès de particuliers via les plateformes digitales du Groupe (51% des véhicules reconditionnés vendus au 1er semestre 2022 ont été achetés auprès de particuliers vs 33% au 1er semestre 2021) a notamment permis d’assurer la profondeur de l’offre en ligne pour les clients et la continuité du flux de voitures à reconditionner. Le NPS s’est d’ailleurs maintenu à un niveau très élevé, ressortant à 68 à fin mars 2022.

Reflétant l’augmentation généralisée des prix des véhicules sur tous les segments, le prix de vente unitaire des voitures reconditionnées vendues par Aramis Group au 1er semestre 2022 a fortement progressé, affichant une hausse de +22,3% par rapport au 1er semestre 2021.

Le chiffre d’affaires du segment des voitures pré-immatriculées ressort à 151,3 millions d’euros, en net recul de -27,2% par rapport au 1er semestre 2021. 7 832 unités ont été vendues au 1er semestre 2022, soit une baisse de -44,9% en volume du fait de l’extrême difficulté rencontrée dans l’approvisionnement de ce type de véhicules, en conséquence des fortes perturbations sur les chaînes de production de voitures neuves. Les prix ont là aussi fortement augmenté, affichant une hausse moyenne unitaire de +32,0% par rapport au 1er semestre 2021.

B2B – ventes de voitures à clients professionnels (11% du chiffre d’affaires)

Le chiffre d’affaires du segment B2B s’élève à 99,5 millions d’euros au 1er semestre 2022, en très forte hausse de +97,3% en données pro forma par rapport au 1er semestre 2021 et de +173,3% en données publiées. Cette croissance reflète l’augmentation des prix et des approvisionnements en véhicules auprès des particuliers, dont une partie est revendue à des professionnels (majoritairement des véhicules de plus de 8 ans ou 150 000 kms).

Services (6% du chiffre d’affaires)

Enfin, le chiffre d’affaires généré par les services s’établit à 46,7 millions d’euros au 1er semestre 2022, en progression de +46,8% en données pro forma par rapport au 1er semestre 2021 et +87,9% en données publiées. Le taux de pénétration des solutions de financement s’est maintenu sur une bonne dynamique, tandis qu’Aramis Group a poursuivi l’enrichissement de son offre, notamment via des extensions de garanties. Le Groupe entend continuer à multiplier les innovations en matière de services, ces derniers constituant pour rappel l’un des trois leviers de sa stratégie ambitieuse de croissance.

Analyse du c hiffre d’affaires par pays

France (41% du chiffre d’affaires)

Le chiffre d’affaires du 1er semestre 2022 s’établit à 359,2 millions d’euros, en hausse de +19,0% par rapport au 1er semestre 2021. Cette dynamique est portée par une excellente performance sur le segment des véhicules reconditionnés, dont les volumes vendus progressent de +47% par rapport au 1er semestre 2021, et compensent quasiment la division par deux des volumes vendus de véhicules pré-immatriculés sur la même période, segment auquel Aramis Group était historiquement fortement exposé dans cette géographie. L’évolution du prix de vente moyen unitaire a également contribué à tirer le chiffre d’affaires à la hausse. En matière de reconditionnement, le Groupe peut capitaliser sur les importantes capacités internes dont il dispose sur son site de Donzère et très prochainement également sur celui de Nemours, où il inaugurera son deuxième centre de reconditionnement en France en juin. En matière d’approvisionnement, le nombre de véhicules achetés à des particuliers a pratiquement doublé au 1er semestre 2022 par rapport au 1er semestre 2021, illustrant la souplesse offerte par l’approvisionnement multicanal du Groupe.

Belgique (13% du chiffre d’affaires)

Le chiffre d’affaires du 1er semestre 2022 ressort à 116,4 millions d’euros, en progression de +34,0% par rapport au 1er semestre 2021. Les ventes de véhicules reconditionnés progressent de +250% par rapport au 1er semestre 2021, faisant sensiblement plus que compenser le recul des ventes de véhicules pré-immatriculés, segment auquel Aramis Group est en Belgique aussi historiquement fortement exposé. Cette très forte performance est le fruit du travail des équipes belges, qui s’attèlent à la montée en puissance du centre de reconditionnement d’Anvers depuis son inauguration en novembre 2021, ainsi que de celui des équipes françaises et du Groupe, qui travaillent depuis des mois à l’intégration des stocks entre les deux pays. Pour rappel, en 2019, Aramis Group vendait moins de 10% de voitures reconditionnées en Belgique contre plus de 50% aujourd’hui. L’approvisionnement en véhicules d’occasion auprès des particuliers a là-aussi alimenté cette tendance, triplant au 1er semestre 2022 par rapport au 1er semestre 2021. De même, une hausse du prix de vente unitaire moyen a été constatée.

Espagne (22% du chiffre d’affaires)

Le chiffre d’affaires du 1er semestre 2022 s’élève à 187,0 millions d’euros, soit une hausse très significative de +138,0% par rapport la même période en 2021. Les volumes vendus de véhicules reconditionnés ont progressé de près de +75%. La hausse du prix de vente moyen unitaire contribue également fortement à cette performance. Les rachats de véhicules auprès de particuliers ont quant à eux été multipliés pratiquement par 7x par rapport au 1er semestre 2021. Pour rappel, les activités d’Aramis Group en Espagne ne sont quasiment pas exposées au segment des véhicules pré-immatriculés.

Royaume-Uni (24% du chiffre d’affaires)

Le chiffre d’affaires du 1er semestre 2022 atteint 210,0 millions d’euros, en progression de +68,8% en données pro forma par rapport au 1er semestre 2021. Les volumes vendus de véhicules reconditionnés ont progressé de +30%, la hausse du prix de vente unitaire contribuant pour autant à la croissance. Les approvisionnements auprès des particuliers ont quant à eux été multipliés par près de 2,5x. Pour mémoire, aucun véhicule pré-immatriculé n’est vendu par Aramis Group au Royaume-Uni.

COMPTE DE RÉSULTAT

Le compte de résultat de la période fait ressortir trois éléments principaux : 1/ une forte hausse des revenus consolidés, alors même que le segment des véhicules pré-immatriculés marque le pas, 2/ l’excellence de la marge brute unitaire générée par véhicule vendu, attestant de la robustesse du modèle d’affaires verticalement intégré de la Société, 3/ une augmentation proactive des frais de structure afin de pouvoir permettre à Aramis Group de poursuivre sa trajectoire de très forte croissance de ses volumes sur les prochaines années.

Synthèse du compte de résultat

En millions d'euros En données pro forma En données publiées S1 2022 S1 2021 Var. % S1 2022 S1 2021 Var. % Chiffre d’affaires 872,6 591,8 +47,5% 872,6 490,9 +77,7% Marge brute 95,2 84,2 +13,1% 95,2 72,2 +31,9% Marge brute par véhicule B2C vendu - GPU

(en euros) 2 311 2 358 -2,0% 2 311 2 416 -4,4% EBITDA ajusté 2,9 18,3 -84,1% 2,9 13,9 -79,0% Résultat opérationnel -17,9 - - -17,9 2,8 N/A Résultat net -20,3 - - -20,3 0,2 N/A

Marge brute

Au 1er semestre 2022, la marge brute s’établit à 95,2 millions d’euros, en hausse de +13,1% en données pro forma par rapport à celle réalisée au 1er semestre 2021. L’augmentation des volumes de véhicules reconditionnés vendus ainsi que la pénétration des services explique cette évolution. La marge brute unitaire, i.e. générée par véhicule B2C vendu (GPU), ressort pour sa part à 2 311€, soit un niveau en ligne avec celui observé au 1er semestre 2021 (2 358€) et sur l’ensemble de l’exercice 2021 (2 292€), en base pro forma.

Ce niveau, très largement supérieur à celui généré par ses principaux pairs européens, reflète l’expertise opérationnelle d’Aramis Group, acquise au cours de ses vingt-et-une années d’existence, ainsi que la maîtrise de l’ensemble des maillons de la chaine de valeur permise par son modèle d’affaires verticalement intégré, unique en Europe.

EBITDA ajusté

L’EBITDA ajusté du 1er semestre 2022 s’établit à 2,9 millions d’euros, contre 18,3 millions d’euros au

1er semestre 2021. La baisse constatée par rapport à la même période en 2021 s’explique par une moins bonne absorption qu’anticipé des frais commerciaux, généraux et administratifs (SG&A) du fait d’une activité totale du Groupe en volumes (et donc d’une marge brute totale en euros) moins élevée qu’attendu, notamment en France, la pénurie de voitures neuves ayant fortement impacté les ventes de véhicules pré-immatriculés du Groupe comme expliqué précédemment.

Les frais commerciaux, généraux et administratifs s’établissent à 92,4 millions d’euros au 1er semestre 2022, en hausse de +40,2% en données pro forma par rapport au 1er semestre 2021, et de +12,4% par rapport au 2ème semestre 2021.

Au sein de ce montant, les frais de marketing s’établissent à 21,2 millions d’euros, en hausse de +53,9% par rapport au 1er semestre 2021 en données pro forma et de +16,6% par rapport au 2ème semestre 2021. Comme déjà annoncé, Aramis Group a poursuivi ses investissements marketing, continuant à accentuer ses efforts de génération de trafic tant pour stimuler ses ventes en ligne que pour promouvoir son offre de rachat de véhicules auprès des particuliers. Le Groupe a également continué à investir dans ses marques.

Les charges de personnel s’établissent pour leur part à 42,6 millions d’euros en hausse de +42,1% en données pro forma par rapport au 1er semestre 2021 et de +13,0% par rapport au 2ème semestre 2021. Pour rappel, Aramis Group avait engagé en 2021 une consolidation de ses équipes, afin de se doter de la capacité à adresser toujours plus et mieux la demande des clients européens pour des véhicules de qualité, et ainsi continuer à générer une très forte croissance de ses volumes sur les prochaines années. Depuis son introduction en bourse mi-2021, le Groupe a également renforcé plusieurs de ses fonctions centrales, notamment en matière de compliance, structuration et contrôle.

Les coûts de livraison des véhicules s’élèvent quant à eux à 13,6 millions d’euros, en hausse de +15,5% en données pro forma par rapport au 1er semestre 2021, et en baisse de -2,9% par rapport au 2ème semestre 2021.

Enfin, les autres SG&A représentent 14,9 millions d’euros, en hausse de +44,0% en données pro forma par rapport au 1er semestre 2021 et de +21,7% par rapport au 2ème semestre 2021.

Résultat opérationnel

Le résultat opérationnel du 1er semestre 2022 ressort à -17,9 millions d’euros. Ce montant prend en compte des charges de personnel liées à des acquisitions pour 8,7 millions d’euros, des charges de personnel liées à des paiements fondés sur des actions pour 1,3 millions d’euros, des frais liés à des opérations pour

0,8 millions d’euros, et des dotations pour amortissements pour 10,1 millions d’euros.

Résultat net

Le résultat net au titre du 1er semestre 2022 ressort à -20,3 millions d’euros. Il intègre un résultat financier de -1,6 millions d’euros et une charge d’impôt de -0,8 millions d’euros.

CASH FLOW ET STRUCTURE FINANCIÈRE

Le bilan du Groupe présente un endettement quasiment nul. La consommation de trésorerie sur le

1er semestre 2022 est essentiellement liée à la constitution de stocks de véhicules à vendre et d’investissements dans de nouvelles capacités de reconditionnement ainsi que dans l’écosystème digital du Groupe.

Stocks et besoin en fonds de roulement opérationnel

En millions d’euros 31/03/2022 30/09/2021 Var. % Stocks 264,6 173,8 +90,7 Créances clients 26,0 23,7 +2,2 Autres actifs courants (hors éléments non opérationnels) 22,5 23,1 -0,6 Dettes fournisseurs 56,0 46,6 +9,3 Autres passifs courants (hors éléments non opérationnels) 41,8 44,9 -3,1 Autres éléments 0,8 0,7 +0,2 Besoin en fonds de roulement opérationnel 214,5 128,5 +86,0

Le montant des stocks s’élève à 264,6 millions d’euros au 31 mars 2022. Leur augmentation de 90,7 millions d’euros par rapport au 30 septembre 2021 reflète 3 éléments : 1/ la hausse généralisée des prix sur l’ensemble des segments des véhicules (pour 25%) ; 2/ un effet mix lié à une exposition plus élevée que précédemment de l’activité du Groupe aux véhicules reconditionnés (pour 58%) ; 3/ une démarche volontaire de surstockage pour se prémunir contre d’éventuelles difficultés d’approvisionnement (pour 17%). Dans un business d’offre comme celui d’Aramis Group, cette augmentation des stocks permet d’alimenter la forte croissance de l‘activité, en proposant aux consommateurs européens désireux d’acquérir une voiture d’occasion une offre toujours plus large et diversifiée. Le niveau de besoin en fonds de roulement opérationnel au 31 mars 2022 représente 48 jours des douze derniers mois glissants de chiffre d’affaires publié.

Situation de trésorerie

En millions d’euros 31/03/2022 Trésorerie nette à l'ouverture 102,0 EBITDA ajusté +2,9 Variation du besoin en fonds de roulement opérationnel -86,0 Autres flux de trésorerie liés aux opérations -0,6 Capex -12,1 Autres flux de trésorerie liés aux investissements 0,0 Augmentation/réduction du capital +0,1 Intérêts payés -0,6 IFRS 16 (intérêts et capital) -5,7 Autres flux de trésorerie lié aux financements

(hors émission et remboursement d'emprunts) -1,2 Dette nette à la clôture 1,2

La dette nette au 31 mars 2022 s’élève à 1,2 million d’euros. L’évolution sur la période s’explique principalement par la consommation opérationnelle de trésorerie liée à la variation du besoin en fonds de roulement opérationnel pour -86,0 millions d’euros, ainsi que l’acquisition d'immobilisations pour

-12,1 millions d’euros, correspondant principalement aux investissements réalisés par le Groupe dans ses nouveaux centres de reconditionnement et sa plateforme technologique.

ÉVOLUTION DE LA GOUVERNANCE DE CLICARS

Le 4 avril 2022, Aramis Group a annoncé l’évolution de l'équipe dirigeante de Clicars, son entité espagnole.

José Carlos del Valle, 37 ans, a été nommé Directeur général de Clicars. Fort d’une solide expérience en

e-commerce et logistique acquise notamment chez Amazon, d’une année et demi en tant que Directeur commercial de Clicars, et titulaire d’un MBA de la Harvard Business School, il sera chargé de consolider la trajectoire de forte croissance de l’entreprise. Il pourra s’appuyer pour ce faire sur une équipe solide de professionnels, alliant collaborateurs historiques de Clicars et profils de haut niveau nouvellement recrutés à cet effet.

Cette évolution s’inscrit dans le cadre de la cession par les deux co-fondateurs de Clicars, Carlos Rivera et Pablo Fernandez, du solde de leur participation minoritaire au capital de cette société. Conformément aux stipulations du pacte d’actionnaires conclu entre Aramis Group et les co-fondateurs de Clicars en 2017, et à l’accord conclu le 19 avril 2021, aux termes duquel la Société et les deux co-fondateurs se sont accordés sur un exercice des options de vente et d’achat dans les 90 jours suivant le 31 mars 2022, ces derniers cèderont leur participation restante dans Clicars et quitteront prochainement le Groupe.

À l’issue de cette opération, Aramis Group détiendra 100% du capital et des droits de vote de Clicars.

Cette société était déjà consolidée intégralement dans les comptes du Groupe. Sa gouvernance évoluera pour refléter la nouvelle structure actionnariale.

Les objectifs et priorités de développement de Clicars, comme plus largement de l’ensemble des entités d’Aramis Group, restent inchangés : vendre toujours plus de véhicules reconditionnés à travers l’Europe, avec pour moteur principal d’action la volonté de servir au mieux les clients, capitalisant sur l’engagement des collaborateurs, le savoir-faire technologique et industriel du Groupe, et son ancrage au centre des logiques d’économie circulaire.

PERSPECTIVES

Compte tenu de la taille du marché des véhicules reconditionnés, de son importante fragmentation dans tous les pays européens, et de la très forte proposition de valeur d’Aramis Group, le potentiel de gain de parts de marché du Groupe reste considérable. À ce titre, Aramis Group continuera à dédier l’essentiel de ses ressources à sa stratégie d’accélération sur ce segment, engagée dès 2019, et qui représente au 1er semestre 2022 plus de 80% de ses volumes B2C.

En parallèle, étant donné les difficultés rencontrées par les constructeurs automobiles pour normaliser leur production, aucune réelle amélioration n’est attendue dans les prochains mois sur le segment des véhicules pré-immatriculés.

La seconde partie de l’année 2022 sera en particulier marquée par l’ouverture de deux nouveaux centres de reconditionnement, l’un à Nemours en France, et l’autre à Goole au Royaume-Uni. Ces ouvertures porteront à 6 le nombre de centres de reconditionnement détenus et opérés par Aramis Group, soit une capacité annuelle de reconditionnement de 132 000 véhicules à fin 2023. Elles lui permettront de continuer à garantir à ses clients européens des véhicules reconditionnés de très haute qualité, à des prix compétitifs, et livrés dans des temps records, et consolideront son leadership en matière de capacités internes de reconditionnement à échelle industrielle, d'innovation, de création d'emplois locaux et d'engagement pour un développement collectivement plus durable.

Aramis Group confirme ses objectifs annuels 2022 tels que révisés le 19 avril dernier, à savoir :

Un chiffre d’affaires total supérieur à 1,7 milliard d’euros ;

Une croissance supérieure à +45% des volumes de véhicules reconditionnés ;

Un EBITDA positif.





Ces objectifs annuels s’entendent à périmètre constant et ne font pas l’hypothèse d’une détérioration sensible complémentaire des conditions du marché de l’automobile, ou de la situation géopolitique actuelle.

Aramis Group réitère par ailleurs ses ambitions à moyen et long terme formulées lors de son entrée en bourse, à savoir générer, à périmètre constant, à horizon 2025 au moins 3 milliards d’euros de chiffre d’affaires et 3% de marge d’EBITDA ajusté, et à horizon 2030 au moins 6 milliards d’euros de chiffre d’affaires et 8% de marge d’EBITDA ajusté.

***

À propos d’Aramis Group

Aramis Group est un leader européen de la vente en ligne de voitures d’occasion aux particuliers et réunit quatre marques : Aramisauto, Cardoen, Clicars et CarSupermarket, respectivement en France, en Belgique, en Espagne et au Royaume-Uni. Le Groupe transforme le marché de la vente de véhicules d’occasion et place la technologie digitale au service de la satisfaction du client avec un modèle économique verticalement intégré. Au premier semestre de l’exercice fiscal 2022, Aramis Group a généré un chiffre d’affaires de 873 millions d’euros, vendu plus de 41 000 véhicules à particuliers et enregistré plus de 40 millions de visites sur ses sites Internet. À fin mars 2022, le Groupe comptait plus de 1 800 collaborateurs, un réseau de 60 agences et quatre sites industriels de reconditionnement. Aramis Group est coté sur le compartiment A du marché réglementé d'Euronext Paris (Ticker : ARAMI – ISIN : FR0014003U94). Pour plus d’informations : www.aramis.group

Avertissement

Certaines informations incluses dans ce communiqué de presse ne sont pas des données historiques mais des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont fondées sur des opinions et des hypothèses actuelles, y compris, sans s'y limiter, des hypothèses concernant les stratégies commerciales actuelles et futures et l'environnement dans lequel Aramis Group opère, et impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs, qui peuvent avoir pour conséquence que les résultats ou performances réels, ou les résultats ou d'autres événements, soient sensiblement différents de ceux décrits explicitement ou implicitement dans ces déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes incluent ceux développés ou identifiés au chapitre 3 " Facteurs de Risques " du Document d'enregistrement universel en date du 26 janvier 2022, approuvé par l'AMF sous le numéro R. 22-004 et disponible sur le site Internet du Groupe (www.aramis.group) et sur le site Internet de l'AMF (www.amf-france.org). Ces informations et déclarations prospectives ne constituent pas des garanties de performances futures. Les déclarations prospectives ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse. Ce communiqué de presse ne contient ni ne constitue une offre de titres ou une invitation ou incitation à investir dans des titres en France, aux États-Unis ou dans toute autre juridiction.

ANNEXES

État résumé du résultat net

En milliers d'euros 1er semestre

2021-2022 1er semestre

2020-2021 Chiffre d’affaires 872 598 490 947 Autres produits de l'activité - 52 Achats consommés (735 108) (401 311) Autres achats et charges externes (79 927) (45 478) Impôts et taxes (3 088) (2 303) Charges de personnel (50 776) (27 642) Charges de personnel liées à des paiements fondés sur des actions (1 259) (28) Charges de personnel liées à des acquisitions (8 666) (2 475) Dotation aux provisions et dépréciations (731) (275) Frais liés à des opérations (815) (1 415) Autres produits opérationnels 82 168 Autres charges opérationnelles (129) (228) Résultat opérationnel avant amortissement et dépréciation d'immobilisations (7 819) 10 011 Dotation aux amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles (4 953) (3 778) Dotation aux amortissements des droits d’utilisation relatifs aux contrats de location (5 148) (3 450) Résultat opérationnel (17 920) 2 783 Coût de l'endettement financier net (914) (757) Charges financières sur dettes de location (783) (477) Autres produits financiers 410 218 Autres charges financières (281) (278) Résultat financier (1 568) (1 294) Résultat avant impôt (19 488) 1 489 Impôt sur le résultat (798) (1 331) Résultat net (20 286) 158 Attribuable aux propriétaires de la société (20 286) 158 Attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle - -

État de la situation financière

En milliers d'euros 31/03/2022 30/09/2021 Actifs Goodwill 44 830 44 146 Autres immobilisations incorporelles 51 030 47 510 Immobilisations corporelles 22 990 18 881 Droits d'utilisation relatifs aux contrats de location 58 923 61 437 Autres actifs financiers non courants, y compris dérivés 1 047 1 182 Actifs d'impôt différé 6 198 6 033 Actifs non courants 185 017 179 189 Stocks 264 564 173 842 Créances clients 25 976 23 729 Créances d'impôt exigible 953 2 065 Autres actifs courants 22 887 25 967 Trésorerie et équivalents de trésorerie 33 360 106 982 Actifs courants 347 742 332 586 Total de l'actif 532 759 511 774 Capitaux propres et passifs Capital 1 657 1 657 Primes d'émission 271 162 271 000 Réserves de consolidation 298 15 349 Ecarts de conversion 1 592 380 Résultat attribuable aux propriétaires de la société (20 286) (15 663) Capitaux propres attribuables aux propriétaires de la société 254 423 272 723 Participations ne donnant pas le contrôle - - Total des capitaux propres 254 423 272 723 Dettes financières non courantes 13 005 12 538 Dettes de location non courantes 49 798 52 852 Provisions non courantes 1 366 878 Passifs d'impôt différé 8 966 9 000 Dettes de personnel liées à des acquisitions non courantes 5 271 2 790 Autres passifs non courants 1 159 872 Passifs non courants 79 566 78 931 Dettes financières courantes 36 078 7 295 Dettes de location courantes 10 428 9 670 Provisions courantes 2 447 2 703 Dettes fournisseurs 55 957 46 645 Passifs d'impôt exigible 491 1 174 Dettes de personnel liées à des acquisitions courantes 36 886 32 676 Autres passifs courants 56 483 59 958 Passifs courants 198 770 160 121 Total des capitaux propres et passifs 532 759 511 774

État résumé des flux de trésorerie

En milliers d'euros 1er semestre 2021-2022 1er semestre 2020-2021 Résultat net (20 286) 158 Elimination des amortissements et provisions 10 326 7 419 Elimination de l'impôt sur les bénéfices 798 1 331 Elimination du résultat financier 1 568 1 294 Neutralisation des éléments s'analysant comme des flux d'investissement (17) 57 Coût des paiements fondés sur des actions 1 259 28 Autres éléments sans incidence sur la trésorerie - (6) Variation des dettes de personnel liées à des acquisitions 6 654 2 479 Variation du besoin en fonds de roulement (83 379) (43 096) Impôt payé (603) (2 182) Trésorerie nette liée aux (utilisée par les) activités opérationnelles (83 680) (32 519) Acquisition d'immobilisations incorporelles et corporelles (12 130) (5 587) Cession d'immobilisations 51 93 Variation des prêts et autres actifs financiers 135 (4) Acquisition de filiales, sous déduction de la trésorerie acquise (186) (35 950) Trésorerie nette liée aux (utilisée par les) activités d'investissement (12 130) (41 447) Augmentations (réductions) de capital 124 - Emissions d'emprunts 57 690 68 374 Remboursements d'emprunts (35 843) (9 130) Achat/vente d'actions propres (461) - Intérêts payés (1 478) (2 168) Autres frais financiers payés et produits financiers reçus 91 1 Trésorerie nette liée aux (utilisée par les) activités de financement 20 124 57 077 Incidence de la variation des taux de change 18 150 Variation de trésorerie (75 669) (16 739) Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture 106 307 39 618 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture 30 639 22 879

Tableau de passage de la marge brute par véhicule vendu (GPU)

En millions d'euros 1er semestre

2021-2022 1er semestre

2020-2021

(pro forma) 1er semestre

2020-2021 Chiffre d'affaires 872,6 591,8 490,9 Achats consommés -735,1 - -401,3 Marge brute (base données consolidées) 137,5 - 89,6 Frais de transport et coûts de reconditionnement -42,2 - -17,4 Autres 0,0 - 0,0 Marge brute - incluant l’activité de trading en Belgique 95,2 84,2 72,2 Déduction de la marge liées à l'activité de trading en Belgique 0,0 -0,2 -0,2 Nombre de véhicules B2C vendus (en unités) 41 217 35 621 29 772 Marge brute par véhicule B2C vendu – GPU (en euros) 2 311 € 2 358 € 2 416 €

Réconciliation de l’EBITDA ajusté

En milliers d'euros 1er semestre 2021-2022 1er semestre 2020-2021 Résultat opérationnel avant amortissement et dépréciation d'immobilisations (7 819) 10 011 (Charges de personnel liées à des paiements fondés sur des actions) 1 259 28 (Charges de personnel liées à des acquisitions) 8 666 2 475 (Frais liés à des opérations) 815 1 415 EBITDA ajusté 2 921 13 929

Calcul détaillé du b esoin en fonds de roulement opérationnel

En milliers d'euros 31/03/2022 30/09/2021 Stocks 264 564 173 842 Créances clients 25 976 23 729 Dettes fournisseurs (55 957) (46 643) Autres actifs courants 22 887 25 967 Retraitements relatifs au poste autres actifs courants : Charges constatées d'avance (ou avances) ne correspondant pas à des avances payées à des fournisseurs de véhicules 0 (2 199) Créances sur personnel & organismes sociaux (277) (397) Créances fiscales autres que celles liées à la TVA (42) (120) Autres éléments non liés au BFR opérationnel (85) (164) Autres passifs courants (56 483) (59 958) Retraitements relatifs au poste autres passifs courants : Dettes sociales 12 973 13 292 Dettes fiscales autres que celles liées à la TVA 1 076 1 146 Dette sur acquisition de titres 100 100 Éléments du poste "autres dettes" non liés à des primes à la conversion et bonus écologiques 544 564 Produits constatés d'avance - non courant (810) (653) Besoin en fonds de roulement opérationnel (A) 214 467 128 506 Chiffre d’affaires des douze derniers mois (B) 1 645 482 1 368 609 Besoin en fonds de roulement opérationnel en jours de chiffre d’affaires

(A/B multiplié par 365) 48 34

Réconciliation de la dette nette avec l’endettement financier net IFRS

En milliers d'euros 31/03/2022 30/09/2021 Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (dont RCF) 29 873 2 542 Dettes financières diverses 1 977 1 792 Découverts bancaires 2 722 674 Trésorerie et équivalents de trésorerie -33 360 -106 982 Dette nette (+) / Trésorerie nette (-) 1 212 -101 973 Dettes de location 60 227 62 522 Dettes sur engagement de rachat de minoritaires (put) 14 511 14 825 Endettement financier net IFRS 75 949 -24 626





1 Croissance par rapport aux données du 1er semestre 2021 pro forma de l’acquisition de CarSupermarket au Royaume-Uni en mars 2021

2 Net Promoter Score

3 Nicolas Chartier est Président Directeur général de la Société, et Guillaume Paoli Directeur général délégué, sur la base d'une rotation tous les 2 ans

