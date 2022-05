English French

COMMUNIQUE DE PRESSE

Tremblay-en-France, le 16 mai 2022

Aéroports de Paris SA

Trafic du mois d'avril 2022

Le trafic total du Groupe ADP1 est en hausse de + 13,1 millions de passagers en avril 2022 par rapport à avril 2021 avec 20,6 millions de passagers accueillis dans l'ensemble du réseau d'aéroports gérés. Il représente 74,4 % du niveau du trafic groupe du mois d'avril 2019.

Depuis le début de l'année, le trafic du Groupe ADP est en hausse de + 100,8 % par rapport à 2021, à 67,6 millions de passagers, soit 65,8 % du niveau du trafic groupe sur la même période en 2019.

Sauf indication contraire, les évolutions ci-après sont exprimées par comparaison avec le mois d'avril 2021.

S'agissant de Paris Aéroport :

Le trafic d'avril 2022 est en hausse de + 5,6 millions de passagers par rapport à avril 2021, avec 6,9 millions de passagers accueillis. Il représente 73,4 % du trafic de Paris Aéroport du mois d'avril 2019. En avril 2022, Paris-Charles de Gaulle a accueilli 4,6 millions de passagers (+ 3,7 millions de passagers) , soit 70,8 % du trafic d'avril 2019, et Paris-Orly 2,3 millions de passagers (+1,9 million de passagers), soit 79,2 % du trafic d'avril 2019. Sur les quatre premiers mois de l'année, le trafic à Paris Aéroport est en hausse de + 15,5 millions de passagers par rapport 2021, à 21,5 millions de passagers, soit 64,8 % du niveau de trafic sur la même période en 2019.

À Paris-Charles de Gaulle, les terminaux 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F et 2G sont actuellement ouverts et accueillent l'ensemble du trafic de passagers, tout comme le terminal 3 depuis le 3 mai 2022. À Paris-Orly, tous les secteurs sont ouverts, y compris les portes d'embarquement B d'Orly 1 depuis le 5 avril 2022, et accueillent l'ensemble du trafic de passagers.

Pour le mois d'avril 2022 :

Le trafic international (hors Europe, dont DROM-COM) est en hausse de + 2,1 millions de passagers , à 67,1 % du niveau d'avril 2019, du fait d'une croissance sur tous les faisceaux : Amérique du Nord + 658 563 passagers , à 79,2 % du niveau d'avril 2019, Amérique Latine + 186 024 passagers , à 78,7 % du niveau d'avril 2019, Moyen-Orient + 269 178 passagers , à 68,4 % du niveau d'avril 2019, Afrique + 514 078 passagers , à 64,6 % du niveau d'avril 2019, et Asie-Pacifique + 91 344 passagers , à 22,6 % du niveau d'avril 2019 ;

à 67,1 % du niveau d'avril 2019, du fait d'une croissance sur tous les faisceaux : Amérique du Nord + 658 563 passagers à 79,2 % du niveau d'avril 2019, Amérique Latine + 186 024 passagers à 78,7 % du niveau d'avril 2019, Moyen-Orient + 269 178 passagers à 68,4 % du niveau d'avril 2019, Afrique + 514 078 passagers à 64,6 % du niveau d'avril 2019, et Asie-Pacifique + 91 344 passagers à 22,6 % du niveau d'avril 2019 ; Le trafic Europe (hors France) est en hausse de + 2,8 millions de passagers , à 79,0 % du niveau d'avril 2019 ;

à 79,0 % du niveau d'avril 2019 ; Le trafic France métropolitaine est en hausse de + 741 193 passagers , à 74,0 % du niveau d'avril 2019 ;

à 74,0 % du niveau d'avril 2019 ; Le trafic DROM-COM (inclus dans le faisceau international) est en hausse de + 338 452 passagers , à 99,3 % du niveau d'avril 2019 ;

à 99,3 % du niveau d'avril 2019 ; Le nombre de passagers en correspondance est de 707 173 passagers, en hausse de + 491 899 passagers, à 71,4 % du niveau d'avril 2019. Le taux de correspondance s'établit à 19,8 %, en baisse de - 13,0 points.





Dans le contexte créé par l'invasion de l'Ukraine par la Russie et les sanctions internationales prononcées à l'égard de la Russie, le groupe suit l'évolution de la situation afin d'en déterminer les conséquences à court, moyen et long terme. En 2019, le trafic avec l'Ukraine et la Russie représentait 1,4 % du trafic total de Paris Aéroport, ainsi que 17,1 %2 du trafic total de TAV Airports, soit 27,9 %2 du trafic international de TAV Airports. À ce stade, bien que le trafic aérien entre ces deux pays et les plateformes aéroportuaires exploitées par le groupe situées au sein de l'Union européenne (en provenance ou à destination) soit fortement impacté, le groupe n'anticipe pas, en l'absence d'évolution notable de la situation, que les conséquences du conflit soient de nature à remettre en question ses prévisions financières et ses hypothèses de trafic.

S'agissant des plateformes du Groupe ADP à l'international :

Le trafic de TAV Airports, dont le Groupe ADP détient 46,4 % du capital, est en hausse de + 2,6 millions de passagers en avril 2022, à 4,8 millions de passagers, soit 70,0 % du trafic d'avril 2019. Il est en hausse de + 90,3 % depuis le début de l'année par rapport à la même période en 2021, soit 67,8 % du trafic sur la même période en 2019.

Le trafic de GMR Airports, dont le Groupe ADP détient 49 % du capital, est en hausse de + 3,5 millions de passagers en avril 2022, à 7,0 millions de passagers, soit 88,9 % du trafic d'avril 2019. Il est en hausse de + 39,1 % depuis le début de l'année par rapport à la même période en 2021, soit 70,1 % du trafic sur la même période en 2019.

Le trafic d'Amman, dont le Groupe ADP détient 51 % du capital, est en hausse de + 0,4 million de passagers en avril 2022, à 0,5 million de passagers, soit 62,8 % du trafic d'avril 2019. Il est en hausse de + 1,2 million de passagers depuis le début de l'année par rapport à la même période en 2021, soit 67,3 % du trafic sur la même période en 2019.

Le trafic de l'aéroport de Santiago du Chili, dont le Groupe ADP détient 45 % du capital, est en hausse de +1,0 millions de passagers en avril 2022, à 1,4 million passagers, soit 70,8 % du trafic d'avril 2019. Il est en hausse de + 3,5 millions de passagers depuis le début de l'année par rapport à la même période en 2021, soit 67,0 % du trafic sur la même période en 2019.

A l'exception du terminal Hajj de Djeddah en Arabie Saoudite, toutes les autres plateformes du Groupe sont ouvertes aux vols commerciaux, des restrictions locales pouvant néanmoins s'appliquer, en particulier aux vols internationaux.



Passagers Avril 2022 Var. 22/21

(en passagers) Janv. - Avril 2022 Var. 22/21

(en %) 12 mois

glissants Var. 22/21

(en %) Paris-CDG 4 599 895 +3 684 968 14 162 241 + 271,7 % 36 549 171 + 184,5 % Paris-Orly 2 333 238 +1 937 901 7 326 191 + 237,8 % 20 881 885 + 186,3 % Total Paris Aéroport 6 933 133 +5 622 869 21 488 432 + 259,4 % 57 431 056 + 185,1 % Santiago du Chili 1 351 725 + 1 028 821 5 961 600 + 147,2 % 13 562 615 + 186,5 %



Amman 504 899 +353 248 1 835 101 + 204,8 % 5 792 408 + 413,9 % New Delhi 4 924 992 + 2 287 746 16 826 457 + 36,4 % 41 627 744 + 65,2 % Hyderabad 1 624 805 + 825 149 5 376 261 + 30,4 % 13 241 498 + 49,7 % Cebu 432 135 + 359 540 1 087 216 + 287,1 % 2 123 296 + 262,7 % Total GMR Airports 6 981 932 + 3 472 435 23 289 934 + 39,1 % 56 992 538 + 64,6 % Antalya 1 577 050 + 970 397 3 674 793 + 109,6 % 23 929 019 + 162,2 % Almaty 469 450 + 33 596 1 754 807 + 5,0 % 6 186 857 + 53,0 % Ankara 604 527 + 245 024 2 459 446 + 68,0 % 8 021 768 + 97,5 % Izmir 671 973 + 302 032 2 368 440 + 57,7 % 8 536 015 + 78,8 % Bodrum 162 270 + 92 415 382 895 + 66,2 % 3 087 783 + 107,1 % Gazipaşa 53 136 + 28 942 144 954 + 71,6 % 680 872 + 145,7 % Médine 517 214 + 422 057 1 738 822 + 311,4 % 3 074 105 + 220,6 % Tunisie 65 293 + 53 176 179 521 + 337,0 % 662 712 + 170,6 % Géorgie 206 697 + 103 524 781 686 + 277,9 % 2 766 195 + 771,3 % Macédoine du Nord 172 662 + 122 812 521 845 + 154,5 % 1 708 173 + 207,3 % Zagreb(3) 255 870 + 201 778 741 156 + 342,7 % 1 978 214 + 228,2 % Total TAV Airports 4 756 142 + 2 575 753 14 748 365 + 90,3 % 60 631 713 + 129,2 % Autres aéroports 83 347 + 45 294 302 617 + 59,1 % 763 312 + 98,8 % Total Groupe ADP(4) 20 611 178 + 13 098 420 67 626 049 + 100,8 % 195 173 642 + 123,1 %







Mouvements d'avions Avril 2022 Var. 22/21

(en mouvements) Jan. - Avril 2022 Var. 22/21

(en %) 12 mois

glissants Var. 22/21

(en %) Paris-CDG 33 139 +19 288 110 921 + 110,0 % 308 209 + 86,0 % Paris-Orly 16 223 +11 913 53 724 + 167,3 % 152 183 + 146,3 % Total Paris Aéroport 49 362 + 31 201 164 645 + 125,8 % 460 392 + 102,3 % Santiago du Chili 9 499 + 6 097 41 765 + 98,4 % 98 470 + 126,5 % Amman 5 278 + 3 033 18 961 + 126,6 % 57 191 + 228,4 % New Delhi 33 085 + 9 042 116 687 + 15,9 % 305 245 + 42,9 % Hyderabad 12 788 + 3 938 43 234 + 8,6 % 113 523 + 26,9 % Cebu 3 805 + 2 904 10 143 + 183,2 % 20 813 + 178,1 % Total GMR Airports 49 678 + 15 884 170 064 + 18,0 % 439 581 + 41,5 % Antalya 11 196 + 6 651 26 154 + 104,0% 143 420 + 153,8 % Almaty 4 839 + 553 17 055 + 7,1 % 57 964 + 29,4 % Ankara 4 598 + 1 176 18 100 + 45,7 % 61 097 + 78,2 % Izmir 4 556 + 1 575 15 622 + 39,3 % 56 205 + 54,6 % Bodrum 1 164 + 545 2 765 + 44,4 % 21 206 + 95,0 % Gazipaşa 425 + 206 1 110 + 50,8 % 5 158 + 119,7 % Médine 4 413 + 2 934 14 528 + 173,4 % 29 027 + 154,5 % Tunisie 550 + 378 1 646 + 176,2 % 5 865 + 102,7 % Géorgie 2 308 + 828 8 992 + 133,2 % 31 956 + 235,4 % Macédoine du Nord 1 444 + 618 4 452 + 51,3 % 16 498 + 105,2 % Zagreb(1) 3 458 + 1 618 12 101 + 97,1 % 35 566 + 88,7 % Total TAV Airports 38 951 + 17 082 122 525 + 65,8 % 463 962 + 93,8 % Autres aéroports 1 934 + 664 6 973 + 22,4 % 21 538 + 30,3 % Total Groupe ADP(2) 154 702 + 73 961 524 931 + 61,0 % 1 541 121 + 80,3 %



Répartition géographique

Paris Aéroport (Paris-CDG et Paris-Orly) Avril 2022

Var. 22/21

(en passagers) Part dans

trafic total Jan. - Avril 2022

Var. 22/21

(en passagers) Part dans trafic total France métropolitaine + 741 193 15,2 % + 2 010 681 16,4 % Europe + 2 824 037 47,7 % + 7 551 792 43,6 % Autre International



Dont + 2 057 639 37,1 % + 5 947 428 40,1 % Afrique + 514 078 10,4 % +1 560 357 12,0 % Amérique du Nord + 658 563 10,6 % +1 772 640 9,8 % Amérique Latine + 186 024 3,2 % + 637 190 4,0 % Moyen-Orient + 269 178 5,0 % + 893 129 5,6 % Asie-Pacifique + 91 344 1,9 % + 254 649 1,9 % DROM-COM + 338 452 5,9 % + 829 463 6,8 % Total Paris Aéroport +5 622 869 100,0 % + 2 596 148 100,0 %





Paris Aéroport (Paris-CDG et Paris-Orly) Avril 2022 Var. 22/21 Jan. - Avril 2022 Var. 22/21 Passagers en correspondance(1) 707 173 + 228,5 % 2 446 225 + 169,8 % Taux de correspondance 19,8 % - 13,0 pts 22,7 % - 8,6 pts Taux de remplissage 80,3 % + 30,5 pts 74,4 % + 19,0 pts

(1) Passagers au départ

1 Le trafic groupe est comptabilisé à périmètre constant, retraité des évolutions suivantes : les acquisitions des aéroports de Delhi, d'Hyderbad, de Mactan-Cebu et d'Almaty, ainsi que le non-renouvellement du contrat d'assistance technique (TSA) relatif à l'aéroport de Maurice.

2 Incluant les aéroports d'Almaty et de Zagreb.

3 Le Groupe ADP et TAV Airports détiennent respectivement 21 % et 15 % du capital de l’aéroport de Zagreb. Pour être conforme aux présentations de TAV Airports, le trafic de l’aéroport de Zagreb est intégré au trafic du groupe TAV Airports.

4 Le trafic groupe est comptabilisé à périmètre constant, retraité des évolutions suivantes : les acquisitions des aéroports de Delhi, d'Hyderbad, de Mactan-Cebu et d'Almaty, ainsi que le non-renouvellement du contrat d'assistance technique (TSA) relatif à l'aéroport de Maurice. Sur 12 mois glissants le trafic d'Almaty est comptabilisé à partir du 1er mai 2021, et celui de Maurice est comptabilisé jusqu'au 31 décembre 2021.

