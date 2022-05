THALOS et AMA entrent en partenariat pour accompagner la digitalisation du Monde maritime.

L’expert en communication satellitaire THALOS et le spécialiste de la téléassistance AMA viennent d’établir un partenariat, associant la solution de support à distance XpertEye et la solution de connectivité OceanBox².

Des technologies complémentaires…

THALOS étend les solutions de connectivité apportées aux marins et armateurs en proposant à ses clients la suite logicielle XpertEye, interfacée avec la solution OceanBox².

La solution de connectivité OceanBox² développée et opérée par THALOS permet de gérer l’ensemble des moyens de connectivité entrants et sortants des navires. Point central de tous les échanges, elle optimise les flux de données et fiabilise les liens satellitaires.

La solution de téléassistance XpertEye, développée par AMA, propose des fonctions de Réalité Assistée et une gestion digitale des procédures à travers tout appareil connecté (smartphone, tablette, ordinateur, lunettes connectées, etc.).

L’utilisation combinée de OceanBox² et XpertEye consolide le lien des marins avec la terre et permet la communication instantanée avec un expert à distance, la collecte et le partage d’informations critiques, l’optimisation du temps de résolution d’un problème : un gain d’efficacité opérationnelle et une réduction significative des coûts d’intervention et de support.

Ces solutions complémentaires répondent aux mêmes exigences de sécurité et de protection des données : elles sont chiffrées et aucune information (images, vidéos, documents, etc.) partagée dans le cadre de l’utilisation de la solution n’est conservée.

…au service des marins et armateurs

A l’heure du navire connecté, la transformation digitale s’accélère. Forcés par les contraintes sanitaires récentes, les acteurs du maritime ont adapté leurs méthodes de travail pour pallier les difficultés de déplacement, les problématiques de recrutement, l’impossibilité d’intervenir à bord.

Les solutions de Réalité Assistée proposées par AMA sont un outil clé pour les différentes parties prenantes : Elles facilitent la téléassistance, la formation, la maintenance et l’inspection à distance.

Le partenariat de ces deux sociétés innovantes, permettra d’améliorer la sécurité des marins, leurs performances et la résolution des difficultés (médicales, techniques voire administratives).

La solution XpertEye associée à l’OceanBox² favorise la rapidité d’action et d’intervention dans un environnement complexe et dans des conditions parfois extrêmes.

« Avec XpertEye, nos clients peuvent profiter de l’œil et des conseils d’un expert distant, à tout moment. Notre volonté est de proposer un service innovant, d’utilisation simple et fiable qui permettra également de rapprocher nos équipes techniques des personnels à bord », précise Pierre Monfort (Directeur Général THALOS).

« Grâce aux services de connectivité OceanBox², nos utilisateurs bénéficieront d’une continuité de service en mer et d’un lien permanent avec la terre. Ceci permettra non seulement d’apporter plus d’efficacité opérationnelle à bord mais également une garantie en termes d’assistance médicale. » confirme Thomas Waendendries (VP Sales & Marketing AMA).

A propos d’AMA :

Alors que la plupart des outils de travail collaboratifs trouvent rapidement leurs limites hors des bureaux, AMA permet aux experts de travailler efficacement à distance avec les professionnels de terrain, grâce à une plateforme logicielle sécurisée associée à des outils vidéo parfaitement adaptés à chaque métier.

Forte de près de sept ans d’expérience dans les solutions de téléassistance, AMA aide les acteurs de l’industrie et des services de toute taille, ainsi que les établissements médicaux, à accélérer leur transformation numérique. La plateforme de réalité assistée d’AMA, XpertEye, a été déployée dans plus de 100 pays et répond à un large éventail de cas d’usage tels que les diagnostics à distance, l’inspection, la planification et la gestion des flux de travail, la formation à distance ou la télémédecine. Ses solutions innovantes de collaboration interactive à distance permettent aux entreprises et aux institutions d’accroître leur productivité, de simplifier le transfert de connaissances, d’optimiser les temps de résolution et de maximiser les temps de fonctionnement.

AMA a des bureaux en Allemagne, au Canada, en Chine (y compris à Hong-Kong), aux États-Unis, en France, en Italie, en Japon, en Roumanie, au Royaume-Uni et en Espagne. AMA bénéficie d’une présence globale et travaille sur tous les fuseaux horaires pour établir une relation de proximité avec ses clients où qu’ils se trouvent. AMA est coté sur le marché d’Euronext Growth Paris (GB00BNKGZC51 – ALAMA). Plus d’information sur www.amaxperteye.com

A propos de THALOS :

Fondée en 2001 à Ploemeur (France), THALOS créée des services de communication satellitaire et des outils d’analyse innovants pour le monde maritime. Ces solutions permettent aux marins et aux armements de mieux communiquer, de prendre les bonnes décisions, de superviser et monitorer les opérations à bord des navires. La société accompagne et équipe plus de 900 navires dans le monde dans différentes activités - pêche, marine marchande, course au large, navires de travail, navires scientifiques…-. Elle couvre tous les océans et s’appuie notamment sur ses 2 sociétés sœur : ERISAT (fondée en 2015 et basée à l’île Maurice) et OCEAN-SAT (Fondée en 2017 à Kaohsiung – Taïwan). Plus d’information sur www.thalos.fr

