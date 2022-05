Kalera hält am Donnerstag, 19. Mai 2022, Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des ersten Quartals 2022 ab

German Italian Spanish Dutch French Russian

ORLANDO, Florida (USA), May 17, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kalera AS (Euronext Growth Oslo: KAL, Bloomberg: KSLLF) hat heute bekanntgegeben, dass das Unternehmen seine Finanzergebnisse für das erste Quartal 2022, d. h. für den Zeitraum zum 31. März 2022, am Donnerstag, 19. Mai 2022, veröffentlichen wird. Das Unternehmen wird am selben Tag um 9:00 Uhr EDT (amerikanische Ostküstensommerzeit) eine entsprechende Telefonkonferenz und einen Webcast abhalten.



Der Link für den Webcast und die Präsentation wird auf der Website des Unternehmens verfügbar sein. https://kalera.com/investors/

Für den Zugriff rufen Sie bitte 1-844-889-4333 (innerhalb der Vereinigten Staaten) oder 1-412-317-5477 (außerhalb der Vereinigten Staaten) an. Bitten Sie darum, an der Telefonkonferenz von Kalera teilzunehmen.

Eine Aufzeichnung dieser Telefonkonferenz ist unter 1-877-344-7529 (innerhalb der Vereinigten Staaten) oder 1-412-317-0088 (außerhalb der Vereinigten Staaten) verfügbar. Der Zugangscode für die Aufzeichnung lautet 9496719.

Eine Aufzeichnung des Webcasts wird ebenfalls unter https://kalera.com/investors/ verfügbar sein.

Über Kalera:

Kalera ist ein Unternehmen für vertikale Landwirtschaft mit Hauptsitz in Orlando, Florida (USA). Kalera nutzt firmeneigene Technologie sowie Pflanzen- und Saatgutforschung für den ganzjährigen nachhaltigen und gentechnikfreien lokalen Anbau von Blattgemüse, das nährstoffreich und frei von gesundheitsschädigenden Chemikalien oder Pestiziden ist. Das Unternehmen hat mehrere Jahre damit verbracht, Pflanzennährstoffformeln zu optimieren und ein fortschrittliches Automatisierungs- und Datenerfassungssystem mit Funktionen für das Internet der Dinge, die Cloud, Big-Data-Analytik und künstliche Intelligenz zu entwickeln. Kalera betreibt derzeit Farmen in den USA (in Orlando, Atlanta, Houston und Denver) sowie in München und Kuwait. Weitere Farmen sind in der Entwicklung. Weitere Informationen finden Sie unter www.kalera.com.

Kontakt:

Eric Birge

ir@kalera.com

313-309-9500