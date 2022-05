Kalera tiendra une conférence téléphonique sur les résultats du premier trimestre 2022 le jeudi 19 mai 2022

German Italian Spanish Dutch French Russian

ORLANDO, Floride, 17 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kalera AS (Euronext Growth Oslo : KAL, Bloomberg : KSLLF) a annoncé aujourd'hui qu'elle publierait ses résultats financiers du premier trimestre 2022 pour la période close au 31 mars 2022 le jeudi 19 mai 2022. La société tiendra une conférence téléphonique et une webdiffusion connexes le même jour à 9h00 (Heure avancée de l'Est).



Le lien pour la webdiffusion et la présentation sera disponible sur le site Web de la société. https://kalera.com/investors/

Pour accéder à l'appel 1-844-889-4333 (aux États-Unis) du 1-412-317-5477 (en dehors des États-Unis). Demandez à participer à l'appel de Kalera.

Une rediffusion de cette conférence sera disponible au 1-877-344-7529 (aux États-Unis) ou au 1-412-317-0088 (en dehors des États-Unis). Le code d'accès du replay est le 9496719

Une rediffusion de la webdiffusion sera également disponible à l'adresse https://kalera.com/investors/

À propos de Kalera :

Kalera est une société d'agriculture verticale basée à Orlando, en Floride. Kalera utilise une technologie brevetée et une science des plantes et des semences pour cultiver de manière durable et locale, tout au long de l'année, des légumes verts à feuilles sans OGM, qui sont riches en nutriments et exempts de produits chimiques ou pesticides nocifs. Elle a passé plusieurs années à optimiser les formules nutritives des plantes et à développer un système avancé d'automatisation et d'acquisition de données avec l'Internet des objets, le cloud, l'analyse des mégadonnées et les capacités de l'intelligence artificielle. Kalera exploite actuellement des fermes aux États-Unis (à Orlando, à Atlanta, à Houston et à Denver au Colorado), ainsi qu'à Munich et au Koweït. D'autres exploitations sont en cours de développement. De plus amples informations sont disponibles sur le site at www.kalera.com.

Contact :

Eric Birge

ir@kalera.com

313-309-9500