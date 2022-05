Kalera terrà la teleconferenza sugli utili del primo trimestre 2022 giovedì 19 maggio 2022

German Italian Spanish Dutch French Russian

ORLANDO, Florida, May 17, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kalera AS (Euronext Growth Oslo: KAL, Bloomberg: KSLLF), ha annunciato oggi che giovedì 19 maggio 2022 pubblicherà i risultati finanziari del primo trimestre 2022 conclusosi il 31 marzo 2022. L'azienda terrà una teleconferenza e un webcast sull'argomento lo stesso giorno alle ore 9:00 (Eastern Daylight Time).



Il link per il webcast e la presentazione sarà disponibile sul sito Web dell'azienda. https://kalera.com/investors/

Per accedere alla call: 1-844-889-4333 (negli Stati Uniti) o 1-412-317-5477 (fuori dagli Stati Uniti). Chiedere di unirsi alla call di Kalera.

La replica di questa call sarà disponibile al 1-877-344-7529 (negli Stati Uniti) o al 1-412-317-0088 (fuori dagli Stati Uniti). Il codice di accesso della replica è 9496719.

Sarà disponibile anche una replica del webcast su https://kalera.com/investors/

Informazioni su Kalera:

Kalera è un'azienda agricola verticale con sede a Orlando, in Florida. Kalera utilizza una tecnologia brevettata e la scienza delle piante e delle sementi per coltivare in modo sostenibile tutto l'anno verdure a foglia locali e non-OGM che sono ricche di nutrienti e prive di sostanze chimiche nocive o pesticidi. Negli ultimi anni ha ottimizzato le formule di nutrienti vegetali e sviluppato un sistema avanzato di automazione e acquisizione dati utilizzando Internet delle cose, cloud, big data analytics e funzionalità di intelligenza artificiale. Kalera attualmente gestisce aziende agricole negli Stati Uniti (Orlando, Atlanta, Houston e Denver), a Monaco e in Kuwait. Altre aziende agricole sono in fase di sviluppo. Ulteriori informazioni sono disponibili su www.kalera.com.

Contatti:

Eric Birge

ir@kalera.com

313-309-9500