Kalera houdt conference call over eerste kwartaalcijfers 2022 op donderdag 19 mei 2022

ORLANDO, Florida, May 17, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kalera AS (Euronext Growth Oslo: KAL, Bloomberg: KSLLF), kondigde vandaag aan dat de financiële resultaten voor het eerste kwartaal van 2022 voor de periode eindigend op 31 maart 2022 worden vrijgegeven op donderdag 19 mei 2022. Het bedrijf houdt op dezelfde dag een gerelateerde conference call en webcast om 09.00 uur Eastern Daylight Time.



De link voor de webcast en presentatie worden op de website van het bedrijf geplaatst. https://kalera.com/investors/

Voor toegang tot het conferentiegesprek: 1-844-889-4333 (binnen de Verenigde Staten) of 1-412-317-5477 (buiten de Verenigde Staten). Vraag naar deelname aan het gesprek met Kalera.

De mogelijkheid tot terugluisteren van dit gesprek komt beschikbaar op: 1-877-344-7529 (binnen de Verenigde Staten) of 1-412-317-0088 (buiten de Verenigde Staten). De toegangscode voor terugluisteren is 9496719.

De webcast kan ook worden teruggeluisterd via https://kalera.com/investors/.

Over Kalera:

Kalera is een verticaal landbouwbedrijf met hoofdkantoor in Orlando, Florida. Kalera maakt gebruik van eigen technologie en plant- en zaadwetenschappen om het hele jaar door op duurzame wijze lokale, niet genetisch gemodificeerde bladgroenten te verbouwen die rijk zijn aan voedingsstoffen en vrij zijn van schadelijke chemicaliën of pesticiden. Het bedrijf heeft meerdere jaren besteed aan het optimaliseren van formules voor plantenvoeding en het ontwikkelen van een geavanceerd automatiserings- en data-acquisitiesysteem met de capaciteiten van Internet of Things, cloud, big data analytics en kunstmatige intelligentie. Kalera exploiteert momenteel kwekerijen in de VS (Orlando, Atlanta, Houston en Denver), evenals in München en Koeweit. Bijkomende kwekerijen zijn in ontwikkeling. Meer informatie is beschikbaar op www.kalera.com.

Contactpersoon:

Eric Birge

ir@kalera.com

313-309-9500