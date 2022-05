English French

Communiqué de presse

Sparkle et Atos annoncent un partenariat dans le Cloud pour répondre à la demande croissante de services et de solutions cloud

Cet accord sur trois ans débute par une collaboration sur la transformation numérique du secteur européen de la recherche et de l’enseignement

Rome, (Italie) / Paris, (France) - le 17 mai 2022

Sparkle, premier fournisseur de services international en Italie et parmi les principaux opérateurs mondiaux, et Atos, leader mondial de la transformation numérique, annoncent aujourd’hui la signature d’un accord de trois ans en vue de répondre à la demande croissante des clients en Europe et dans d’autres pays adjacents en matière de services et solutions cloud. Les deux entreprises s’appuieront sur leur présence mondiale et leur domaine de compétence spécifique afin de développer de nouvelles opportunités commerciales.

La collaboration entre Sparkle et Atos débute avec l’Open Clouds for Research Environments (OCRE), une initiative visant à accélérer la numérisation des universités et centres de recherche européens et l’adoption des systèmes cloud, pour lesquelles Sparkle est fournisseur officiel d’infrastructure cloud et intégrateur de Google Cloud à travers 27 pays européens. Dans le cadre de cet accord, Atos aidera Sparkle à fournir des services de conseil et d’intégration de systèmes au sein de la communauté de la recherche et de l’enseignement en France, en Belgique, au Royaume-Uni, en Irlande, en Allemagne, en Turquie, au Portugal, puis prochainement dans d’autres pays.

Au-delà de l’initiative OCRE, Atos et Sparkle travailleront également ensemble sur plusieurs projets publics et privés, tirant parti de leurs synergies dans les services de réseaux fixes, 5G, IoT et de sécurité. Les deux entreprises cibleront également le marché du sport et de l’événementiel – dans lequel Atos possède une longue expérience en tant que partenaire informatique mondial du Comité International Olympique – avec l’ambition de développer une offre de bout en bout, de l’infrastructure à la couverture d’événements majeurs.

« Nous sommes ravis de nous associer à Atos. En réunissant nos expertises dans les services cloud et numériques, nous visons à promouvoir davantage notre offre auprès du monde de l’enseignement et de la recherche, qui a déjà été adoptée par les plus grandes universités et institutions européennes, » a commenté Elisabetta Romano, PDG de Sparkle. « Ce partenariat renforcera également notre capacité à fournir des services numériques à des clients issus de divers secteurs et, à terme, élargira nos champs d’intervention. »

« Nous nous réjouissons de collaborer avec Sparkle et que notre partenariat puisse débuter par un projet clé pour les institutions d’enseignement et de recherche en Europe. La transformation numérique joue un rôle central dans le développement économique et social de manière globale. Dans ce contexte, Atos apporte son expertise cloud aux organismes privés et publics afin de les aider à relever les défis numériques de demain avec la plus grande efficacité qui soit, » a déclaré Jean-Claude Geha, Responsable Télécommunications, Médias et Technologies chez Atos.

À propos de Sparkle

Sparkle est l’opérateur mondial du groupe TIM, premier fournisseur de services international en Italie et l’un des meilleurs au monde, doté d’une infrastructure propriétaire de plus de 600 000 km de fibre optique couvrant l’Europe, l’Afrique, les Amériques et l’Asie. Avec ses plateformes mondiales IP, Données, Cloud, Data Center, Données Mobiles et Voix, Sparkle propose une gamme complète de solutions TIC aux entreprises, fournisseurs de services Internet, OTT, acteurs médias et contenus, aux fournisseurs de services d’application ainsi qu’aux opérateurs fixes et mobiles. Ses équipes de vente opèrent dans le monde entier et sont réparties entre 32 pays.

Pour en savoir plus sur Sparkle, suivez nos comptes Twitter et LinkedIn ou rendez-vous sur le site Web tisparkle.com.

À propos d’Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec 111 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel d’environ 11 milliards d’euros. Numéro un européen du cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs, le Groupe fournit des solutions intégrées pour tous les secteurs, dans 71 pays. Pionnier des services et produits de décarbonation, Atos s’engage à fournir des solutions numériques sécurisées et décarbonées à ses clients. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris et fait partie des indices CAC 40 ESG et Next 20.

La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

