Ilkka Oyj Pörssitiedote 17.5.2022, klo 11.15



ILKKA-YHTYMÄ OYJ:N UUSI TOIMINIMI ILKKA OYJ ON REKISTERÖITY KAUPPAREKISTERIIN



Ilkka-Yhtymä Oyj:n varsinainen yhtiökokous 26.4.2022 päätti muuttaa yhtiön toiminimen Ilkka Oyj:ksi. Nimenmuutos on rekisteröity kaupparekisteriin tänään 17.5.2022.



Konserni on strategiansa mukaisesti kasvanut perinteisestä kustannus- ja painotalosta monikanavaiseksi markkinoinnin, viestinnän ja teknologian tarjoajaksi. Jatkossa konserni tunnetaan nimellä Ilkka. Toistaiseksi Ilkka Oyj:n verkkosivut löytyvät osoitteesta www.ilkka-yhtyma.fi. Yhtiön uudet verkkosivut rakentuvat syksyn 2022 aikana osoitteeseen www.ilkka.com.



Yhtiön nimi arvo-osuusjärjestelmässä ja pörssin kaupankäyntijärjestelmässä muuttuu 18.5.2022. Yhtiön osakkeiden nykyiset kaupankäyntitunnukset ILK1S ja ILK2S muuttuvat ja 18.5.2022 alkaen yhtiön osakkeiden kaupankäyntitunnukset ovat ILKKA1 ja ILKKA2.



Uudet perustiedot:

Yhtiön nimi: Ilkka Oyj



I-sarjan osakkeen kaupankäyntitunnus: ILKKA1

ISIN-koodi: FI0009800197



II-sarjan osakkeen kaupankäyntitunnus: ILKKA2

ISIN-koodi: FI0009800205







ILKKA OYJ



Olli Pirhonen

toimitusjohtaja









Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Olli Pirhonen, Ilkka Oyj

puh. 040 766 5418





Ilkka lyhyesti

Informaatio yhdistää Ilkan asiakkaita, lukijoita ja liiketoimintoja. Media- ja markkinointipalvelujen liiketoiminta-alueella konserniyhtiöistä toimivat I-Mediat Oy sekä sen tytäryhtiöt Myynninmaailma Oy, Digimoguli Oy, somessa.com Oy Ab ja MySome Oy. Sanomalehti Ilkka-Pohjalaisen lisäksi I-Mediat Oy julkaisee kahta kaupunkilehteä ja viittä paikallislehteä. Konsernin painopalveluyhtiö I-print Oy:n liiketoiminta koostuu arkki- ja erikoispainamisen palveluista. Liana Technologies Oy tytäryhtiöineen tuottaa markkinoinnin ja viestinnän teknologiapalveluita. Konsernin palveluista vastaa noin 500 median, markkinoinnin ja teknologian osaajaa.